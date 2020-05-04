Как мы помним, Дональд Трамп недавно заявлял о своем недовольстве действиями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Он объявил о временном прекращении финансирования организации. Возмущение президента США вызвал тот факт, что ВОЗ вовремя не отреагировала на ситуацию с развитием коронавируса: не смогла своевременно получить информацию о COVID-19 и поделиться ею, из-за чего было упущено время и ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась, приведя к заражению огромного числа людей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На защиту ВОЗ встал известный в мире айтишник и миллиардер Билл Гейтс. По его мнению, деятельность этой организации очень важна, мол, она незаменима. Хотя, судя по происходящим событиям, заменить можно любого человека, систему и даже установить свою власть. Разве не глобальные цифровые корпорации уже предпринимают попытки передела бизнеса и экономики в целом, через свои цифровые платформы превращают реальный сектор экономики в обслуживающий их платформы «персонал»? Разве не эти самые платформы стали строить свои логистические цепочки, выдавливающие с рынка одних производителей товаров в пользу других, и по пути скупать подешевевшие активы, так сказать, не выдержавших конкуренции компаний. Разве не платформы вытесняют с рынка реальных турагентов или диктуют отелям цены по аренде гостиничных номеров?

Примеров можно приводить много. То же дистанционное образование позволяет убить сразу несколько зайцев: с одной стороны — поменять народу мозги и превратить их еще больше в потребителей, в том числе IT-продуктов/услуг, с другой — отслеживать как перемещения, так и те или иные увлечения, что дает дополнительные рычаги для управления народом, и опять же добиваться роста потребления тех или иных товаров, в реализации которых заинтересованы цифровые корпорации, в-третьих, манипулируя сознанием, управлять политическими взглядами на жизнь страны, а за этим может последовать и убеждение народа в том, что можно «сдать страну без боя», хотя добиться этого можно и через первые два пункта — с помощью экономических манипуляций — удовлетворенностью либо недовольством жизнью. Поэтому Билл Гейтс явно преувеличивает, говоря о незаменимости всего лишь одной организации, пусть и всемирной, особенно на фоне замены людей алгоритмами искусственного интеллекта. Думается, как только ВОЗ выполнит свою роль, реализуя планы, оправдав надежды, которые «элита» в лице Гейтса возлагает на организацию, то и её заменят алгоритмами.

Билла Гейтса на Bloomberg’s New Economy Forum 21.11.2019

Случайно ли Гейтс вступился за ВОЗ? Конечно же, нет! Более того, понятно, почему он это сделал. Он один из мощных спонсоров организации. Поэтому, если государства, которые по большому счету сами справляются с постигшей их коронавирусной бедой (несущей как человеческие, так и экономические потери, которые еще аукнутся на их будущем развитии, в том числе демографически), откажутся не просто от финансирования ВОЗ, но и в принципе потеряют интерес к ней, просто не увидят дальнейшей необходимости ее существования, то и планы Гейтса вместе с его вложениями в организацию просто аннулируются.

Ряд СМИ указывает на бюрократизм организации. В конце концов, чем ВОЗ отличается от любой другой корпорации, существующей за счет чьих-либо взносов, обязанной выполнять какие-то функции? «Корпорация» ВОЗ имеет взносы от государств — её членов и, по сути, обязана стоять на защите здоровья населения этих стран, предотвращать возможные межстрановые риски?! Но у этой «корпорации» от слова всемирной есть и частные инвесторы. Нужно ли ей учитывать частные интересы этих инвесторов? Почему бы и нет?! Особенно, если речь идет о, так сказать, пожертвованиях инвесторов во имя здоровья населения планеты.

Но тогда возникают и другие вопросы: «А, почему бы Гейтсу, если он такой великодушный, не помочь голодным жителям планеты напрямую за свой счет, накормить их, а не вакцинировать?» О причине необходимости вакцинаций от Гейтса, в СМИ уже есть ряд предположений, основное из которых — сокращение населения. Тем более сам Гейтс дал повод именно для таких трактовок его планов: он самолично заявил о перенаселении планеты и необходимости сокращения населения. Зачем сокращать население, Гейтс тоже ответил. Ради планеты, мол, воздуха всем может не хватить.

