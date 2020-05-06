В период между 2017 и 2019 годами отношения США и Северной Кореи были увлекательным зрелищем. Вероятно, президентом СШАДональдом Трампом это было сделано специально, чтобы если и не добиться желаемого результата, то хотя бы сыграть центральную роль в этом шоу. Похоже, что северокорейский лидерКим Чен Ын понял тягу Трампа к драме и решил с помощью нее вновь напомнить всем о КНДР, пишетЮнг Х. Пак в опубликованной 5 мая статье для Foreign Affairs.

Ким Чен Ын

Первый акт взаимодействия Ким Чен Ына и Трампа был ознаменован острой конфронтацией лидеров двух стран: глава Белого дома пообещал обрушить на КНДР «огонь и ярость» и назвал Ким Чен Ына «маленьким ракетчиком». Тот в долгу не остался, дав низкую оценку умственным способностям Трампа. Второй же акт этого действа характеризовался резким поворотом сюжета: главные герои отступили от края пропасти и провели две тщательно срежиссированные встречи на высшем уровне. Первая, несмотря на громкие заявления о прорыве, по сути, не дала никаких ощутимых результатов, вторая же вообще закончилась внезапно. Впоследствии Трамп и Ким Чен Ын встретились лишь раз в демилитаризованной зоне, которая разделяет Северную Корею и Южную Корею, и встреча эта была не более чем возможностью сделать хорошие совместные фотографии.

На данный момент неясно, ждать ли третьего акта или этому увлекательному зрелищу пришел конец, каким бы неудовлетворительным он ни был. В администрации Трампа по-прежнему утверждают, что прогресс достигнут был. В качестве доказательства они ссылаются на отсутствие испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. Свой успех Белый дом связывает со стратегией «максимального давления» — использование дипломатических, экономических и военных средств для ограничения способности Северной Кореи получить средства для своей программы создания ядерного оружия. Якобы из-за нее Ким Чен Ын и был вынужден сесть за стол переговоров.

Elgornal.net Ким Чен Ыну демонстрируют новою ракеты «Хвасон-15»

Тем не менее Пхеньян обогащает уран, расширяет свои ракетные базы большой дальности, разрабатывает новые баллистические ракеты и модернизирует объекты ядерной программы, а санкционный режим давно дал трещину. Главный торговый партнер Пхеньяна Китай, стремясь обеспечить стабильность региона, а не добиваясь ядерного разоружения, ослабил применение санкций. Сама администрация Трампа также ослабила частично свое давление, чтобы поддержать интерес Ким Чен Ына к дипломатии. Поскольку максимальное давление превратилось в максимальную гибкость, в Пхеньяне, похоже, пришли к выводу, что добиться международного признания и безопасности можно с помощью одних лишь провокаций и пассивно-агрессивной непримиримости.

Иными словами, северокорейская угроза никуда не делась, и Ким Чен Ын полон решимости сохранить за собой возможность держать США и их союзников на прицеле. Такое развитие событий неприемлемо: в Пхеньяне должны понимать, что обладание ядерным оружием не преимущество, а обуза, чреватая большими проблемами и несовместимая с выживанием режима. Для того чтобы донести до Пхеньяна эту мысль, необходимо четко понимать, чего хочет Ким Чен Ын, что стоит за его решениями. Более того, США и их союзники должны четко понимать, что главная цель — полный демонтаж арсенала ядерного оружия Северной Кореи.

Для Ким Чен Ына, унаследовавшего высокий пост от своего отца Ким Чен Ира в 2011 году, ядерное оружие — символ престижа и прогресса, достигнутых его семьей. К тому же ядерное оружие уже глубоко вошло в северокорейскую реальность, с ним связывают и процветание КНДР. Для Пхеньяна ядерное оружие — инструмент сдерживания США и проведения дипломатии принуждения для ослабления союзных отношений Вашингтона с партнерами в регионе — Сеулом и Токио. Более того, благодаря ядерному оружию КНДР сохраняет независимость от КНР и может по военному потенциалу равняться с более экономически развитыми государствами. Пхеньян создает кризисы и пользуется ими для получения политических и экономических уступок, чему способствует уверенность в безрассудности северокорейского лидера.

Agveri Памятник Ким Ир Сену и Ким Чен Иру на холме Мансуде

В Вашингтоне часто говорят о том, что Ким Чен Ын — иррациональный и горячий человек, решивший начать войну с США. Такое представление о Ким Чен Ыне не позволяет официальным лицам США объективно оценить мотивы северокорейского лидера. Напротив, разведывательное сообщество США твердо уверено в том, что Ким Чен Ын вполне рационален, а ядерное оружие ему необходимо не для того, чтобы начать ядерную войну с США, а для сдерживания конкурентов, поддержания международного статуса его страны и обеспечение выживания его режима. Применить же свой арсенал против США или их союзников Ким Чен Ын готов, скорее всего, только в том случае, если его стране будет грозить нападение.

