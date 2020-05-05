В последнее время в российском публичном пространстве участились выпады любителей раздавать сербские территории. Речь идет о тех, кого в сербском публичном пространстве называют «людьми Вучича» или его лоббистами. Таких деятелей, пытающихся обосновать необходимость сдачи Косово и при этом воспеть храбрость сербского президента Александра Вучича, в РФ несколько. Рассмотрим одного представителя группы желающих выслужиться перед «официальным Белградом»: это Пётр Искендеров, написавший статью под впечатляющим названием «Россия и Сербия: кто кого позорит?«

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Текст отличает вопиющая безграмотность, эпохальная и фундаментальная одновременно. Не будем пересказывать содержание указанной статьи, отошлём читателей непосредственно к тексту, чтобы они могли составить собственное мнение. Однако она содержат генерализированные тезисы антисербской пропаганды, на которых следует остановиться.

Утверждение о фактической потере Сербией контроля над Косово — это внеправовая пропагандистская уловка пораженческого, самоуничижительного характера, она не может приниматься во внимание. Статус Косово де-факто и де-юре определяют и должны определять исключительно Резолюция 1244 и Конституция Сербии, объявляющие КиМ составной частью Республики Сербия. Все остальные вопросы должны решаться исключительно в формате приведения ситуации на месте в конституционно-правовой порядок Республики Сербия.

Существует понятие «территориальная целостность государства», она гарантируется конституцией каждой страны. На территории этого государства могут абсолютно гомогенно проживать нацменьшинства либо может вообще никто не проживать. Ни первый, ни второй случай не являются основанием для пересмотра государственной границы и принадлежности территории. Повторим: гомогенное проживание в рамках административно-территориального образования какого-либо нацменьшинства не является основой для отделения, потому что демографического права не существует. В противном случае любители раздавать сербские территории, следуя своей логике, точно также должны отнестись и к российским регионам — Татарии, Чечне, Дагестану, которые подходят под их «критерии». Однако в российском уголовном законодательстве есть вполне ясные статьи за публичные призывы к подрыву суверенитета и территориальной целостности РФ.

Не стоит упускать из виду и такую «мелочь», как то, что Милошевич не лишил албанцев возможности иметь представительство во власти: они сами, под угрозой собственных террористов, с 1992 г. бойкотировали выборы.

Следующий тезис, наиболее часто подвергающийся эксплуатации и манипуляции лоббистов Вучича, — «решение косовской проблемы позволит защитить сербов в КиМ». Эта любимая тема в обязательной программе сербского президента. Обычно в его исполнении это звучит так: «По сути, я хочу изменить ваши права. Получить для вас все те права, которые вам принадлежат, которые являются частью того, что называется цивилизованным миром. Я хочу ваше право на жизнь. И ваше право на труд. И ваше право на свободу. На безопасность. Передвижение, образование, лечение».

Predsednik.rs Александр Вучич

Есть только один нюанс: «пакет прав», который Вучич намеревается обеспечить косовским сербам, — это есть его прямая обязанность по Конституции Сербии как президента. Но косовский вопрос — это вопрос суверенитета, а не обеспечения прав нацменьшинств на территории другого государства. Переводя проблему из государственно-территориального измерения в плоскость обеспечения прав нацменьшинств, сербский президент тем самым отказывается от территориальной целостности и суверенитета Сербии над Косово.

Кроме того, сербы в Сербии — это титульная нация, а албанцы — нацменьшинство, которое имеет свое «родное государство» — Албанию, и ни по каким конституционно-правовым актам ни бывшей Югославии, ни нынешней Сербии не имеет права на отделение. По Конституции СФРЮ от 1974 г. правом на отделение обладали республики, а не нацменьшинства.

