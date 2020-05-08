Специальный проект, подготовленный к 75-летию Великой Победы, «Письма с фронта» — фрагменты личных судеб, которые стали частью настоящего и будущего большой страны. 75 писем — 75 судеб.

Письма с фронта

Письмо старшего лейтенанта Евгения Червонного.

Последнее письмо командира танкового батальона капитана Георгия Антонова.

Письмо подпольщицы Веры Хоружей.

Обращение младшего политрука мотострелкового батальона Ивана Балабанова.

Письмо красноармейца Павла Яблочкина.

Письмо cтаршего лейтенанта, заместителя командира эскадрильи Ивана Моргунова.

Письмо снайпера Натальи Ковшовой.

Письмо Леонида Силина родным от 7 марта 1942 года.

Письмо гвардии лейтенанта Бориса Стольникова матери от 15 мая 1943 года.

Письмо Василия Шиманского.

Письмо командира взвода управления 1-й бригады 1964-го истребительного противотанкового артиллерийского полка Владимира Алексеева.

Письмо Александра Германа.

Письмо младшего лейтенанта Григория Логинова сестре своего погибшего друга.

Письмо бойца 321-го стрелкового полка Михаила Блюмина.

Письмо Григория Манакова родным от 23 марта 1943 года.

Последняя записка красноармейца Степана Волкова.

Письмо Дмитрия Маслова Василисе Александровне Масловой от 28 июня 1943 года.

Письмо смертельно раненого танкиста Ивана Колосова невесте от 25 ноября 1941 года.

Письмо лейтенанта Петра Глухова.

Письмо телефониста роты связи 160-го Гвардейского стрелкового полка 54-й Гвардейской стрелковой дивизии Сергея Карпова.

Письмо стрелка-радиста младшего лейтенанта Леонида Курьина.

Письмо Фёдора Шалагинова сыну.

Записка защитника Москвы Александра Виноградова.

Письмо Александра Баландова матери.

Записка лётчика-испытателя Степана Супруна.

Письмо Фёдора Козленко матери Александра Баландова.

Письмо Владимира Пученина родственникам в город Севастополь.

Письмо писателя, журналиста ЮрияКрымова.

Письмо Никиты Облапа родным.

Письмо политрука Василия Клочкова.

Письмо красноармейца Андрея Полюшека жене.

Записка матроса-пулемётчика Алексея Калюжного.

Письмо Виктора Котомкина родным.

Письмо подпольщика Василия Кривопустенко.

Письмо танкиста, лейтенанта Георгия Ландау.

Письмо гвардии майора Дмитрия Петракова дочери.

Письмо активного участника антифашистского подполья в Латвии Хадо Лапсы.

Письмо Валентина Никольского.

Письмо второго секретаря Духовщинского райкома партии Петра Цуранова.

Письмо cержанта Василия Беляева родным.

Письмо санитарки Валентины Колесниковой.

Письмо Владимира Куприна родным.

Письмо-завещание Бина Лурье.

Письмо капитана Гавриила Масловского, защитника Ленинграда, сыну.

Письмо Егора Андреевича (или Андреановича) Акульшина родным.

Письмо Григория Манакова родным.

Письмо секретаря и член военного трибунала одной из стрелковых дивизий Леонида Силина.

Письмо Ивана Ядвижена супруге Таисии Сельвестровне.

Письмо 20-летней партизанки-разведчицы из полка имени Лазо Ольги Ржевской.

Письмо рядового Михаила Лихачева родным от 10 января 1944 года.

Письмо политрука Николая Гатальского.

Письмо рядового 479-го стрелкового полка Николая Синькевича родным.

Письмо Александры Колбатовой.

Письмо Николая Сыскова матери.

Письмо парторга 454 отдельного транспортного батальона Фёдора Дядюшева дочери.

Письмо старшего лейтенанта, командира батареи 2-го дивизиона 269-го гвардейского миномётного полка Александра Чернухи отцу погибшего товарища Алексея Змеева.

Письмо лейтенанта 21 гвардейской танковой бригады, командира машины Льва Фомичева.

Письмо сержанта Ивана Ларина родным.

Письмо рядового Красной армии Владимира Снитько.

Письмо Валентины Гнаровской отцу.

Последнее письмо подпольщицы Ольги Грененберг дочери.

Надписи на стенах здания концентрационноголагеря городе Каунасе 1944 г.

Последнее письмо рядового Леонида Васильева из армии перед войной.

Письмо Валентина Никольского матери.

Письмо Григория Манакова.

Письмо Веры Поршневой матери.

Надписи подпольщицы Паши Савельевой.

Записка 19-летней подпольщицы из города Слуцка.

Письмо младшего лейтенанта Вадима Степанова родным.

Письмо лейтенанта, командира зенитно-пулеметного взвода Виктора Дзотцоева.

Письмо Михаила Плеханова родным.

Записка участников боев под Килией, написанная в июле 1941 года.

Письмо Александра Долгова.

Письмо Николая Палкина родным.

Надписи в гестаповской тюрьме №7, которую фашисты создали во время оккупации города Острова Псковской области.