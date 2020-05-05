В наше тревожное время, когда пандемия коронавируса, к сожалению, не идет на спад, стараешься ознакомиться с возможно большим объемом информации по борьбе с пандемией. И это отнюдь не праздный интерес или стремление как-то заполнить дополнительные часы свободного времени, высвободившиеся с введением чрезвычайного положения в Республике Армения (РА). Нет, уважаемый читатель, потребность в поиске новой информации обусловлена осознанием своей персональной ответственности как гражданина Республики Армения по выработке рекомендаций, в которых был бы обобщен уже имевший место положительный опыт борьбы с коронавирусом, отмеченный в отдельных странах мира. Более того, долг каждого — мобилизоваться и в меру своих знаний и опыта проработать предложения по поддержке экономики и бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

В этой связи хотелось бы упомянуть лишь некоторые рекомендации, прозвучавшие в выступлении 28 апреля 2020 года президента России Владимира Владимировича Путина на совещании по борьбе с COVID-19. И это отнюдь не в плане этакого местечкового подхалимажа, а потому, что в выступлении В. В. Путина были даны рекомендации, которые вполне актуальны и применимы для Республики Армения.

Kremlin.ru Владимир Путин проводит совещание с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. 28 апреля 2020

«Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Надо приступить к такой работе не откладывая. Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы, чтобы мы могли развернуть такую программу на полную мощность, согласованно, синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений, — отметил в своем выступлении Владимир Путин и далее продолжил: — Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учётом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире». Вникая в суть каждой из рекомендаций, содержащихся в этих предложениях, и зная положение дел в экономике РА, первое, что приходит на ум, так это взять их за основу и приступить к предметной разработке, бесспорно, применительно для экономики Армении планов и программ. Причем сделать это отнюдь не в духе эстрадной миниатюры Геннадия Хазанова «У людей был Ренессанс. У нас был одобрямс!», а взяв за основу тщательный анализ состояния дел в экономике и финансовой сфере республики, хотя бы за последние пять лет.

Не скрою, уважаемый читатель, что, будучи оптимистом даже сейчас, в мои молодые годы зрелого возраста, я надеялся, что «народный премьер» Армении Никол Воваевич, себя любимый, так и поступит. Ан нет. Никол Воваевич, оставаясь верным своей новаторской натуре, поступил иначе, а именно: 3 мая т. г. он интервьюировал вице-премьера РА, коменданта режима чрезвычайного положения Тиграна Авиняна и министра здравоохранения РА Арсена Торосяна, этак удобно расположившись за столиком на траве. Ну прямо как на картине великого импрессиониста Эдуарда Мане «Завтрак на траве». Только в нашем случае мы стали очевидцами не обнаженного женского тела, а обнаженных душ и сердец государственных чиновников. Да-да, уважаемый читатель, я не оговорился, Никол Воваевич самолично интервьюировал их. Признаюсь, что, лишь поднапрягшись, я смог-таки 42 минуты усидеть у экрана телевизора и смотреть эту передачу, транслируемую в режиме online по десяткам телеканалов и с дюжину каналов интернет-телевидения. Спешу сообщить, что на сей раз открылись новые грани безграничных познаний Никола Воваевича в вирусологии, особливо проявились его знания в тонкостях борьбы с инфекцией коронавируса в Армении. А тот факт, что в последние несколько дней ежедневный прирост заразившихся коронавирусом в РА превышает 100 человек, а общее число зараженных на 4 мая т.г. достигло 2507, а 39 больных погибли (за минувшие сутки число заразившихся составило 121 человека, а смертей — 4), так все это отходит на второй план. Ведь в ходе интервью его ведущий Никол Воваевич обнадежил граждан Армении, заявив, что объявляется новый этап борьбы с коронавирусом, и смысл этой борьбы заключается в том, что мы переходим на этап децентрализованной борьбы: «Наша задача с завтрашнего дня (с 4 мая — ред.) состоит в обеспечении условий сосуществования с коронавирусом (ну прямо в духе исторических решений ХХ съезда КПСС, провозгласивших принцип о возможности мирного сосуществования государств с различным социальным строем, но в нашем случае применительно к здравоохранению — А. Г.). Согласитесь, что невозможно год оставаться взаперти (у Никол Воваевича душа свободы жаждет — А. Г.). Если бы мы знали, что могли бы констатировать победу над пандемией при самом жестком закрытом режиме, можно было бы прийти к такому решению, но это невозможно» (он тешит себя мыслью, что еще год будет в должности премьер-министра РА — А. Г.).