Контроль Сербии над Косово был потерян не «де-факто», а в результате военной агрессии НАТО. Военная агрессия — это насилие. Насилие — это преступление. Если признавать результаты преступления как «де-факто» новую реальность, то посоветуем так поступать самому Искендерову. Как только в отношении его и его близких будет совершён акт насилия, полиции следует моментально объяснить, что всё произошедшее принимается как должное и со сложившимся положением выражается полное согласие. Однако стоит вспомнить позицию СБ ООН по вопросу насильственных действий в отношении суверенного государства. Резолюция 2131 (1965 г.) «Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета» насильственную военную интервенцию в какую-либо страну называет агрессией и преступлением, не имеющим какого-либо оправдания. «Прямое вмешательство, подрывные действия и все формы косвенного вмешательства противоречат этим принципам и представляют, следовательно, нарушение Устава Организации Объединенных Наций». Соответственно, действия, ведущие к признанию Сербией Косово, являются попытками придать легитимность результатам агрессии.

В действительности «вопрос» Косово и Метохии уже был решен — в рамках Резолюции 1244. Теперь должен быть решен албанский вопрос, т. е. проблема албанского нацменьшинства в рамках АК КиМ. И в первую очередь необходимо признать переговоры Сербии с «Республикой КосовА» нелегитимными, аннулировать заключенные соглашения и вернуться к Резолюции 1244, на базе которой начать вырабатывать двустороннее соглашение с албанским нацменьшинством. Отношение Александра Вучича к Резолюции 1244 весьма показательно. Огромный резонанс получило следующее его заявление: «А кто-нибудь осмелился спросить их, что пишется в той резолюции? Нигде не пишется «Сербия», а только «Союзная Республика Югославия»…» Сразу видно, что говорит дипломированный юрист, который либо не знает, что Сербия — правопреемник СРЮ, либо, наоборот, знает это, но сводит резолюцию СБ ООН, обязательную к исполнению, к ничего не значащей бумаге.

Ошарашивающими выглядят утверждения Искендерова, согласно которым именно заключение финального соглашения с Косово (передача части территории в руки террористов-сепаратистов — государственная измена) позволит защитить права сербов. Т. е. за восемь лет нахождения Вучича у власти (фактически с 2012 года, так как бывший тогда президентом Томислав Николич играл роль статиста) защитить права сербов в КиМ не удавалось никак. Оказывается, для этого нужно выполнить главное условие: передать сербов в руки главарей диверсионно-карательной (воевать не умеет, а вот пытать, убивать, насиловать, продавать на органы — еще как) Армии освобождения Косово. И вот тогда как начнем, как начнем защищать права сербов!

Predsednik.rs Томислав Николич

До сегодняшнего дня «успехи» переговоров Белграда и Приштины выглядят так: в компетенцию сепаратистов переданы таможня, документация ЗАГС и кадастровые данные, Приштина получила собственный международный телефонный код +383, на юге в ее руках давно оказалось крупное предприятие «Ферроникель», а с весны 2019 г. — главный горнометаллургический комбинат КиМ «Трепча» (что было бы невозможно без предварительного допуска сепаратистов на север края). На днях она получила в свое распоряжение энергосистему. С 2012 г. по настоящий момент на территории Косово по согласованию с сербской властью проводятся исключительно выборы «по законам Республики Косово». Именно Белград настоял на принятии сербами КиМ паспортов «Республики Косово», где помимо гражданства «РК» всё население края обозначается как «косовары». В ноябре 2013 г. режим Вучича оказал прямое незаконное давление на сербское население региона, вынуждая его принимать участие в выборах по законам сепаратистов. Приштина получила абсолютно всё, что требовала, не уступая, а только наращивая атрибуты своей суверенности. Белград же не может записать себе в актив ни единого результата.

Власть Александра Вучича за восемь лет ничего не предприняла для возвращения 250 тыс. изгнанных из КиМ сербов. Подчеркнем: при Вучиче сербы не только не вернулись в КиМ, их отток усилился. И это при том, что текущая ситуация благоприятствует Сербии. Так, например, «огромная рождаемость в албанской среде в Косово» — это миф. Сербы из КиМ утверждают, что албанцев там не более 800 тыс. Результаты выборов показывают, что в избирательных списках регистрируются албанцы из Албании и Македонии. Низкая явка албанцев на выборах в реальности означает, что в Косово их просто-напросто нет. Сербов в КиМ — 130 тыс., и еще 250 тыс. были оттуда изгнаны. Соответственно, всего 380 тыс. сербов, к которым следует прибавить горанцев, турок, хорватов и цыган. В совокупности неалбанского населения в КиМ будет насчитываться не менее 500 тыс. Также неоспоримо, что албанская молодежь стремится уехать из Косово и никогда туда не возвращаться (хорошо в Косово живется только верхушке бывшей «Армии освобождения»). Молодые албанцы уезжают из КиМ в еще большем количестве, чем сербы из Сербии. У албанцев разрушается патриархальная семья и прежние ценности. Молодые албанки больше ориентированы на жизнь по европейскому образцу, рождаемость у них пала до уровня 2−3 детей, при этом рождаемость у сербов севера КиМ выше. Вот это реальность, но Искендерову ближе албанская версия происходящего.

