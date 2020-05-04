В 1941 году над нашей Родиной нависла серьёзная опасность. Советский Союз вступил в смертельную схватку со злейшим и коварным врагом — германским фашизмом.

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Но на земли нашего государства пришла с войной не только самая сильная и опытная на тот момент армия Германии, которая побеждала в считанные дни и месяцы другие европейские государства. Против советского народа в 1941 году воевала практически вся Европа. Либо добровольцами в составе вермахта, либо выделяя свои воинские контингенты, либо обеспечивая военно-промышленный потенциал Германии людскими, природными, производственными ресурсами. И даже нейтральные страны помогали Гитлеру, в том числе создавая условия для реализации преступных связей Третьего рейха с финансово-промышленным капиталом США.

Вместе с Красной армией на защиту Родины поднялся весь советский народ. Советские люди поняли всю глубину опасности, которая угрожала нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства.

Враг был жесток и неумолим. Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. По данным Чрезвычайной Государственной Комиссии при Совете Народных Комиссаров СССР, на оккупированной территории Советского Союза за годы войны немецко-фашистскими войсками и их пособниками преднамеренно истреблены более 7 млн человек гражданского населения. Из них более 2 млн человек, в том числе свыше 16 тыс. детей, на территории современной России. Следы этих преступлений мы находим и в наши дни: д. Жестяная Горка Нижегородской области; д. Моглино Псковской области; г. Петрозаводск, Республика Карелия; г. Ейск Краснодарского края; г. Шахты, п. Змиёвская балка, с. Грузиново Ростовской области. Это те места, где в 2019 — 2020 годах в ходе всероссийского проекта «Без срока давности» выявлены новые факты массовых преступлений нацистов против гражданского населения России, и Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по признакам преступления геноцид. На очереди — преступления нацистов в Московской области, Крыму, других регионах России.

Зная о зверствах, которые творили агрессоры на советской земле с первого дня войны, уже 3 июля 1941 г. было определено, что целью всенародной Великой Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма.

И даже в момент, когда враг стоял под Москвой, в день легендарного военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 г., эта задача по-прежнему среди первоочередных. «На вас смотрят порабощённые народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей, — обращается И. В. Сталин к воинам Красной армии. — Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая».

Парад 7 ноябряя 1941 года а Красной площади в Москве

Наши деды и прадеды с честью выполнили эту великую освободительную миссию. Около 7 млн советских воинов участвовали в освобождении 11 европейских стран с населением 113 млн человек. На полях сражений за пределами Отечества погибло более 1 млн советских солдат и офицеров, а общие потери Красной армии вместе с ранеными и пропавшими без вести составили свыше 3,9 млн человек.

9 мая 1945 г. руководством Советского Союза с полным основанием было заявлено, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день Великой Победы советского народа над германским империализмом. «Вековая борьба славянских народов за своё существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией», — отмечает И. В. Сталин 9 мая 1945 года.

И это не пустые слова. Уничтожить изначально более 20 млн, а затем 30 млн славян. Оставшихся расселить и превратить в малограмотных рабов. Всеми средствами уменьшить плодовитость славян. Именно такие цели ставил и реализовывал в ходе войны Третий рейх. Почти 27 млн человек потерял в этой борьбе Советский Союз. Думаю, будет справедливо, если европейские государства-агрессоры, Германия и её союзники, примут участие в реализации на территории России и стран бывшего СССР программы «Материнский капитал». Будут производить выплаты за каждого родившегося ребенка, пока их не появится на свет 27 млн.

А каким образом, благодаря чему и кому в войне победил советский народ? Вот что по этому поводу было сказано 24 июня 1945 г. на приёме в честь командующих войсками Красной армии: «У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941 — 1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам сёла и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошёл на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошёл на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие! … Русский народ заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. … У русского народа имеется ясный ум, стойкий характер и терпение».

Сталин не только признал свои ошибки, но и верно определил и открыто назвал источник Великой Победы — русский народ.

Иосиф Сталин и Георгий Жуков на Параде Победы. 1945

А насколько способны на это последующие руководители СССР и Российской Федерации: признавать собственные ошибки, открыто говорить о победе над Германией и Японией, о народе-победителе?

В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил факт подписания в 1939 году «секретного дополнительного протокола» между Советским Союзом и Германией. Предательство внутри страны российской истории и подвига советского народа и его армии, совершённое верховной властью в 1989 г., обернулось развалом самого государства — Советского Союза.

Современная Россия, по сути, уже отказалась от понятия «Освободительная миссия Советского Союза во Второй мировой войне», стыдливо определяя её в научных и научно-справочных трудах лишь как принятое в советской историографии название. Даже в 2020 году, в Год памяти и славы, российская власть не нашла в себе воли говорить о Дне победы над Японией в 1945 году. Ведущие всероссийского ВГТРК (Дмитрий Киселёв и Владимир Соловьёв) позволяют себе восхвалять нацистов (Б. Муссолини), предлагать установить в России памятник изменнику Родины и пособнику А. Гитлера (П. Н. Краснову). Тысячи негативных отзывов граждан России с просьбою обратить внимание на данные факты Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Российской Федерации пока не имеют результата. История 2016 года с танцами фашиста на ВГТРК получает продолжение.

Солдаты Красной армии рассматривают флаг Японии брошенный японскими миллитаристами

Русский народ не упоминается в тексте проекта Конституции 2020 года. Там есть государствообразующий народ. А что это за народ? Разве русский народ не заслужил право быть названным в Конституции того государства, которое он создавал, защищал и для будущего которого вместе с другими братскими народами одержал Великую Победу?

Поэтому в канун святого для всех народов нашего Отечества Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, поздравляя друг друга с Великой Победой, давайте задумаемся: что же происходит с исторической памятью? У нас, в России. Будем отдавать себе отчёт в том, насколько сложным становится процесс защиты исторической правды о Второй мировой войне. От его результата зависит, как долго мы сможем жить в мире без войны. И вряд ли здесь ключевую роль сыграют поправки в Конституцию на сей счёт.

У каждого из нас, у каждого наследника Великой Победы, есть возможность оказаться на передовой этой борьбы, борьбы за сохранение и защиту правды о Великой Отечественной войне. И чтобы победить, нам, как и 75 лет назад нашим отцам, дедам и прадедам, потребуется ясный ум, стойкий характер и терпение. Доверие правительству тоже не помешает…