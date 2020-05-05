Исчезновение сел и маленьких городов — это не новость для любой страны. Где-то на это предпочитают не обращать внимания, где-то делают бизнес.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

Как, например, в Вирджиния-сити, штат Монтана. Этот городок появился и расцвел в 1863 году, когда в Олдер-Галч были обнаружены богатые золотоносные жилы. Но золото закончилось, ушли и жители. Зато городок остался, и ныне «вся Монтана глубоко привязана к Вирджинии и гордится ею», потому что этот городок «представляет всю Викторианскую эпоху. Это настоящий и оригинальный Старый Запад. Это жемчужина, расположенная в невероятно богатой области естественной красоты, отдыха и истории!» От туристов отбоя нет. Бар, салун и отели ломятся от посетителей. А почему бы и не ломиться, когда салуны настоящие, из тех, что в XIX веке назывались houses of «dubious reputation», дома «сомнительной репутации». Ну, как в таком не опрокинуть унцию-другую-десятую виски?!

Но Вирджиния-сити — это счастливая судьба, в основной же своей массе села исчезали по совершенно объективным причинам. Прежде всего, две мировые войны, катком прошедшие по украинским землям. В Великую Отечественную на территории Украины было уничтожено 28 тысяч сел. Индустриализация, голодоморы и аграрный волюнтаризм тоже азартно уничтожали села. Да и общечеловеческий процесс урбанизации никто не обменял. Поэтому села умирали, умирают и умирать будут. Село моего детства Рубанка, что в Черниговской области, где председателем колхоза когда-то был мой дядя Петр Копыленко, в конце XIX века насчитывало две с половиной тысячи человек. Сейчас — не более трехсот.

Колхозницы. Украина. 1933

Можно только с грустью наблюдать за этим. Хотя, как показывает жизнь, можно и использовать данные о деградации украинских сел как политико-дидактический аргумент. Хотя там нет даже намека на рациональную дидактику (содержание образования), а только возникает вопрос к авторам: «Вы разум просто не любите или у вас с ним принципиальные разногласия?»

В одном из учебников по истории Украины киевский журналист Сергей Щербина, шеф-редактор интернет-сайта «РБК-Украина», нашел убойный «перл» истории, политики и той же дидактики:

«Разрушительные изменения во внешнем виде украинские села претерпели во времена коммунистического режима, когда власть старалась «стереть грань между городом и деревней». Так, в украинских селах были разрушены тысячи церквей, появились клубы, многоэтажные жилые дома городского типа, централизованное газоснабжение и водопровод. Однако такие меры лишь привели к массовому переезду крестьян в города, где условия жизни и работы были лучше. В 1970—1980-е годы с карты Украины исчезли тысячи деревень. Экономические неурядицы1990−2000-х не прибавили жизненных сил украинской деревне».

Я тоже считаю, что «убийство сел», особенно разрушение старинных архитектурных памятников, практиковавшееся в украинских селах при советской власти, — это гуманитарное преступлений. Но сам процесс укрупнения сел был неизбежен. Да, мелкие села (их еще называли «неперспективными») умирали, их лишали бюджетных ассигнований на культурно-образовательные учреждения и торгово-бытовые предприятия, закрывали школы, клубы да библиотеки. Поэтому в течение 1960−80-х годов общее количество сел в УССР уменьшалась: в 1970-м их насчитывалось 31 280, а в 1979 году — 29 806, в 1989-м — 28 767 деревень. Всего за 20 лет численность сел сократилась на 2513, или на 10%. Как явление практически исчезли и хутора — из 58,5 тысячи их осталось только 8,4 тысячи.

Vladrodnov Деревня. Украина

Зато в «перспективных» селах, число которых было определено в 18,8 тысячи, были уже «клубы, многоэтажные жилые дома городского типа, централизованное газоснабжение и водопровод». Все то, что, судя по учебнику, привело к упадку украинского села. Ну как тут не присоединиться к вопросу Сергея Щербины: «А как надо было сохранить богатую традицию? Удобства во дворе или сразу под себя?»

Во время независимости Украины процесс сельской деградации не остановился, хот и замедлился. По данным Укрстата, с 1991 по 2019 год количество поселков городского типа уменьшилось на сорок семь, а сельских населенных пунктов — на 428. Но следует учесть то, что не может зафиксировать Укрстат — количество неиспользуемых или покинутых землевладений в пока еще функционирующих селах. Опять вспоминаю Рубанку…

И следует также помнить, что в УССР, как и во всем Союзе, сокращение количества сел проводилось в рамках какой-никакой, но государственной программы. Селянам предлагалось и новое жилье, и компенсация за переезд, и социальные услуги на месте нового поселения. Из современных украинских сел крестьяне просто БЕГУТ. Кто в город, а кто за кордон, в поисках лучшей доли.

Не уверен, что авторы подобных учебников настолько не уважают себя, что ваяют подобные перлы «от души». Следовательно — политический заказ на оглупление подрастающей генерации. Невежественной толпой легче управлять, ибо в ее глазах лидеры кажутся, гм… «умнее».