Искендеров либо в принципе не знает о существовании Брюссельского соглашения, либо читал его, но не понял смысла. Заключили Брюссельское соглашение в апреле 2013 г. Ивица Дачич и Александр Вучич. Суть договора заключается в том, что власть Сербии по собственной воле отказалась от своей полиции, суда и системы безопасности на территории всего Косова и Метохии, включая север, передав эти функции в руки сепаратистов. Полиция теперь действует одна — «косовская», сербские судьи принесли присягу сепаратистской власти, сербские спецслужбы на территории КиМ просто перестали существовать. Север КиМ, где сербское население составляет подавляющее большинство, до этого момента был абсолютно недоступен для сепаратистской Приштины. Во всем тексте соглашения нет ни единого упоминания Резолюции 1244 СБ ООН, Конституции и законов Республики Сербия, нет ни в каком виде и упоминания о том, что Косово и Метохия являются составной частью Республики Сербия. Есть только слова о «косовских законах», центральной властью именуется приштинская власть. Тем самым со стороны Сербии признается законность правового порядка, который функционирует в Косово. Несуществующая по косовскому законодательству Ассоциация сербских общин должна быть вписана в правовой порядок «Республики КосовЫ» (в этой Ассоциации нет никакого смысла, она не была и не будет создана, от албанцев Вучич не получит даже прошлогоднего снега). Ничего худшего в истории «решения косовского вопроса», чем Брюссельское соглашение, Сербия не знает. Власть, сдавшая север Косово в нарушение собственной Конституции и Резолюции 1244, говорит о том, что с помощью полноценного договора о взаимном признании с сепаратистами защищать сербов будет еще сподручнее, и Искендеров вторит ей. Дело за малым: с той же храбростью, с которой обосновывается необходимость расчленить Сербию, предлагаем автору отправиться в Косово и объяснить людям на месте перспективы их светлого будущего.

Österreichische Außenministerium Ивица Дачич

Особенную слабость испытывают «Вучич-лоббисты» к действующей в Косово партии под названием «Сербский список» — по их мнению, это «партия Белграда», эпически отстаивающая интересы сербов и Сербии. Всё так, только наоборот. «Сербский список» — это партия косовских сербов в парламенте «Республики КосовЫ», которая зарегистрирована по законам «РК», и по ним же работает. Тем самым сербская власть в лице Вучича и его соучастники отсекли других, весьма эффективных в деле защиты сербских интересов политических лидеров сербов КиМ. Отметим, что один из них, Оливер Иванович, был убит. Расследование, как и следовало ожидать, не принесло никаких результатов. Отличительной чертой партии Ивановича «Гражданская инициатива» было наличие партийной инфраструктуры, что позволяло создать альтернативу «Сербскому списку». «Вишенкой на торте» и самым наглядным примером смысла существования «Сербского списка» является тот факт, что премьером «КосовЫ» в сентябре 2017 г. был при его согласии избран Рамуш Харадинай.

