Ничто так не выявляет фашистскую суть идеологии крайне правых руководителей ряда стран, как пандемия, которая показала, как власти трех крупнейших демократических государств с помощью COVID-19 ведут войну с мигрантами и представителями меньшинств, выходя за любые рамки здравого смысла, пишутФедерико Финкельштейн и Джейсон Стэнли в статье, опубликованной 4 мая порталом Project Syndicate.

Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп

Авторы обращают внимание на то, что в отличие от эффективного руководства, продемонстрированного канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и «автократической» технократией Сингапура, крайне правые националисты во всем мире встретили кризис COVID-19 чем-то, чего не было видно десятилетиями: фашистской политикой. Полнее всего эта политика выражается в курсе, выбранном президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Безусловно, некоторые мировые лидеры, в том числе президент Никарагуа Даниэль Ортега и «диктаторы» Белоруссии, Туркменистана и Северной Кореи, по-прежнему отрицают, что коронавирус представляет какую-либо угрозу. Но в ряду этих отрицателей угрозы коронавируса Болсонару занимает отдельное место. Прежде всего, Болсонару недавно уволил министра здравоохранения Бразилии Луиса Мандетту просто за то, что тот выступал за мягкие меры по социальному дистанцированию. Болсонару, похоже, подражает своему американскому коллеге Дональду Трампу, который недавно выгнал высокопоставленного чиновника здравоохранения за то, что он сопротивлялся усилиям главы Белого дома по защите бездоказательного лечения COVID-19.

Carolina Antunes. PR Президент Бразилии Жаир Болсонару

Трамп оказался совсем не подготовленным к такому кризису, бессвязно колеблясь между отрицанием и призывами к решительным действиям. Кульминацией этого колебания стало его предположение, что коронавирус можно лечить путем инъекции бытовых дезинфицирующих средств. И все же он и Болсонару посылают один и тот же политический сигнал, что они выше науки и опыта, что следует доверять своему инстинкту и можно оправдать свои решения верой и мифом. Хотя их «стратегии» внешне различны, обе имеют общую историческую основу, основанную на культе лидера и мифе о национальном величии — величии, которое, как они утверждают, было ослаблено из-за интернационализма и либерализма (который фашисты приравнивают к коммунизму).

В основе тех мер, которые стали принимать правые лидеры по всему миру, отчетливо прослеживалась фашистская идеология. Так, после того как представители испанской правой националистической партии Vox перезаражали друг друга в ходе своих митингов, они заявили о том, что их антитела — это оружие борьбы их нации против чужеземного захватчика. По словам одного из лидеров партии Хавьера Ортеги, его «испанские антитела борются с проклятыми китайскими вирусами».

Точно так же и Болсонару в своей первой крупной речи о COVID-19, с которой он выступил 24 марта, заявил, что Бразилия не особенно уязвима для вируса. В отличие от слабой Италии с ее «большим количеством пожилых людей», у современной Бразилии, утверждал он, «есть все, да, все, чтобы быть великой нацией». Затем Болсонару напомнил о собственной «истории спортсмена», тем самым потворствуя еще одному стандартному фашистскому мотиву: лидер как воплощение здоровья и силы нации. В рамках «болсонаризма» — Болсонару и есть Бразилия.

(сс) Alan SantosPR Президент Бразилии Жаир Болсонару

Неслучайно ряд СМИ прозвал Болсонару «тропическим Трампом»: тяга бразильского лидера к своему американскому коллеге никогда не проявлялась с большей очевидностью, чем в их реакции на пандемию. В марте Трамп призвал снять жесткие меры в США к Пасхе, что Болсонару предложил сделать и в Бразилии. Только в отличие от Трампа Болсонару действительно так сделал.

Если глава Белого дома лишь намекает на свое стремление к абсолютной власти, но неизбежно отказывается от попыток ее захватить, то Болсонару поддерживает призывы ряда своих сограждан, устраивающих митинги и призывающих военных страны распустить конгресс и суды. По сути, Болсонару действует так, как хотел бы, но не может Трамп. И, если учесть, что фашизм, по сути, — мечта о тотальном господстве одного лидера, можно говорить о том, что Болсонару превзошел своего учителя в приближении к этой мечте. Более того, в фашистской политике реальность — это всего лишь инструмент, с помощью которого можно пропагандировать идеологию и утверждать свое господство.

Но не только Бразилия, но и США оказались в руках крайне правых лидеров, то же случилось, уверены авторы, и с еще одной великой и крупнейшей в мире демократией — Индией. Там премьер-министр Нарендра Моди и правящая партия «Бхаратия джаната» использовали нынешнюю пандемию для активизации своей кампании демонизации мусульманского населения Индии. Для этого правительство Моди публично возложило ответственность за распространение коронавируса на ежегодное собрание мусульманской миссионерской группы Таблиги Джамаат, игнорируя аналогичные собрания, проводимые индуистскими группами. Неудивительно, отметил журналист Рана Айюб, что в последние недели «хештеги #CoronaJihad и #BioJihad затопили Twitter».

Narendramodi.in Премьер-министр Индии Нарендра Моди

В основу послания правительства Моди легла отвратительная ложь, она тем не менее имеет далеко идущие последствия для индийских мусульман. Задолго до прихода COVID-19 мусульмане стали жертвами государственной дискриминации. В дополнение к официальным усилиям правительства по лишению гражданства миллионов мусульман произошел всплеск внесудебного насилия в отношении мусульман, включая погром, совпавший с помпезным официальным визитом Трампа в Индию в начале этого года.

В фашистской политике члены ненавистной внешней группы почти всегда изображаются как носители болезней. Именно так нацисты описывали евреев, и именно так сегодня крайне правые правительства оправдывают политику, направленную против иммигрантов и меньшинств. В Италии, где зародился первый фашистский режим, Маттео Сальвини из правой партии «Лига Севера» в феврале утверждал, что «позволять мигрантам приезжать из Африки, где подтверждено присутствие вируса, безответственно». На тот момент в Италии было подтверждено 229 случаев COVID-19 и только один — во всей Африке.

Маттео Сальвини

Неудивительно, что администрация Трампа также воспользовалась кризисом COVID-19 для активизации своей антииммигрантской политики. Уже не ограничиваясь одними лишь нападками на нелегальных иммигрантов, администрация ввела широкий мораторий на легальную иммиграцию. Политические лидеры всегда будут склонны возлагать ответственность за те или иные проблемы на знакомых идеологических врагов, потому что это обеспечивает согласованность повествования.

Теперь, когда в США зарегистрировано более 60 тыс. подтвержденных летальных случаев заражения коронавирусом, пропаганда начинает сталкиваться с реальностью. Но, как известно из истории фашизма, нет никаких гарантий, что здравый смысл всё же возьмет верх.