Неизвестный художник. Богач и бедняк. XVII век

Удивительно, как айтишнику удалось вычислить объемы воздуха, производимого планетой и поглощаемого людьми. Да, он приводил какие-то формулы. Но это уже и вовсе похоже на шизофрению. Помнится, был такой фильм «Игры разума» об известном математике, страдавшем шизофренией, бесконечно вычислявшем формулы, сценарий которого был основан на реальных событиях, реальной судьбе ученого, поработавшего одно время в Массачусетском технологическом институте и уличенном однажды, как писала пресса, в непристойном поведении в мужской раздевалке на пляже. Но это так, к слову.

Думается, в данном случае речь идет об играх разума, подразумевающих вовсе не борьбу за воздух, ведь на планете есть намного больше осязаемых ресурсов, приносящих немалые доходы. Лишние рты, потребляющие эти ресурсы, не нужны. Однако для таких серьезных игр уже нужны политические инструменты. Не ВОЗ ли является для Гейтса тем самым политическим инструментом? Хотя и тут не без вопросов. Может, это ВОЗ использует бизнесмена, например, как индикатор общества на возможность реализации той или иной инициативы или вовсе для реализации своей цели, не той, что декларируется открыто?

Согласитесь, сама организация в силу ее обязанностей «сеять доброе» на этой планете, не может априори ратовать за сокращение населения планеты, даже во имя её спасения или спасения лучших её представителей, даже ради сохранности воздуха для этой части населения. Так почему бы тогда не предоставить эту функцию бизнесмену? Как иначе объяснить отсутствие у организации корпоративной этики или правил, подразумевающих отказ от инвестиций тех, кто даже мыслит о покушении на жизнь человека, не говоря уже о покушении на жизни миллионов, миллиардов людей, тем более приводит аргументы и находит обоснования для своих затей? Ну, если Гейтс спонсирует ВОЗ и при этом говорит о необходимости сокращения населения, то, значит, ему по пути с организацией, и она не видит в этом ничего зазорного. В противном случае им было бы не по пути, и ВОЗ отказалась бы от денег такого затейника, как минимум бы осудила его планы. Кто-нибудь слышал раскаяния ВОЗ на этот счет? То-то и оно.

Судя по истории с медицинскими масками, создалось впечатление, что ВОЗ крутится как уж на сковородке. То маски должны носить все. То маски должны носить только больные. Не оттого ли, что страны — члены ВОЗ испытывали острый дефицит с масками, возникало противоречивое мнение насчет необходимости ношения масок? Не оттого ли, что ВОЗ, по сути, не стала или не захотела, или была не в состоянии обеспечить страны средствами защиты во имя спасения людей. Кому нужны рекомендации и советы? Как говорится, «лучше помогите материально и безвозмездно».

Ольга Демиденко ИА REGNUM Масок нет в аптеках

Конечно же, вся эта история с пандемией крайне странная. Почему ВОЗ так запоздал с предупреждениями стран об опасности вируса? Ждал его распространения, ждал какой-то ощутимой, какой-то видимой картинки его опасности, ждал накала паники? Да, есть версия, что Китай не предоставил возможности специалистам ВОЗ присоединиться к исследованиям вируса. Но понять решение китайских властей можно. Когда организацию спонсирует человек, говорящий о необходимости сокращения населения на планете, любой здравомыслящий побоится иметь дело с представителями такой организации, тем более в непонятной ситуации, новой, так сказать, реальности, в условиях угрозы жизни населения страны.

Но уже понятно, что, выходя из пандемии, из самоизоляции, мир будет осторожничать и, вероятнее всего, появятся новые правила взаимодействия людей друг с другом, в том числе на уровне взаимодействия с различными общественными институтами. Все будут ходить в масках и очках с целью защиты своих слизистых? Но ведь тогда возникнет и необходимость изменений существующих сегодня правил контроля. Да, с помощью камер видеонаблюдения, установленных в городах, можно отследить преступника, совершающего разбойные нападения на мирных граждан. Да, говорят, эти камеры позволяют узнавать людей даже по походке, мол, медицинские маски не мешают. Но, думается, это далеко не так, точнее есть, конечно, такие технологии, но они слишком дороги для массового запуска, а главное, нужен весомый оправдательный мотив для их применения повсеместно. Да, есть алгоритмы, позволяющие и через телефон, и посредством цифровых колец идентифицироваться для совершения, так сказать, бесконтактных платежей. А как предоставить паспорт на контроль в той или иной организации — в банке или аэропорту, не открыв лица: сняв маску и очки? Да, уже есть электронные паспорта, но ведь и их нужно сверять с владельцами.

