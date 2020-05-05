Новый коронавирус — это тяжелейшее испытание для премьер-министра ИндииНарендры Моди, чье правительство должно не только сдерживать распространение вируса в одной из самых густонаселенных стран мира, но и не допустить, чтобы меры социального дистанцирования привели к краху ее и без того ослабшей экономики, пишутАнубхав Гупта иПунит Талвар в опубликованной 4 мая статье для Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Авторы отмечают, что и до пандемии Индия сталкивалась с медленными темпами экономического роста экономики, высокими показателями безработицы и всё более острым социальным расколом. Теперь же существует риск, что коронавирус обострит те три проблемы, с которыми сталкивается страна, став «совершенным штормом» в области здравоохранения, экономических и социальных кризисов.

Тем не менее также дает Моди возможность заложить фундамент будущего величия Индии. Так, на сегодняшний день похвалы заслуживает оперативность принятых Нью-Дели мер: в феврале и марте Индия эвакуировала своих граждан из Китая, Ирана и других очагов распространения вируса, правительство закрыло границы для граждан почти всех стран и инициировало операцию по отслеживанию контактов и тестированию граждан, прибывающих в страну. Когда же к концу марта стало ясно, что вирус уже распространяется в Индии, правительство объявило о введении общенационального карантина, благодаря которому удалось замедлить распространение коронавируса. Поэтому если Моди воспользуется возможностью и не только остановит распространение коронавируса, но и найдет пути преодоления вызванных ею экономических проблем, у него шанс укрепить свои позиции как внутри страны, так и на международной арене.

Narendramodi.in Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Индия в состоянии кризиса

Одержав сокрушительную победу на выборах в 2019 году, правительство Моди, казалось, готово было сосредоточиться на экономическом развитии. Вместо этого, оно начало проводить разобщающую социальную политику. Отмена особой автономии Кашмира и принятие законопроекта о гражданстве, встреченного как дискриминационный по отношению к мусульманам, вызвали широкую международную и внутриполитическую критику. В первые месяцы этого года граждане Индии вышли на улицы, демонстрируя свое несогласие с политикой властей, которые за шесть лет своего правления ни разу не сталкивались со такой масштабной оппозицией своему курсу.

К тому времени страна уже находилась в состоянии резкого экономического спада. По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2019 году экономический рост Индии составил всего 4,2%, что намного меньше прогнозируемого. Правительство Моди изо всех сил пыталось создать рабочие места для непропорционально большой группы молодых людей в Индии. Пандемия же усугубила этот кризис занятости. В конце марта Моди предпринял решительный шаг, введя общенациональный карантин, из-за которого закрылось большинство магазинов и предприятий. В результате уровень безработицы в Индии за месяц почти утроился с 8,7% до 23,4%.

Введенный в течение менее чем четырех часов карантин сильно ударил по миллионам бедных граждан Индии, которые работают в неформальном секторе (на его долю приходится более 80% всех рабочих мест в стране). Из-за карантина в затруднительном положении оказались сотни тысяч рабочих-мигрантов. Индийские и международные СМИ были полны сцен, на которых тысячи мигрантов толпились на автобусных станциях в крупных городах, когда они пытались вернуться в свои деревни. Впоследствии Моди был вынужден извиниться за столь внезапное введение карантина.

Несмотря на то, насколько скоропалительными темпами был введен карантин, он был правильным шагом. Благодаря быстрым действиям Моди в стране, насчитывающей более одного миллиарда человек, на 1 мая было зарегистрировано лишь около 33 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Последние данные свидетельствуют о том, что число новых инфицирований снижается, причем удвоение числа случаев теперь происходит каждые десять дней, а не четыре, как в начале апреля.

(сс) Indrajit Das Индия в период пандемии

Конечно, праздновать еще рано. Из-за отсутствия широко распространенного тестирования велика вероятность того, что невыявленным остается большое число заболевших. Проявляя решительную предосторожность, власти Индии продлили еще на две недели карантин, который должен был закончиться после 3 мая. В ближайшие дни и недели Моди столкнется с огромным давлением, поскольку ему придется искать баланс между необходимостью сдерживания болезни и предотвращением ущерба для экономики. По подсчетам МВФ, из-за COVID-19 в 2020 году индийская экономика вырастет лишь на 2%. По мнению ряда других экспертов, может вообще произойти ее сокращение. В целом же из-за коронавируса в Индии могут наблюдаться самые низкие темпы роста за последние 40 лет.

Правительство объявило о плане экономического стимулирования на сумму $22 млрд, который включает в себя денежные субсидии и меры по обеспечению продовольственной безопасности миллионов бедных граждан страны. Тем временем центральный банк Индии снизил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня в 4,4% и влил в финансовую систему страны дополнительно $49 млрд. Тем не менее правительству необходимо будет рассмотреть и другие меры, чтобы наметить путь к восстановлению, поскольку стоит ожидать дальнейшего экономического спада. Если же пойти на ослабление социальных ограничений слишком рано, это может привести к катастрофическим последствиям.