Facebook.com/nikol.pashinyan Никол Пашинян, Тигран Авинян и Арсен Торосян

Чтобы не томить читателей изложением подробностей интервью «народного премьера», скажу лишь, что известные российские врачи-терапевты и телеведущие Елена Малышева и Александр Мясников в лице Никола Воваевича заимели многообещающего конкурента, но не в обнародовании профессиональных советов из области медицины, отнюдь нет. Скрепя сердце, признаюсь, что «народный премьер» РА в умении вешать лапшу на уши телезрителей своими нескончаемыми live-s даст фору любому профессионалу, обосновав, что он лучше разбирается — будь то в медицине или в самолетостроении. Так что, знайте наших! Еще не перевелись «народные самородки» на земле армянской. Во всей этой истории меня вдохновило то, что Никол Воваевич после ухода с должности премьер-министра РА (что, надеюсь, не за горами) будет весьма и весьма востребован у режиссеров, снимающих рекламные ролики по восхвалению ненужных товаров, благодаря своему природному дару охмурять неискушенных людей. Словом, мне трудно воздержаться от возгласа: ай да умница Никол, ай да молодец! (за такое сравнение да простят меня поклонники А. С. Пушкина). Не беда, что Никол Воваевич не врач узкого профиля, ведь у него миссия куда более важная — врачевать души людей. Уже не раз приходилось писать, что он наделен природным даром оболванивать даже, на первый взгляд, вменяемых граждан Армении, уже не приходится говорить о диаспоре, причем оболванивать сотнями, сделав их, к примеру, соучастниками «бархатной революции» (имеется в виду государственный переворот апреля — мая 2018 г.). «Бархатная революция», которая и в наши тревожные дни продолжает с ускорением реализовывать сценарий заокеанских стратегов по разрушению армянского государства, созданию зоны нестабильности и управляемого (ими же) хаоса на южных рубежах Российской Федерации. Благо, что интервью продлилось лишь 42 минуты, что позволило без душевных травм освободиться от необходимости дальше слушать и видеть льющиеся с телеэкрана обескураживающие своим примитивизмом рекомендации «народного премьера». Вместе с тем не могу не поделиться с читателями моими опасениями о постпандемических суровых реалиях, с которыми неизбежно столкнутся экономика и бизнес Армении в условиях полной неадекватности и отсутствия профессионализма правительства РА. Но, прежде чем поделиться с читателями своим видением о необходимости принятия уже сейчас неотложных мер, считаю важным привести некоторые наблюдения о нынешнем состоянии экономики РА. С этой целью напомню читателям некоторые экономические показатели в динамике за последние пять лет. Не сомневаюсь, что такой подход позволит читателям лучше понять: какие задачи следует решать в первоочередном порядке, какова имеющаяся ресурсная база, какие нововведения востребованы в экономической политике с учетом прогнозируемых последствий пандемии.

Для этого приведем данные, опубликованные в сборниках Статистического комитета Республики Армения «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе — феврале 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.» в разделе «Иностранные инвестиции»

Таблица 1 (млн долларов)

