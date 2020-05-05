



Эдвард. Армитидж. Призвание Христом апостолов Иакова и Иоанна. 1869

5 мая, вторник, рядовое евангельское чтение, глава шестая Евангелия от Иоанна, стихи 27−33, процитируем чуть больше положенного, фрагмент и без того недостаточно понятный, а в обрезанном виде и вовсе разобраться, с чего все началось и о чем идет речь, не представляется возможным:

«И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда пришел? Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог. Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру».

Перед тем как случился этот диалог, произошло «насыщение пяти тысяч», после чего Иисус, «узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один». Его тотчас начали усердно искать, так что Ему пришлось удалиться незаметно. Описание этого события идет чуть ранее, в этом рассказе о дальнейшем передвижении Христа и учеников, особенно с учетом неудачного перевода, многое вводит в заблуждение. Попробуем реставрировать событие: «Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им: это Я; не бойтесь. Они хотели принять Его в лодку; и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем» (Ин.6:16−23).

Алессандро Аллори. Хождение по водам. 1595

Ученики в поисках Иисуса проплыли 25−30 стадий, то есть 5−6 километров от «окрестностей Тивериады» до Капернаума. Двигались они не «на ту сторону моря», как переведено, а вдоль берега, ибо Тивериада и Капернаум расположены на западе Генисаретского озера и расстояние между этими городами километров восемь. К прочему, исходно находились они не в самой Тивериаде, а куда ближе к Капернауму, поскольку «на другой день… пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем» (Ин.6:22−23), значит, расстояние, что отделяло их на тот момент от Капернаума, и было километров пять или шесть (те самые «25−30 стадий»). Иисус, пишет евангелист, «не приходил к ним», не совсем понятно, отправились они без Него потому, что не дождались (а темнота приближалась), или был уговор, чтобы они двигались вдоль берега, и Он уже после к ним присоединится. Скорее, последнее, ибо бросить Учителя апостолы вряд ли бы могли вот так самочинно, к тому же они осилили изрядное расстояние, явно не собирались разворачиваться и продолжали двигаться вперед, высматривая Иисуса в темноте.

Описание позволяет сделать вывод, что к месту назначения и Христос, шедший берегом моря, и ученики, плывущие вдоль берега, прибыли одновременно. Вероятнее всего, Иисус их уже ждал и помог лодке пристать к берегу, возникнув из темноты неожиданно, что испугало апостолов. Кто плавал, тот знает. Во время волнения прибой не позволяет легко пристать судну, требуется помощь, обычно кто-то покидает лодку, когда уже мель достигнута, и подтягивает ее на берег. Иисус это сделал, не дожидаясь апостолов, пришвартовав самостоятельно лодку к берегу. Все были уже, конечно, измотанные, уставшие, гребная лодка двигалась со скоростью вряд ли больше чем 2—2,5 км\ч. Иисус по каменистому берегу шел, скорее всего, лишь чуть быстрее, да и накануне, напомним, они почти не отдыхали. Стояла глубокая ночь, а наутро им снова предстояла встреча с людьми, искавшими их по разным причинам. Они — эти причины — и требуют разделения.

Иван Айвазовский. Хождение по водам. 1890

Наступило, наконец, утро, когда случился диалог, который приведен здесь в самом начале. Он не разбит по лицам, задающим вопросы Иисусу, все вместе названы «они». Не зная предыстории, это может вызвать путаницу. Поскольку, исходя из предыдущего, не может быть так, чтобы это были одни и те же люди. Одни из собравшихся явно видели уже от Него знамение и в новом другом не нуждались. Они и желали сделать Его царем, именно таким Он отвечает, чтобы их забота была не о хлебе лишь, но первоначально о слове. Что важно понять им в первую очередь то, чему Он учит. Другие же лезут перебивать и домогаются знамения. С этого момента эти другие уже берут верх и полностью оттесняют тех, кто по наивности полагал, что достаточно объявить Иисуса царем и жизнь наладится. От них еще слышны отдельные реплики, «Господи! подавай нам всегда такой хлеб», но Иисус, воспользовавшись привычным для людей образом хлеба, насыщения, переводит разговор в совсем иную плоскость. Так, что многие перестали совсем понимать. Интонация диалогов резко меняется, на Христа наседают законники, цепляясь к словам, и под конец всех этих прений видно, что скандал разгорелся нешуточный.

Содержание этих диалогов середины и конца шестой главы Евангелия от Иоанна требует отдельного рассмотрения, мы разберем их в другое время.