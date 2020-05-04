За последние полгода прирост газозаправочных объектов в России составил около 58 (АГНКС), сжиженный газ — около 4 заправок. Если сравнивать эти показатели с абсолютным нулем, то, конечно, можно говорить о продвижении. Но можно сравнить и с показателями других государств, в том числе и относительно небогатых, как, например, Иран. В Иране уже более 2,5 тысячи АГНКС, а в России — 484 АГНКС. Разница в несколько раз!

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Газовая колонка

Место расположения АГНКС также имеет очень большое значение. У нас огромная страна, огромные расстояния, и к крупным мегаполисам или узловым центрам она не сводится. Во многих населенных пунктах, особенно в отдаленных регионах, в сельской местности, нет газозаправочных объектов. Как следствие, люди не могут заправлять газом свои машины. Это, в свою очередь, снижает востребованность автомобилей на газовом топливе, способствует более высоким расходам населения на бензин. Можно ли подстегнуть рост количества заправок, да и нужен ли он сегодня. Одними усилиями бизнеса здесь не обойтись. Не случайно 20 марта 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие энергетики». В эту программу добавлена подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива». В течение ближайших 4 лет государство планирует направить на развитие и поддержку рынка ГМТ 19,29 млрд руб. Для развития рынка планируется строительство новых заправочных станций в 27 субъектах, расположенных вдоль ключевых магистралей федерального значения. Главные направления развития рынка — строительство новых газозаправочных станций и увеличение производства техники, которую можно заправлять газом. Нужно помнить, что главное преимущество газа как топлива — его дешевая стоимость по сравнению с продуктами переработки нефти. Сейчас мы видим снижение цен на нефть в мировом масштабе. Однако параллельно сокращается и добыча нефти. Что же касается нашей страны, то правительство создало барьеры для проникновения на наш рынок дешевого бензина. Поэтому у газового топлива перспективы есть, и весьма внушительные. Другое дело, что нефтяному лобби в правительстве, в парламенте нефтедобывающими компаниями будут поставлены задачи всячески препятствовать замене бензина газовым топливом. И всё же есть бизнес, которому коммерческий транспорт на газе интересен. Прежде всего, он выгоден бизнесу, связанному с транспортными перевозками, будь то перевозки людей или грузов. Ведь использование газового топлива позволяет значительно экономить на стоимости перевозок, что особенно значимо при поездках на длительные расстояния. Поэтому сферы такси, общественного транспорта, грузовых перевозок — это первостепенные бенефициары развития газового топлива. Перспективы сжиженного природного газа в качестве топлива очень хорошие, но пока еще это неразвитое направление. Но мне известно, что есть немало желающих построить и запустить небольшие предприятия по производству сжиженного природного газа. Так что будущее покажет, насколько эффективным окажется СПГ в качестве альтернативы бензину. Практически все крупнейшие представители отечественного автопрома уже выпускают автомобили, способные работать на газе. И количество такой продукции будет только расти, так как газ экологичен и экономичен, а наша страна обладает огромными запасами газа. Сейчас свыше 120 различных моделей автомобилей, представленных в России, работают на газе. Это в 30 с лишним раз больше, чем количество моделей электромобилей, к примеру.