Харадинай — бывший главарь Армии освобождения Косово, судебное досье которого гласит следующее. ОАК была разделена на 7 оперативных зон, и в области ответственности Харадиная сербскими судебными органами было зафиксировано наибольшее количество преступлений: 987 случаев изнасилований, убийств и пыток, в этом районе находились 33 лагеря, в которых пытали и убивали людей. В 1998—1999 гг. Харадинай лично убивал гражданских лиц, участвовал во многих изнасилованиях, в том числе малолетних девочек, среди его жертв были и младенцы. Преступления Рамуша Харадиная описывает не кто иной, как нынешний глава Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич: «В середине июня 1999 г. в Джаковице отряд под командованием Харадиная вломился в дом К.А. Один из боевиков АОК спросил: «Что есть на обед?», на что хозяин ответил: «Есть только пустая фасоль», другой боевик переспросил: «Что, нет ни говядины, ни баранины?», хозяин подтвердил: «Мяса нет». Тогда боевик АОК выхватил пистолет, два раза выстрелил в колыбель, в которой лежал двухнедельный ребенок, подошел, отрезал ребенку голову и сказал отцу: «Теперь есть мясо».

Foreign and Commonwealth Office Рамуш Харадинай

«Сербский список» создан Белградом, но совершенно для иных целей: запугивания сербов и сотрудничества с сепаратистами. Давно не секрет, что сербы Косово боятся больше Белграда, чем Приштины.

Остальную экстатическую апологетику «лобби Вучича» опровергает реальное положение дел. Например, об эффективности экономической политики Вучича свидетельствует подтверждаемый им лично факт: из Сербии ежедневно уезжает более 100 человек, преимущественно молодых людей, образованных, квалифицированных специалистов. В 2017 г. Сербия с показателем уровня бедности 24,5% официально была провозглашена самой бедной страной Европы: на границе нищеты живут 1,8 млн населения (от 7,5 совокупного числа), т. е. каждый четвертый гражданин Сербии нищий, ситуация с 2017 г. только ухудшается.

В идеологической сфере продвигавшие радикальную антисербскую программу политики и лидеры прозападных НПО типа Чедамира Йовановича, Ненада Чанака, Сони Лихт, Сони Бисерко и Наташи Кандич (пропагандируемая ими идеология называется «другосербиянство») еще несколько лет назад выглядели откровенными маргиналами. Однако именно при Вучиче они стали мейнстримом. Дискурс национальной политики исчез совсем — в этом заключается суть идейной трансформации возглавляемой Вучичем Сербской прогрессивной партии. Но для внутреннего и внешнего потребления сохраняется видимость, что две группы («прозападная» и «полунациональная») борются за власть. В действительности и та, и другая фракция стоят на выраженной ультраглобалистской позиции. Не случайно сам Вучич рассказывает о своих регулярных встречах с сыном Джорджа Сороса Александром.

Aleksandar Maćašev Наташа Кандич

При этом сербская власть стремится сокрушить саму суть сербства — а это Косовский завет, освободительная традиция, предписывающая возможность покориться сильному на время, но всегда ждать возможности начать борьбу за свободу. В вопросе Косово власть принуждает сербов подчиниться самим, т. е. самим нанести сокрушительный удар по своей национальной сути. Таким образом, по своему идеологическому содержанию актуальный режим в Сербии носит «другосербиянский» характер. Но он расходится с ее основателями в одном, самом существенном моменте: отношении к России. Тогда возникает вопрос: для чего служит «российский вектор»? Ответ лежит в плоскости пресловутого «фигова листка», прикрывающего суть реальной политики Белграда. Выявляется парадокс: с одной стороны, представители РФ апеллируют к братским чувствам и духовному единству народов, вероятно, осознавая, что именно народ и народный дух является единственным ресурсом и опорой для России. Но с другой стороны, в реальной политике РФ перешла на высший уровень сотрудничества с человеком, пропагандирующим антисербскую идентичность.

Показателем является сербский парламент: абсолютное большинство депутатов придерживаются режимного проевропейского (прозападного) курса, в то время как патриотические силы представлены на уровне статистической погрешности, вместе взятые они едва способны превзойти выборный порог в 5% ‑ и это в момент терминальной фазы решения косовского вопроса.

