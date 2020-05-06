Пока одни делают всё, чтобы вылечить заболевших COVID-19 пациентов, не считаясь со временем, своим личным здоровьем, вкладывают последние силы в дело борьбы с коронавирусом, другие самым похабным способом и целенаправленно ведут системную работу «по раскачиванию лодки», сея негатив, панику и недовольство среди граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

К примеру, недавно в интернете появился фейковый сайт о коронавирусе в России. Его доменное имя всего на одну букву меньше, чем у официального сайта — стопкоронавирус.рф. И в отличие от официального ресурса, на поддельном отображаются совершенно дикие, постоянно меняющиеся данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией, о выздоровевших и умерших от COVID-19.

Но и это ещё не всё. В преддверие великого праздника — Дня Победы — злоумышленники готовят новые коронавирусные фейки, самым поганым образом оскорбляющие нашу память о Победе, о ветеранах, издеваются над нашей страной, да ещё деньги на этом зарабатывают. Об этом в разговоре с ИА REGNUM сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

ИА REGNUM: Александр, можете пояснить, зачем был создан фейковый сайт о коронавирусе в России (он копирует официальный сайт стопкоронавирус. рф, но оперирует недостоверными статистическими данными по ситуации распространения инфекции стопкорнавирус. рф)?

Александр Малькевич: Это новый этап информационной войны. Потому что подобные сайты призваны вводить людей в заблуждение. Люди получают через свои смартфоны различные ссылки, сообщения в менеджерах. И когда тебе пишут: «Вот, кругом все мрут, больницы завалены телами, врачи не справляются, власть не справляется, все гибнет, вот — посмотри». И тут же кидают ссылку, человек ведь не будет вчитываться в ссылку — какие там буквы, он щелкает по ней пальцем и перейдёт на сайт, стилизованный под настоящий. И считать, что в стране действительно появилось какое-то страшное количество заболевших, жертв — такой расчёт на панику.

ИА REGNUM: И что происходит дальше?

Александр Малькевич: А дальше есть две развилки. Первая — это просто дестабилизация обстановки, когда начинают накачивать протестную повестку о том, что врачей не хватает, средств защиты не хватает, все ужасно, вот, смотрите, какие страшные цифры, — мы все умрём. Вторая история — это мошенничество. И эти истории переплетаются, потому что люди находятся в ужасе, панике, крайней степени экзальтации. А им говорят: «Есть спасение». И тут же предлагают якобы безлимитный пропуск, вакцину, чудо-тесты, ещё массу разных всяких услуг. Это такая абсолютно мошенническая история. Либо говорят, что вы что-то нарушили и нужно заплатить штраф.

Есть поддельные сайты, через которые похищают данные. К примеру, человек получает ссылку о том, что он нарушил режим самоизоляции, для оплаты штрафа нужно перейти по этой ссылке. И когда это происходит — то всё, ку-ку. В лучшем случае — жертва платит мошенникам, а в худшем — похищаются её данные — персональные данные, данные браузера.

ИА REGNUM: Кто стоит за всем этим?

Александр Малькевич: Как правило, все эти раскачивающие истории приходят со стороны Украины. Там идёт большая, серьезная, планомерная работа. Почему Украина? Потому что дёшево, понимают русский язык и наш менталитет и ненавидят нас. Вот такие четыре компонента.

Я пророчу, что в ближайшие часы, дни будет дополнительный выплеск фейков ко Дню Победы. Мы уже зафиксировали целый ряд вбросов, когда распространяли в соцсетях ролик с плачущим ветераном войны, которого якобы полиция на улице пыталась задержать за нарушение режима самоизоляции. Но это оказался реальный ролик 2017 г. из Одессы. Это украинский ветеран, которого там обижала полиция, а в интернете запустили, как будто бы это было у нас.

Была куча фэйковых фотографий о том, что якобы власти раздолбали мемориал памяти погибшим в Феодосии, а на самом деле было наоборот — треснувший мемориал отремонтировали.

ИА REGNUM: Появились ли какие-то новые фэйковые технологии?

Александр Малькевич: Появились. Причём — я их отношу к самым поганым и похабным, они решают две задачи. Сюжет такой: якобы дети и внуки ветеранов начали продавать медицинские маски с символикой дня Победы, чтобы 12% от продаж перечислять госпиталям ветеранов войн. Во-первых, это очень цинично —глумиться над памятью о войне. Во вторых — мошенничество. Жертвами могут стать люди, которые действительно хотят внести свой вклад в дело сбережения памяти о войне. Вообще, один из фэйков был о том, что эти маски шьёт сама женщина — ветеран войны, мол, поддержите ветеранов, купите маску, они получат своё отчисление.

Когда люди переводят деньги, то ни масок, ничего не получают. Эти деньги мошенники присваивают себе. Но здесь подспудно решается очень важная идеологическая задача — и она очень похабная. В социальных сетях некоторыми либеральными блогерами, в том числе — со специальной подачи, — был введён такой термин похабный «победобесие». Это такое оскорбительное отношение к тому, как мы гордимся Великой Победой. И уже пошли вбросы в социальных сетях со скриншотами этих масок, где говорится: «Смотрите, совсем тронулись! Со своим победобесием, уже маски медицинские шьют с символикой победы» и добавляют кучу других похабных выражений, глумятся над нашими ветеранами, над памятью о войне и так далее.

Понимаете? Масок нету, это фэйк, их не существует, но это дало возможность оскорблять нашу страну. Таким образом, они решают много задач: они оскорбляют нашу память о победе, память о войне, о ветеранах, издеваются над нашей страной, да ещё и деньги собирают у людей! Вот для этого и существуют такие фэйковые сайты, которые позволяют вводить людей в заблуждение. Потому что люди запутавшиеся, испуганные, они способны совершать необдуманные поступки и ошибки. Злоумышленники этим и пользуются.