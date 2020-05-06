Если бросить быстрый взгляд на Западные Балканы, возникает ощущение, что страны региона стремятся вернуться назад во времени. Тем не менее такое развитие событий не предрешено: при более внимательном прочтении происходящих в регионе событий может оказаться так, что пандемия подтолкнет регион ближе к ЕС, чем прежде. Добиться этого ЕС сможет только в том случае, если примет решительные меры, пишет директор Институт международных отношений, советник верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Боррелля Натали Точчи в статье для европейской версии Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Автор отмечает, что новости, поступающие из региона с начала пандемии, не внушают оптимизма. Китай воспользовался кризисом для активизации своей политики на Западных Балканах, в частности поставив странам региона медицинские товары в больших количествах. Президент Сербии Александр Вучич использовал пандемию как повод обрушиться с яростной критикой на Евросоюз и пойти на сближение с Пекином. Вучич также отложил выборы и объявил о введении чрезвычайного положения, в рамках которого смог сконцентрировать власть в своих руках. Тем временем в Косово президент Хашим Тачи, чьи позиции сильно пошатнулись, попытался ограничить власть демократически избранного правительства премьер-министра Альбина Курти, что стало причиной политического кризиса.

Тем не менее Точчи призывает «посмотреть правде в глаза» и напоминает, что в этих событиях нет для региона ничего уникального, а пандемия лишь с еще большей очевидностью продемонстрировала тот мрачный путь, по которому шел ряд государств региона. Западные Балканы уже почти десять лет скатываются к «авторитаризму». И основная опасность здесь не в том, что регион «уйдет» к Китаю, а в том, что он может «утонуть» — в социальном, экономическом и демократическом плане — под влиянием эпидемии и выявленных ею реалий.

Kai Mörk Хашим Тачи

Помимо разрушительных социально-экономических издержек, вызванных закрытием границ, социальными ограничениями и косвенными последствиями грядущей глобальной депрессии, пандемия показала хрупкость государственной системы Западных Балкан и потребность региона во внешних партнерах для обеспечения своего выживания. Это возможность, которую ЕС не может упустить.

Коронавирус перерисовывает геополитический ландшафт. Глобализация никуда не уйдет, но она приведет к переизбытку производства и сокращению цепочек поставок. Восстановление после пандемии, вероятно, приведет к формированию мира, в котором регионы направят внимание внутрь себя или на своих ближайших соседей. В этом, более регионализированном, мире Западные Балканы могут только встать на одну сторону — на сторону ЕС, в конечном счете став его частью.

К счастью, ЕС вновь осознал стратегическую важность региона. После постыдной ошибки, допущенной прошлой осенью, когда лидеры ЕС ненадолго поставили под сомнение политику расширения блока, всё возвращается на круги своя. ЕС согласился начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией. И в преддверии виртуального саммита в Загребе Комиссия выделила региону €3,3 млрд на удовлетворение неотложных медико-гуманитарных потребностей в связи с пандемией COVID-19, а также его долгосрочными социально-экономическими последствиями. ЕС также предоставил региону привилегированный доступ к программам ЕС, что конкретно и символически сигнализирует о том, что Западные Балканы — часть европейской семьи.

В плане обеспечения мира и примирения в регионе верховный представитель ЕС Джозеп Боррелл в апреле назначил высокопоставленного политического деятеля Мирослава Лайчака, бывшего министра иностранных дел Словакии, чтобы оживить застопорившийся диалог между Белградом и Приштиной и ускорить нормализацию отношений между Сербией и Косово. Теперь самое главное заключается в том, чтобы новое стремление ЕС к сближению с регионом не шло в ущерб поддержке демократии.

Мирослава Лайчак

Новая методология расширения, разработанная в начале этого года Европейской комиссией, ставила в центр внимания необходимость реформ. Тем не менее убедительность этих мер была подорвана сделанным на прошлой неделе заявлением Комиссии, свидетельствующим об обратном. Политика ЕС по сближению со странами Западных Балкан не должна подталкиваться страхом, что в противном случае регион окажется в руках Китая. Брюссель не должен поддаваться естественному желанию угодить правителям региона, несмотря ни на что.

На фоне того как ЕС начинает активнее проводить свою политику в регионе, крайне важно еще активнее требовать проведения реформ. Для начала необходимо провести тщательный мониторинг недавних шагов по централизации исполнительной власти в государствах региона, а после этого выдать рекомендации по их быстрому устранению. Аналогичным образом должны рассматриваться и ограничения на гражданские права и злоупотребления в обработке персональных данных. ЕС также должен сделать так, чтобы выделение средств зависело от проведения реформ.

Западные Балканы, заключает Точчи, «не дрейфуют» на восток, напротив, страны региона хотят «остаться» в Европе. И именно поэтому ЕС должен не только стратегически подтвердить свое стремление к более близким отношениям с регионом, но и сделать это с акцентом на реформах в качестве ориентира.