Такое ощущение, что мировые чипизаторы-глобализаторы так или иначе крутятся вокруг темы чипирования, но не знают, с какого боку подойти к ней. С одной стороны — вроде многое из задуманного ими уже реализовано, в том числе в России по большей части усилиями Германа Грефа, о чем подробно было написано в других статьях. Уже и есть патент у Гейтса, который демонстрировал Никита Михалков в нашумевшем выпуске своей программы. С другой — ну кто же решится поднять тему необходимости чипирования населения и найти предлог под эту акцию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Ну, неужели Гейтс готовит чипы для бедного голодного народа стран «третьего порядка»? А какой резон ему с этого народа? Какую крипту он может получить от народа, который банально голодает и может помереть от голода, просто от тяжелой жизни, от недоступности медикаментов и отсутствия элементарных гигиенических условий, которые и позволяют в какой-то мере защищаться от вирусов? Ни чипы, ни вакцины не нужны для вымирания людей, которых может уничтожить голод и, конечно, вирусы.

С точки зрения финансов миллиардеру выгодны иные меры. И почему бы не использовать для этого сегодняшнюю «благодатную вирусную почву»? Почему бы, предположим, не начать применять чипирование под предлогом бесконтактной идентификации человека для его взаимодействия с внешним миром, с различными организациями, что позволит Гейтсу или/и тем, кто за ним стоит, заработать и на чипировании, и на программном обеспечении для его работы, и, наконец, осуществить глобальную мечту — объединить все данные в одной глобальной базе. То есть, как с банковскими картами: и за обслуживание счета заплати, и за обслуживание карты заплати, и банкоматы купи, правда, скоро, по всей видимости, и банкоматы будут не нужны, что, впрочем, не исключает трат на обслуживание любого другого необходимого для считывания данных устройств. А какой контроль в руках появляется, если совместить все эти банковские «штучки» со всеми цифровыми и паспортными данными. И делай с ними что хочешь. Так еще и силовые органы вытесняются из процесса, уже сегодня идут споры между МВД и Центробанком о необходимости допуска к банковской тайне, мол, пока суд да дело, виновники успевают вывести и деньги из страны и сами удрать из нее.

Данный вид чипирования, назовем его паспортным, скорее, и будет представлен как необходимость бесконтактной идентификации человека, под предлогом, возможно, того, что человек должен будет подтвердить свою биологическую безопасность для окружающего мира. Случайно ли в интернет-пространстве бродит видео, где люди, посетив Сбербанк, обязаны стоять за красной линией, но при этом подтвердить личность с помощью паспорта? А как ее подтвердить, если нельзя пересекать красную черту, вот и бросаются «вежливо» друг в друга паспортом клиента! Ну чем не театральная постановка вопроса, намекающего на существование проблемы контактного подтверждения данных и необходимости решать этот вопрос?!

Вавилонская блудница. русский лубок. 1800-е годы

Понятно, что для внедрения таких глобальных планов нужна лояльность действующих властей государств, заполучить которую вряд ли возможно. Не потому ли разбушевалась пандемия, при которой власти некоторых стран, спасая своих граждан, идут на экономические потери, тем самым вызывая негодование у народа? Не потому ли стали чаще и активнее сейчас в России выступать поклонники мировой глобализации, поругивая власть, ища лояльности у самого народа, конечно, под предлогом заботы о нем?

Конечно, избежать цифровизации в какой-то мере общества, экономики и институтов на госуровне уже невозможно. И каждый из нас сам внес в этот процесс свою лепту, активно прибегая к использованию гаджетов, интернета, соцсетей, используя на полную катушку предоставляемые ими возможности — мы не хотели остаться в стороне от технологий. Но главное, не превратиться в рабов этих устройств, этих систем и, наконец, научиться различать какие цифровые процессы безопасны и полезны, а какие переходят грань дозволенного, нарушая личный суверенитет и суверенитет страны.