Итак, как видно из Таблицы 1, в 2015—2018 гг. объем прямых иностранных инвестиций в экономику РА составил $1 млрд 20,5 млн. За этот же период рост ВВП Армении составил $1 млрд 880 млн. Одновременно отметим, что в декабре 2018 г. после выборов нового состава Национального собрания РА VII созыва, в котором фракция Н. Пашиняна «Мой шаг» получила 88 депутатских мандатов из 132, Никол Воваевич сформировал правительство парламентского большинства. Однако обещанного ранее «народным премьером» обилия прямых иностранных инвестиций так и не произошло: рост прямых иностранных инвестиций в 2019 г. в сравнении с 2018 г. составил лишь $440 тыс. Вместе с тем отметим, что в 2019 г. рост ВВП составил $870 млн. При этом вполне очевидно, что этот рост в основном был обусловлен эффектом мультипликатора. Напомним читателям, что в 2015—2018 гг., увеличив прямые иностранные инвестиции аж на $1 млрд 20,5 млн, правительства премьер-министров РА Овика Абрамяна (апрель 2014 г. — сентябрь 2016 г.) и Карена Карапетяна (сентябрь 2016 г. — апрель 2018 г.) в условиях мощной законодательной поддержки со стороны Национального собрания РА, в котором Республиканская партия Армении, руководимая президентом РА Сержем Азатовичем Саргсяном, создали все условия для срабатывания в экономике эффекта мультипликатора. Напомним читателям, что, увеличивая инвестиции в производство на определенную сумму, мы способствуем росту доходов работников, которые предъявляют возросший спрос на предметы потребления и, следовательно, тем самым увеличивают доходы занятых в этой сфере людей, далее весь этот процесс продолжается в новом цикле. Не имея понятия об этих элементарных азбучных экономических закономерностях, Никол Воваевич и КО возомнили, что 7,6%-ный рост ВВП РА, имевший место в 2019 г., это, без ложной скромности, заслуга «революционных» властей Армении. Между тем на деле это не что не иное, как попытка выдавать желаемое за действительное.

Kremlin.ru Серж Саргсян

Так вот, уважаемый читатель, я специально привел эти данные, и вот почему. Уже очевидно, что в текущем году надеяться на иностранные прямые инвестиции даже в прежних скромных объемах не приходится, в то же время произойдет значительное снижение эффекта мультипликатора, обусловленного прямыми иностранными инвестициями прошлых лет.

Далее заметим, что в 2015—2019 гг. чистый приток денежных средств физическим лицам по банковской системе РА составил $3 млрд 437 млн 402 тыс. (см. Таблицу 2).

Денежные переводы по банковской системе РА физическим лицам (по странам)

Таблица 2* (тысяч долларов)

* данные опубликованы в Вестнике Центрального Банка РА за январь 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.

Так, в 2019 г. чистый приток денежных средств в РА составил $504 млн 021 тыс. Примечательно, что только из России этот показатель составил $629 млн 657 тыс. Естественно, что в текущем году суммы денежных переводов в РА существенно уменьшатся. Ведь не секрет, что в этих суммах значительный удельный вес приходился на денежные переводы выезжающих на сезонную работу в РФ граждан Армении. И такой ход развития событий, к сожалению, неизбежен, то есть в течение 2020 года мы станем очевидцами значительного сокращения притока иностранной валюты в РА. Напомню читателям также и ту данность, что по итогам 2019 года торговый баланс РА был отрицательным и составил минус $2 млрд 873,5 млн. Не секрет, что это обстоятельство особо актуализирует в экономике РА задачу импортозамещения, что, в свою очередь, предполагает и возможно лишь при существенном росте прямых инвестиций. Заметим также, что в 2019 году Армения импортировала 75,36% потребляемого мяса птицы, 100% риса, 100% бензина, 100% дизельного топлива, 99,7% маргарина, 98,5% растительного масла, 75,3% сливочного масла, 100% кофе («Социально-экономическое положение Республики Армения в январе — декабре 2019 г.», стр. 242). К этому добавим, что в текущем году, к сожалению, существенно сократятся и объемы экспорта из РА в силу обстоятельств, обусловленных сокращением спроса на экспортируемые из Армении товары при одновременном падении их цен, что также приведет к значительному сокращению притока валюты в РА.

