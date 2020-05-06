Все чаще упоминаемый российский фельдмаршал Миних говорил: «Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует». Например, как с «оптимизированной» метеорологией делать Севморпуть международной трассой? Даже набожные поморы, давая обет Николаю Чудотворцу, в лоции записывали наблюдения за погодой. Наши современники, похоже, на Чудотворца уповают больше поморов.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Метеослужба России в Арктике достигла высшей точки развития в 1985 году. Здесь работали 108 станций — на 70 проводились наблюдения по морской гидрологии, на 21 по температуре и ветру, а на 22 — за солнечной радиацией. В 1990—2000-х годах их сократили в 2,5 раза — осталось только 46 станций. Нормативные расстояния между метеорологическими станциями оказались превышены в 2,5 раза, а между станциями наблюдений за солнечной радиацией — в 3−4 раза. Недостаточно данных стало поступать с арктических территорий — острова Анжу, Де Лонга, из устья Оби, Оленька, Индигирки, Алазеи. Сеть станций то сокращалась, то увеличивалась — в 2008 году открылись 3, а в 2010-м — закрылись 6 станций.

Как считают эксперты, в первую очередь Росгидромет сокращал арктические станции, так как содержание одной такой на порядок дороже содержания одной континентальной. Такая политика вела к износу основных фондов, приборов и оборудования, которые в 2010-х годах обновлялись со скоростью не более 10% в год. Те же проблемы вели к дефициту кадров.

Научная работа в арктических широтах

В итоге доля станций в Арктике относительно общего их числа в РФ снизилась до 3%, хотя Арктика составляет 12% от площади России.

По словам метеорологов, в результате деградации сети станций стали отмечаться различия между данными автоматических и стандартных приборов по температуре воздуха, влажности и скорости ветра. Так как методика коррекции таких измерений не разработана, снизилась точность прогнозов.

Нехватку своей информации компенсировали по международному обмену данными из зарубежных центров — английского Брекнелл, Европейского центра среднесрочных прогнозов и других. В итоге Россия в Арктике утратила гидрометеорологическую безопасность.

Для восстановления вышеупомянутой безопасности в Арктике и на трассе Севморпути, считают эксперты, средств Росгидромета недостаточно, требуется раздел в правительственной программе «Развитие Арктической зоны РФ». Чехарда с этой программой, за которую по указу президента В. Путина отвечает Министерство развития Дальнего Востока и Арктики, продолжается — нет даже ее проекта.

Арктика требует единого центра управления ее развитием. Должен быть создан единый Арктический УГМС — для обеспечения в первую очередь Севморпути. Сравнение существующих управлений ГМС говорит, что наиболее готов стать основой такого управления Северный УГМС с центром в Архангельске. В результате реорганизации в 1990-х в него влились Амдерминское и Диксонское УГМС, и Северный УГМС стал обеспечивать гидрометеорологическую безопасность плаваний по Севморпути. Кроме него в Арктике остались только значительно более слабые Якутский и Чукотский УГМС, в составе которых по нескольку станций.

Mil.ru Российские вертолеты в Арктике

Северный УГМС наиболее готов и в смысле научно-экспедиционного флота — в 1998 году ему передан НИС «Михаил Сомов», а в 2011 году НИС «Профессор Молчанов». Первое доставляет грузы и обеспечивает ремонт станций по всей трассе Севморпути, второе ведет исследования по программе «Плавучий университет». Для объединения нескольких УГМС в Арктическое управление требуются в основном организационные решения, а затем, по мере выделения финансирования — модернизация и расконсервирование существующей сети станций.