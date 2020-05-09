Бушующая пандемия коронавируса оставила заметный отпечаток на привычном нам всем праздновании Дня Победы. Однако это не означает, что праздник нельзя встретить другим способом — например, онлайн. В этом году энтузиасты из белорусской компании Wargaming решили порадовать всех игроков World of Tanks новым тематическим событием, посвящённым окончанию Второй мировой войны.

Иван Шилов ИА REGNUM «Дорога на Берлин»

Праздничный ивент под названием «Дорога на Берлин» позволит геймерам сразиться с противниками, которыми управляет специально обученный искусственный интеллект (ИИ). А полем боя для них станут переработанные карты оригинальной игры и одна совершенно новая локация — «Берлин». В честь старта необычного события с корреспондентом ИА REGNUM согласился поговорить его автор Богдан Репех.

Богдан, расскажите о себе и свой карьере в Wargaming. Как давно вы начали заниматься «Танками»?

Богдан Репех: В Wargaming я чуть меньше двух лет, работаю геймдизайнером. До этого занимался разработкой игр более 10 лет — за спиной более двух десятков выпущенных продуктов разных жанров и разной степени успешности.

Какими еще ивентами вы занимались в WoT?

Богдан Репех: Занимался «Хеллоуином» 2018 и 2019 годов (но последний не вышел в релиз) и «Линией фронта».

Что эта работа значит для вас? Почему именно «Танки»?

Богдан Репех: Я люблю World of Tanks, считаю ее лучшей игрой в СНГ, а Wargaming, пожалуй, лучшей компанией в мире. Здесь работают очень целеустремленные и мотивированные люди.

Расскажите о своих отношениях с игровой индустрией в целом. Чем увлекаетесь и во что играете?

Богдан Репех: Я сам играю в большое количество шутеров и RPG. Не люблю рейсинги и очень выборочно отношусь к спортивным симуляторам. Из последних игр, которые поразили, — это God of War на консолях (речь идёт о God of War 2018 года, которая является и «перезапуском», и продолжением оригинальной франшизы, прим. ред.) и Valorant.

Wargaming Скриншот нового события

Играете ли вы в WoT? Под каким ником вас можно встретить в игре и на каком танке?

Богдан Репех: В «Танки» играю очень много, любимыми танками являются Leopard PTA и ELC even 90. А ник оставим в тайне (улыбается).

Давайте поговорим подробнее о новом ивенте. Как родилась идея «Дороги на Берлин»?

Богдан Репех: Мы всегда стараемся удивлять игроков к 9 Мая. Еще год назад было известно, что в «Танках» грядет большое событие. К 75-летию со дня Великой Победы хотелось сделать что-то крупное и фановое для игроков. Мы не знали, что это будет именно взятие Берлина, но очень хотели отразить в игре события окончания Великой Отечественной войны.

Wargaming Виртуальный Берлин

Насколько сложно было реализовать новый режим?

Богдан Репех: Мы столкнулись с новыми вызовами, и нам, как обычно, немного не хватало времени, чтобы набрать достаточное количество боев и всё сделать идеально. Но мы справились! Настройка и тестирование кооперативных PvE режимов занимает немного больше времени, и требования к балансу отличаются от требований к балансу в PvP режимах.

Останется ли ИИ в World of Tanks на постоянной основе? Стоит ли ожидать появления противников-ботов?

Богдан Репех: В PVE-ивентах противники-боты будут использоваться и в дальнейшем. Мы разрабатываем их не для того, чтобы заменить живых игроков, а для того, чтобы дать пользователям более качественный игровой опыт.

Боты иногда используются для игры на низких уровнях на «малонаселенных» серверах: Новая Зеландия и Южная Америка. В регионе СНГ планов вводить ботов на постоянной основе сейчас нет.

Wargaming Скриншот нового события

В официальных анонсах указано, что компьютерные противники станут умнее и опаснее, чем когда-либо. Как разработчикам удается добиться подобного эффекта? Как сделать искусственный интеллект хорошим танкистом?

Богдан Репех: Мы смотрим на бои игроков, следим за тем, как ведут себя пользователи, и пытаемся обучить ботов вещам, которые делают другие геймеры. ИИ в «Танках» довольно сложный. Это игра, включающая в себя много факторов, которые не встречаются в других проектах: комбинации углов прострелов, зон засвета и потенциальных зон засвета, разнообразие классов и ролей танков, и т. д. Это нетривиальная задача.

Как PvE-опыт скажется на дальнейшей разработке игры? Почему в World of Tanks нет полноценной сюжетной кампании с боссами, управляемыми компьютером?

Богдан Репех: В первую очередь World of Tanks — это PVP-игра, и мы будем продолжать развиваться в этом направлении. PVE-режимы, которые мы делаем, это, прежде всего, эксперименты, мы хотим понять, насколько такие вещи интересны игрокам. PVE-режимы будут продолжать выходить в «Танках», но речи о постоянной кампании сейчас нет.

Расскажите подробнее о нововведениях. Какие карты и танки появятся в «Дороге на Берлин»?

Богдан Репех: Всего в ивенте четыре карты. Три из них — это переработанные старые, и одна — новая карта «Берлин», впервые показанная в этом ивенте. Через некоторое время она появится и в PVP, в случайных боях. Танки, появившиеся в режиме, уже присутствовали в игре, но были перебалансированы в угоду ивенту. Новизна этого игрового события заключается в первую очередь в формате боев.

Wargaming Виртуальный Берлин

Насколько исторически достоверным будет «Берлин»? Как команда WoT готовилась к созданию такой важной карты?

Богдан Репех: Мы пытались воссоздать исторически достоверный Берлин тех годов. Большой упор был сделан на динамическую атмосферу. Огонь, дым, воздушный бой, зенитная башня, сбивающая бомбардировщики. Всё это делает карту живой. Работа была проделана колоссальная на всех этапах создания карты. Стоит отметить серьезный труд исторических консультантов по поиску референсов и визуальных материалов, команды левел-дизайна по прототипированию и работе над геймплеем карты, а также работу художников, специалистов по визуальным эффектам, саунд-дизайнеров, команды QA, техспециалистов и многих других.

План города историчен. Для этого была использована аэрофотосъемка, пейзажные и сюжетные фотографии. Городские дома соответствуют эпохе и стилю Берлина того времени, но не являются абсолютно достоверными в плане расстановки в угоду геймплею.

Чем команда WoT будет удивлять в другие годовщины Великой Победы? Получится ли придумать что-то более масштабное, чем «Дорога на Берлин»?

Богдан Репех: Для нас очень важно понимать, как игроки воспринимают наши ивенты. После каждого события мы анализируем их восприятие, собираем обратную связь: что понравилось, что нет. А уже потом планируем следующее событие. Оно не обязано быть против ботов, но, конечно, мы будем стараться удивить аудиторию чем-то новым.