Разум, а не безрассудство выдает и тот образ Ким Чен Ына, который продвигается в северокорейских СМИ: образ современного лидера, спокойного, отзывчивого и профессионального. Публикации в официальных социальных сетях регулярно показывают, что он улыбается вместе со своей стильной женой и участвует в саммитах с другими мировыми лидерами. Посыл понятен: Ким Чен Ын — это не незрелый чудак, а скорее опытный человек на переговорах, которого как равного уважают коллеги за рубежом.

Тем не менее, хотя многие хотят видеть в Ким Чен Ыне человека, который стремится к процветанию своей страны и получению гарантий безопасности от Запада, в действительности же ему нужна враждебность остального мира для оправдания вливания огромных средств в военные программы и оправдания мифа о том, что династия Ким — единственные спасители Северной Кореи. Его цель в том, чтобы Северная Корея так и оставалась не государством, а военизированным лагерем.

Северокорейский лидер убежден, что только он способен обеспечить безопасность КНДР и собственное выживание, не веря ни союзникам, которые решили нормализовать отношения с Южной Кореей и поддержали санкции ООН против Северной Кореи, ни демократическим властям своих соперников. Так, выборы в США проходят раз в четыре года, в Южной Корее — раз в пять, поэтому нет гарантий, что новые власти станут придерживаться заключенных ранее соглашений. Это прекрасно показал выход Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий — заключенной с Ираном ядерной сделки. Своему народу Ким Чен Ын также не доверяет, опасаясь, что региональная интеграция повлечет за собой целый поток информации извне, с которой не сможет справиться его машина пропаганды.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Саммиты с Трампом убедили Ким Чен Ына в том, что он может и впредь проводить свою стратегию провокаций, поэтому стоит ожидать, что он продолжит совершать ограниченные акты агрессии, используя кибероружие и другие инструменты, чтобы выбивать соперников Северной Кореи из равновесия.

В сложившихся условиях США и их союзникам в регионе необходимо в рамках совместной стратегии убедить Ким Чен Ына, что ядерное оружие не инструмент обеспечения выживания, а угроза для него. В этом плане между ними не должно быть никаких разногласий и недоверия, которые могут сыграть Пхеньяну на руку.

Прежде всего, союзники должны заявить о том, что прочный мир в Северо-Восточной Азии невозможен без ядерного разоружения Северной Кореи. Для достижения этой цели США, Япония и Южная Корея должны разработать набор вариантов, которые они готовы совместно использовать для минимизации северокорейской угрозы, давая Пекину возможность либо сотрудничать, либо не мешать. Список может включать проведение тайных операций против Северной Кореи, а также явные шаги, такие как активизация совместных военных учений для подготовки к ряду потенциальных северокорейских провокаций. Тем временем Япония и Южная Корея могли бы укрепить собственную безопасность, начав обмениваться разведывательной информацией.

Вашингтон и его партнеры также должны ужесточить режим санкций, ослабший после неудачных саммитов Трампа и Ким Чен Ына, и активизировать дипломатические шаги, начав пятисторонние переговоры с Китаем, Японией, Россией и Южной Кореей. Такие переговоры стали бы сигналом единства позиций и смогли предоставить Пхеньяну список преимуществ отказа от ядерного оружия. Участие в них столь большого числа разных стран также могло убедить Ким Чен Ына в том, что заключенное с ними соглашение сможет пережить выборы.

Diamond.jp Ким Чен Ын наблюдает за запуском баллистической ракеты

Необходимо надавить на КНДР и в плане прав человека. Для этого нужно восстановить должность специального посланника США по правам человека в Северной Корее, которую администрация Трампа ликвидировала в 2017 году. Посланник должен взаимодействовать с северокорейскими чиновниками, перебежчиками и неправительственными правозащитными организациями для разработки стратегий по улучшению жизни граждан КНДР и развитию их политических свобод и гражданских прав. Без этого заключать какую-либо сделку с Пхеньяном смысла нет, поскольку невозможно было бы осуществлять проверку в той среде, где люди опасаются репрессий со стороны режима.

Между тем США должны инвестировать в программы, которые позволяют внешней информации проникать в Северную Корею. Это нужно для того, чтобы ослабить контроль режима над своим народом и создать давление изнутри. Вашингтон должен утолить голод граждан Северной Кореи новостями, сериалами, документальными фильмами и радиопрограммами. Работая с Южной Кореей, США должны помочь северокорейским перебежчикам разрабатывать программы и сотрудничать с технологическими компаниями в поисках новых способов производства и распространения таких материалов.