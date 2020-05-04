Ольга Ягодина ранее была успешным пиарщиком и работала в холдинге «Совершенно Секретно». Потом писала для московского гламура, потом стало скучно. Ее знакомая занялась «нишевыми товарами» для покупателей Премиум группы и подала пример. В руки Ольги попала коробочка французской соли с острова Ре — 170 грамм за 120 евро, огромные деньги. Точкой приложения ее сил стало производство «нишевой» соли, и Ольга отбыла из стольного града на Русский Север, в Карелию.

Личный архив Ольги Ягодиной Соляной купаж с рябиной

На берегах Белого моря, с его соленостью воды, соль варили издавна. Соляными промыслами древнего населения в конце 1-го тысячелетия завладели финно-угры, в XI—XII веках их вытеснили новгородцы. Соль сыграла важную роль в создании России. Запас солонины позволял ходить в дальние походы по малонаселенной местности. Без этого продвижение русских на юг и в Сибирь было бы невозможно. Кроме того, экспорт соли, как и пушнины, сделал торговый баланс России со времени Ивана III положительным. Россия продавала соль за полновесную серебряную монету, не имея своих месторождений драгметаллов. Это позволило создать армию, госаппарат, строить крепости и храмы.

Ольга выбрала остров в 130 километрах севернее Кеми — у Куземского поселения. Соловецкий монастырь c XV века имел здесь варницы, а в начале XX века в бухту заходили суда с грузами для строительства Мурманской железной дороги. Привлекательно для путешественников! Есть еще преимущество — здесь завершается туристический маршрут по рекам Поньгома, Кузема, Воньга.

Личный архив Ольги Ягодиной Первая солеварня Ольги Ягодиной в Куземском поселении (Карелия)

Начинающий солевар съездила в архивы, и в северодвинском музее нашлись чертежи соляной варницы XIX века. Построив ее на грант фонда Тимченко, Ольга обнаружила, что на большом црене — сковороде, соль выпаривалась слишком долго — трое суток. Для повышения производительности и интереса туристов пришлось уменьшить сковороду чтобы втиснуть процесс в одни сутки. Сегодня на солеварне можно на денек стать солеваром XVI века. Варить «нишевую» соль с прошлого года начали в карельской Чупе, где Ольга консультирует предприятие «Соль Арктики». Старинная технология варки из морской воды, плюс электрическая печь дают в месяц 400 кг соли. В конце апреля 2020 года «Соль Арктики» впервые отгрузила продукцию в торговую сеть «Азбука вкуса» и веганские магазины.

Ольга знает, насколько знающие покупатели внимательны к чистоте сырья. С первых дней проекта она сотрудничает с научно-исследовательским институтом минерального сырья им. Федоровского, где ей делают протоколы состава воды, и Беломорской биологической станцией «Картеш» Зоологического института РАН.

Личный архив Ольги Ягодиной Fleur de sel de la mer Blanche ( соляной цветок Белого моря) — собран вручную, как утверждает Ольга Ягодина, впервые в истории русского солеварения

Сырьем для солеварения может быть морская вода и солёные ключи, солёные озёра и солёные глины. Анализ рассола из соляной скважины в пинежской деревне Кулой, где соль варили с XVI века, показал, что соляной раствор насыщен сульфатами. Отсюда желтый цвет и интересное «шипение» на горячем мясе. Кулойская соль оживила бы деревню, в которой большинство домов заброшены. А растворы, дающие белоснежную соль, — из глубоких скважин в деревне Уна Архангельской области. Здесь несколько энтузиастов расчистили соляной источник и тоже собираются варить соль.

К сожалению, в сферу интересов Ольги Ягодиной не попали соляные источники Неноксы. Лет 5 назад мэр Северодвинска Михаил Гмырин собрался реанимировать промысел в этой древней столице солеваров, но не получилось. Не привлекает пропускной режим из-за полигона ВМФ, да еще летом 2019 года неподалеку взорвался двигатель ракеты. К счастью, замеры радиации показали, что Ненокса чистая, и туристический поток сюда снизился только за счет периода недоступости — в 2018 году в музее Неноксы побывали 3745 гостей, а в 2019 — 2947. А производство соли рядом с Архангельско — Северодвинской агломерацией, в деревне, где нет работы, имеется музей солеварения и поток туристов — очень интересно. Возможна поддержка власти — мэрия поддержала туризм, вложившись в ремонт 10-километровой дороги до Неноксы.

Личный архив Ольги Ягодиной Директор компании «Соль Арктики» Илья Передрий в гостях у норвежских солеваров

Соляной промысел, как опорная точка туризма, может получить поддержку и властей Архангельской области. Соляные скважины есть в пинежском Кулое, Сольвычегодске, онежской Уне, красноборской Солонихе. Но солеварение было распространено гораздо шире — повсюду по Русскому Северу звучит топоним «усолье».