



Уголь горит

Однако мир во всем коронавирусном мире, похоже, устраивает не всех. Падение рекламных бюджетов и снижение доходов определяют разнонаправленные процессы в медиабизнесе, который всегда чувствителен к внутренней турбулентности. Одни сегменты сферы массовых коммуникаций становятся опорой власти, населения и предпринимателей, занимая позиции по одну сторону баррикад с обороняющейся от общего врага страной. Другие же, которых значительно меньше, пытаются использовать ситуацию в корыстных целях, нагнетая и без того накаленную атмосферу, а то и вовсе разворачивая PR-кампании против успешно держащихся на плаву, а значит, платежеспособных предпринимательских структур.

Такая разновидность медийного, так сказать, бизнеса зачастую нацелена на то, чтобы побудить атакуемые компании откупиться и ослабить давление на себя хотя бы в информационном пространстве. При этом, как отмечают наблюдатели, во все тяжкие по нынешним «голодным» временам пускаются не только представители желтых и маргинальных интернет-изданий, но и порой весьма респектабельные СМИ и даже целые медиахолдинги.

Так, под прицел одного из них в последнее время, похоже, угодила компания «Сибантрацит» — одна из немногих в России, которой удается не только держать удар кризиса, но и успешно развивать сложные инвестиционные проекты. «Информационные залпы» по угольной группе бизнесмена Дмитрия Босова не стихают даже с усилением пандемии и обострением кризисных явлений. В то время, как правительство и президент бьются над проблемой поддержки российских предприятий, инициаторы информационных диверсий, что называется, в спину бьют по опорным узлам отечественной экономики, усугубляя ситуацию.

Stephan Codrington Доыча угля

Судите сами, за последние недели в нескольких СМИ, относящихся к одному медиахолдингу, вышло не менее десятка идентичных по сути материалов, информирующих читателя о «проблемах» в бизнесе Босова. На фоне горячих коронавирусных новостей журналисты зачем-то вытаскивают на свет события полугодовой и даже большей давности — вялотекущий хозяйственный спор, перспективы которого неочевидны. Со ссылкой друг на друга родственные СМИ перепечатывают, как по команде, одну и ту же новость, попутно «сдабривая» её тревожными публикациями о якобы тяжелом положении горняков на разрезах компании и безответственном отношении к экологии. При этом авторы не утруждают себя журналистскими изысками, видимо, хорошо понимая предназначение своих материалов, и по статьям в разных изданиях кочуют одни и те же фразы и даже целые абзацы. Разумеется, достоверность фактов, представленных в этом потоке негативной информации, мягко говоря, вызывает большие сомнения.

Конечно, кризис кризисом, но свободу СМИ никто не отменял, конструктивная критика и глубокая аналитика, без сомнения, идет на пользу стране и ее пошатнувшимся бизнес-бастионам. Однако когда тот или иной медиахолдинг в беспрестанно продолжающихся нападках на одну и ту же предпринимательскую структуру доходит до явного передергивания фактов и ссылок на маргинальные сайты, то это явный признак гибридной войны с задачей поставить атакуемый объект на колени или добиться от него отступных.

Между тем в деловых и прочих кругах давно известно, что руководство компании на шантаж не ведется, откупные не платит, удары, что называется, держит. Нынешние попытки взять угольщиков «на слабо» также обречены, хотя, не исключено, и добавляют хлопот обороняющемуся от кризиса холдингу, а значит, способствуют и турбулентности в социально-экономической сфере тех регионов, для которых предприятия «Сибантрацита» являются градообразующими.

Когда российские власти что ни день инициируют предложения по ужесточению ответственности за нарушение режима карантина и умышленное распространение паники, то в самый раз было бы задаться и вопросом о том, как поставить заслон информационным диверсиям против социально ориентированных компаний.

Конечно, в законодательстве имеются статьи о клевете и подрыве деловой репутации, но в чрезвычайные периоды требуются, возможно, и особые подходы к пресечению попыток медийных «пиратов» расшатать экономику. Бизнес, производящий продукцию, от которой зависит успешность прохождения Россией периода турбулентности, нуждается в дополнительной защите. А тот бизнес, который способен в кризис выстоять самостоятельно, без государственных трансферов, особенно достоин гарантий от поползновений злоумышленников, явно стремящихся паразитировать на проблемах отечественной экономики.