После запуска Ираном военного спутника Noor на орбиту Земли госсекретарь США Майк Помпео заявил о планах добиться положительного решения по вопросу продления ограничений в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) Ирана. Вашингтон рассчитывает, что в Совбезе ООН поддержат новую резолюцию по оружейному эмбарго в отношении Ирана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Иран

Откуда такая уверенность у Помпео, неизвестно, ведь СВПД не касается иранской космической программы. Но госсекретарь почему-то считает, что это не так, и что якобы та «предусматривает создание средств доставки ядерного оружия». Он также призвал Европейский союз ввести санкции против причастных к ракетной программе Тегерана. Помпео подчеркнул, что запущенная иранцами ракета-носитель «включала технологии, которые используют баллистические средства доставки ядерного оружия». Может быть, и включал, однако это не является нарушением СВПД, что наводит на мысль, что с Ираном нужно говорить уже на другую тему и в другой тональности, а не призывать ЕС вводить санкции против «физических и юридических лиц, работающих над ракетными программами Ирана».

Gage Skidmore Майк Помпео

И вновь проблема. Недавно Исследовательская служба Конгресса США опубликовала сведения, согласно которым количество введенных США против Тегерана санкций таково, что частичное и более широкое их пересечение превращает их практическую реализацию, точнее, достижение поставленных целей через манипулирование санкциями в очень сложную задачу. Ведь страны ЕС ввели санкции против Тегерана в 2012 году за нарушение режима нераспространения. Но, выполняя положения СВПД, европейцы сняли эмбарго, в том числе запрет на страхование перевозок нефти из Ирана, заморозку счетов Центрального банка, ограничения на транзакции между европейскими и иранскими банками и краткосрочное кредитование, убрали запрет на импорт газа и нефти из Ирана, торговлю золотом, драгоценными металлами и нефтепродуктами, экспорт в Иран графита, промышленного программного обеспечения. После 2015 года из санкций Евросоюза в силе осталось эмбарго на продажу Тегерану оружия, ракетных технологий, других продуктов, которые можно использовать для разработки ядерного оружия, а также оборудования для «внутренних репрессий».

Вместе с тем ЕС сохранил санкции против конкретных лиц, якобы виновных в нарушениях прав человека. И каков результат и что нужно еще Помпео? Во-первых, страны ЕС являются сторонниками СВПД и предприняли попытки сохранить сделку и защитить собственный бизнес. В связи с пандемией коронавируса заработал механизм INSTEX (Инструмент поддержки торговых обменов) для взаимодействия с Ираном, минуя американскую финансовую систему. Поэтому они могут предложить США начать переговоры с Тегераном по «широкой программе», а не втягиваться в длительный санкционный марафон, хотя сложно представить, на какие уступки должен пойти Иран, чтобы американцы сняли санкции, и возможно ли это в принципе. Как заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии, страны-участники ядерной сделки выступят против планов Вашингтона продлить оружейное эмбарго в отношении Тегерана. По его словам, «одностороннее злоупотребление Советом Безопасности ООН» не получится.

White House Дональд Трамп вводит санкции против Ирана

В остальном Иран будет продолжать проводить консультации по тематике оружейного эмбарго с другими странами. В свою очередь заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь, и отклонений от этого решения «быть не может». Как сообщает иранское агентство IRNA, 28 апреля 2020 года министры иностранных дел Ирана и России отвергли новый план США по иранской ядерной сделке 2015 года. Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров обсудили по телефону последние региональные события, в том числе пути достижения внутриполитического взаимопонимания в Афганистане. Они заявили, что новый план США по СВПД отвергается как непрактичный. В итоге ясно: по линии СБ ООН американцы не смогут продлить оружейное эмбарго. Комментируя ситуацию, ВВС отмечает, что «Вашингтон упустил много возможностей и решений по Ирану».