Укрепление Индии и ее позиций за рубежом

Индия может выйти из этого кризиса как сильно истощенной, так и значительно укрепившей свои позиции и получившей возможность стать мировой державой. Какой из этих путей выберет Индия, будет зависеть от того, сможет ли правительство Моди, не ослабляя борьбы с коронавирусом, добиться прогресса в трех критических областях: провести экономические реформы, обеспечить региональную стабильность и добиться внутренней социальной сплоченности.

Правительство должно противостоять искушению следовать своим протекционистским инстинктам. Так, с 24 марта были введены ограничения на экспорт определенных предметов медицинского назначения и оборудования, а также фармацевтических препаратов и ингредиентов. Индия, в которой производится почти 40% поставляемых в США непатентованных лекарств, может нарушить поставки этих препаратов в первую экономику мира такими мерами.

После того как президент США Дональд Трамп лично обратился к Моди в начале апреля, Индия согласилась частично ослабить запрет на экспорт противомалярийного лекарственного средства гидроксихлорохина. Индия сможет еще больше укрепить свою международную репутацию, если ослабит ограничения на торговлю фармацевтическими препаратами, медикаментами и оборудованием.

Дональд Трамп и Нарендра Моди

Кроме того, имея подавляющее большинство в парламенте, Моди может использовать текущую чрезвычайную ситуацию для проведения структурных реформ для улучшения инфраструктуры, упорядочения налогового кодекса, повышения гибкости рынка труда и устранения печально известной бюрократической волокиты, которая препятствует ведению бизнеса в стране, а также открыть Индию для большего импорта и иностранных инвестиций. Быстро получить доступ к глобальным финансовым и логистическим цепочкам, необходимым для стимулирования внутреннего производства и создания рабочих мест после кризиса, Индия может только так.

Благодаря экономическим реформам Индия сможет проложить себе путь к более сильной позиции в мире. Страна уже взяла на себя ведущую роль в борьбе с COVID-19 в Южной Азии. Например, в марте Нью-Дели направил группу медиков на Мальдивы для оказания помощи в борьбе с пандемией. Индия всё активнее помогает и другим странам Южной Азии. Моди также призвал к скоординированным действиям Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии и в марте организовал виртуальный саммит — первый созыв региональной группы с 2014 года. В рамках этих усилий Индия объявила о создании электронной платформы, в рамках которой представители здравоохранения стран региона смогут обмениваться информацией о пандемии.

Это позитивные шаги, но региональная стабильность и сотрудничество в конечном счете потребуют ослабления напряженности и в отношениях с Пакистаном — проблема, которую Моди пока решить не смог. Напряженность между Нью-Дели и Исламабадом достигла точки кипения в 2019 году из-за новой индийской политики в отношении Кашмира. Ее накал не ослаб и во время пандемии. Настолько интенсивных стычек вдоль спорной границы в Кашмире не было, по крайней мере, в течение двух лет. Противоречия между странами не сулят ничего хорошего для безопасности региона, они связывают дипломатические и военные ресурсы, которые Индия могла бы с большим толком использовать на международной арене, способствуя более стабильному балансу сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

twitter @DefencePROTvm Раздача масок населению в Индии

Тем не менее ни одна из этих мер не поможет Моди заложить фундамент будущего величия, если внутренние разногласия в стране продолжат обостряться. Протесты и насилие в последние месяцы показали, что страна сталкивается одновременно с межконфессиональными трениями, недоверием к правительству и государственными репрессиями. Коронавирус угрожает дальнейшему разрушению индийского общества. Вирус уже стал причиной нового всплеска исламофобии после того, как собрание мусульманской миссионерской группы вызвало очередную волну ненависти. В результате по всем индийским социальным сетям распространился хэштег #CoronaJihad. Более того, некоторые члены правящей партии также стали использовать термин «коронавирусный терроризм», чем еще больше обострили социальные противоречия.

Задача Моди состоит не только в том, чтобы остановить распространение вируса, проповедуя добродетели социального дистанцирования, но и использовать свое высокое положение, чтобы остановить распространение ненависти и страха в индийском обществе. У правительства есть возможность объединить страну вокруг борьбы с пандемией. Страна может укрепить свое звание демократии и повысить эффективность борьбы с патогеном, поддерживая гражданское общество и свободу прессы, вместо того чтобы заткнуть или запугать независимые и критические голоса, на возможность чего власти уже указывали, ссылаясь на британский колониальный закон девятнадцатого века, который определяет правила освещения в прессе пандемии.

В рамках его второго срока у Моди осталось лишь четыре года. Если он сможет замедлить распространение вируса и провести экономические реформы, взять на себя региональное лидерство и уменьшить внутреннюю напряженность, он сможет поспособствовать становлению Индии как мировой державы, чего хотят многие граждане и друзья Индии по всему миру, в том числе США.