Кроме того, следует обращать внимание на особые отношения Сербии не с Россией, а с НАТО. Только основные моменты: в том же апреле 2013 г. было заключено соглашение с США в области военно-разведывательного взаимодействия — для США/НАТО в Сербии открыт контроль над всеми сербскими силовыми структурами и ресурсами. В ноябре 2014 г. Сербия получила сертификат НАТО «Тиер-2» — полное соответствие в кодификационной системе альянса в сфере вооружения и военного снаряжения. В январе 2015 г. военный министр Братислав Гашич подписал соглашение ИПАП, что означает вступление Сербии в высшую стадию сотрудничества с НАТО для страны, не являющейся членом альянса. Офицеры Армии Сербии массово проходят специфическое обучение в западных центрах. Технические протоколы к СОФА — соглашение «О развитии сотрудничества и статусе сил в рамках Программы «Партнерство во имя мира» (PfP/SOFA, Status of Forces Agreement) были подписаны правительством Александра Вучича в январе 2014 г. и ратифицированы Скупщиной в июле 2015 г. Теперь НАТО может формировать в Сербии боевые штабы. Подписано Соглашение о логистической поддержке (2016), Центр ядерно-биологическо-химической защиты в Крушевце получил сертификат НАТО, т. е. он находится в распоряжении альянса. В сентябре 2017 г. Сербия становится членом боевой группы Евросоюза HELBROC. В период с 2012 по 2017 г. Сербия провела 45 учений с НАТО и лишь пять — с Россией. Командование НАТО размещено непосредственно в здании генштаба министерства обороны Республики Сербии. 14 сентября 2018 г. начальником генштаба Армии Сербии становится генерал-майор Милан Мойсилович, который с 2013 по 2017 гг. являлся главой военного представительства миссии Республики Сербия при НАТО в Брюсселе.

Mod.gov.rs Милан Мойсилович

Итак, именно при правлении Александра Вучича структурам НАТО была предоставлена возможность беспрепятственного перемещения и неподконтрольного использования гражданских и военных объектов страны. Собственно, это настолько высокая степень «взаимодействия», что необходимость самого членства в НАТО фактически отпадает. К этому следует прибавить болезненное преследование и ликвидацию всего, что может представлять опасность для НАТО в Сербии.

Почему Вучич торопится с косовским вопросом, не допуская и мысли о замораживании конфликта? Американский специалист по «Западным Балканам» Дин Пинелис 19 августа 2019 г. пояснил, что «Трампа не интересует, что подпишут Вучич и Тачи», но это должно быть сделано до выборов 2020 г.

Независимо от понимания, почему так важен косовский вопрос, он является судьбоносным для многих участников. Косово и Метохия, Косовский завет — основа национальной идентичности и национального существования сербов. Это альфа и омега сербского национального самосознания. Подобно тому, как Косово решило судьбу Югославии, оно решит судьбу Сербии, а также судьбу сербско-российских отношений.

Predsednik.rs Карта Сербии

Англо-саксонским советникам Вучича нужно лишь сообразить, как убрать Россию с Балкан, но не просто убрать, а именно руками «русских» расправиться с присутствием России в регионе и в умах сербского национального корпуса. И вот здесь, как представляется, Запад берет реванш за свое историческое поражение. После ошеломляющей победы над нацизмом во Второй мировой войне Россия (СССР) находилась в тяжелейшем экономическом положении, но на недосягаемой моральной высоте. Именно это заставляло лучшие западные умы признавать, что в стратегическом противоборстве будущее именно за Россией — из-за морально-этического превосходства. Чтобы переиграть Москву, нужно «перехватить» именно ценностный дискурс (таковым стал знаменитый «пакет» — демократия, права человека и т.д.). Но для Запада раздувать образ светоча истины на фоне постоянных локальных войн, развязанных им самим после Второй мировой войны — трудновыполнимая задача. Слишком очевиден диссонанс. Следовательно, надо заходить с другой стороны — убить в России морально-психологический потенциал, сделать так, чтобы она никогда не смогла встать на жесткую мотивированную позицию. Поэтому чем больше с ее стороны будет сомнительных компромиссов и откровенного морального падения, чем более размыты принципы — тем необратимее ее уход в самом широком смысле. Поэтому в Большой Игре вокруг Косово подобным джанк-аналитикам будут давать самое широкое медийное пространство, и пусть они закапывают Россию еще глубже. Сдача Косово Вучичем навеки опозорит Россию, при этом сам Вучич и его англосаксонская команда советников сделают Россию соучастником госизмены.