Подобные тенденции в экономике, увы, будут превалировать в ближайшие месяцы и приведут к тому, что в условиях значительного объема отрицательного сальдо баланса по текущим операциям, которое складывается из сальдо внешнеторгового баланса товаров и услуг, чистого дохода от инвестиций и чистых денежных переводов, при значительном сокращении притока капитала (с $125 млн в 2018 году до $54,46 млн в 2019 г.), приведут к тому, что платежный баланс РА будет сводиться с большим дефицитом. В этих условиях, если ЦБ РА не будет осуществлять валютную интервенцию из своих резервов, то произойдет ощутимое снижение обменного курса драма, то есть девальвация национальной валюты РА, со всеми вытекающими из этого отрицательными последствиями, как то: рост инфляции, отток капитала, свертывание импорта, снижение доверия к национальной денежной единице, что, в свою очередь, приведет к переводу денежных вкладов граждан Армении в национальной валюте в коммерческих банках РА на иностранную валюту. Причем не приходится сомневаться, что высокие ставки по драмовым вкладам по сравнению с долларовыми вкладами, сравнительно большие размеры гарантируемых вкладов в национальной валюте не окажут существенного воздействия в сокращении процесса долларизации денежных вкладов.

Уважаемый читатель, можно было и далее детализировать возможные вызовы экономической и финансовой безопасности РА, которые уже дают о себе знать и требуют принятия безотлагательных мер. Замечу лишь, что новому руководству Центрального банка РА в условиях полной самоустраненности правительства следует найти возможности рефинансирования коммерческих банков, причем под конкретные цели оказания содействия малому и среднему бизнесу. При этом постараться убедить правительство РА, чтобы целевое проектное финансирование производилось под гарантии правительства. В этой связи для более полного понимания механизмов этой работы не помешало бы внимательно вникнуть в предложения, высказанные академиком РАН Сергеем Юрьевичем Глазьевым в его недавнем интервью агентству RUSSIA TODAY под заглавием «С. Глазьев о мировом экономическом кризисе». Словом, чтобы все предлагаемые разнородные механизмы начали бы работать, важно соединить их в общую систему, ориентированную на рост производства, рост инвестиций, и таким образом, как говорит академик С. Глазьев, «создать некую ткань индикативного планирования, где государство вместе с бизнесом будут планировать развитие экономики в перспективных направлениях освоения нового технического уклада. И под это денежные власти будут создавать кредиты, долгосрочные кредиты, которые через специальные инструменты рефинансирования будут идти на специальные инвестиционные контракты, то есть целевые контракты, за которые бизнес должен отвечать с точки зрения роста производства и освоения новых технологий, а государство будет отвечать за обеспечение стабильности макроэкономических условий, налоговой системы, доступа к кредитам, создавая необходимые условия для наращивания производства». Однако это тема другого анализа. Здесь же замечу, что сказанное неосуществимо в условиях нахождения во власти «народного премьера» Никола Воваевича, повторюсь, ввиду его полной неадекватности занимаемой должности. Поэтому в очередной раз считаю своим долгом заявить: каждый день пребывания Никола Воваевича и КО в правительстве РА куда более серьезная угроза национальной безопасности Армении, каждому ее гражданину, чем пандемия коронавируса. Если коронавирус подрывает здоровье наших граждан, то «народный премьер» и его команда подрывают здоровье армянского общества, парализуют его способность действовать в соответствии с задачами, стоящими перед армянским государством, а именно: защищать страну, помогать не на словах, а на деле старикам и детям, заботиться о больных и, наконец, своим личным примером воспитывать молодое поколение.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Глазьев

Статью хотелось бы завершить словами из выступления Владимира Владимировича Путина от 28 апреля 2020 г.: «Вновь повторю: для нас сейчас главное — это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем. Твёрдо знаю, что так думает, поступает по совести абсолютное большинство из вас. Сохраним, сбережём людей. А всё остальное приложится. Мы всё обязательно поправим и наверстаем, одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем, все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто, подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги». Думается, что все сказанное полностью созвучно пожеланиям граждан Армении, многие из которых за истекшие два года после государственного переворота, увы, были оболванены тщательно продуманной информационной войной, развязанной заокеанскими стратегами цветных революций в отношении двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах. Задача же первостепенной важности — уже сегодня приступить к общенациональному духовному исцелению — что является необходимым условием спасения Армении от общенациональной катастрофы. А достаточное условие сохранения армянской государственности, обеспечения национальной безопасности — незамедлительное отстранение Никола Пашиняна от власти. Отстранение Пашиняна от власти — непременное условие сохранения Армении как независимого государства.