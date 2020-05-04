Когда уже начало казаться, что вот оно, коронавирусное плато, пусть не всей России, хотя бы Москвы, где ситуация развивалась раньше и стремительнее, и даже губернатор соседнего к столице региона, Московской области, заявил о выходе на плато, случился скачок. С наступлением майских праздников Москва бьёт все прежние рекорды по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

По данным московского оперативного штаба, 1 мая в столице был подтверждён 3561 новый случай заражения коронавирусом, 2 мая — 5358 случаев, 3 мая — 5948 случаев. Резко в гору.

Депутат Мосгордумы Павел Тарасов (КПРФ) считает, что вспышка связана с тем, что около двух недель до этой даты при проверке спецпропусков образовались очереди на входах в станции метро. Коммунист напомнил корреспонденту ИА REGNUM о вопиющем инциденте, произошедшем в Москве 15 апреля, в первый день ввода цифровых пропусков. Тогда коды, сохранённые в мобильных телефонах, вручную проверяли сотрудники полиции в вестибюлях станций метро. Москвичи выстроились плотными толпами в тесных помещениях, создав все условия для инфицирования.

«И из-за этого самодурства произошел всплеск», — уверен Тарасов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка цифрового пропуска на въезде в Москву

В оперштабе связывают рост выявленных случаев с увеличением числа проводимых тестов.

«Количество проводимых в Москве исследований на коронавирус увеличилось в два раза, силами всех лабораторий проводится более 40 тысяч анализов в день. На прошлой неделе в столице начали проводить экспресс-тесты на иммуноглобулин, проверяющий наличие антител к вирусу в организме: с 25 апреля сделано более 175 тысяч экспресс-тестов. Тестами охвачены пациенты поликлиник и больниц Москвы, включая некоронавирусные стационары», — объяснили происходящее в штабе.

Но и эти тревожные цифры не дают реальной картины. Такой вывод можно сделать из статистической выкладки мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованной в его блоге.

«По результатам скрининговых исследований различных групп населения реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это — минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией», — написал мэр.

Даже если предположить, что под заболевшими мэр подразумевает всех инфицированных, его цифры расходятся с официальной статистикой. Всего на 3 мая в Москве подтверждено тестами 68 606 случаев заражениz. Это примерно полпроцента от числа жителей столицы, в которой проживают 12,5 млн человек. 2% — это сразу в четыре раза больше. Получается, 250 тысяч москвичей, как следует из данных мэра, заразились? Все мощности московской медицины, рекордные объёмы тестирований оставляют без контроля три четверти носителей вируса?

Насколько уместно приведённое мэром сравнение Москвы с другими крупными мегаполисами мира? В российскую столицу, опять же, если верить официальной информации, вирус пришёл с запозданием. Дал фору, время на подготовку. Но, что греха таить, у нас возникающие проблемы привыкли решать на словах и при помощи пиар-технологий, где информационный эффект всегда массивнее содержания. И поэтому действовали, как всегда, — проводили совещания, выступали с заявлениями, меняли законодательство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патрулирование

Но вирус оказался строже, фантомами его не сдержать. Сейчас уже можно признать — случился провал по всем фронтам. Во-первых, воздушные ворота долго оставались нараспашку, рейсы сокращали поэтапно, проверки в аэропортах первое время были символическими. Всё новые и новые носители прилетали в ещё здоровую среду из разных уголков мира. Во-вторых, изоляция первых заражённых была условной — в своих квартирах. Что, конечно, подтолкнуло волну нарушений и способствовало распространению вируса. Некоторые «карантинщики» злостно нарушали предписания, разнося вирус по городу. В-третьих, оказалась не готова система здравоохранения. К 2020 году проделали огромную работу по «оптимизации» сферы, в результате которой часть больниц, в том числе инфекционных, закрыли, медиков уволили. Пришлось экстренно строить новые, а медиков нанимать и обучать. В аптеках до мая не было достаточного количества средств индивидуальной защиты, масок. Фармацевты разводили руками и отправляли на рынок, где какие-то умельцы шили маски из подручных материалов. В-четвёртых, чиновники нередко сами провоцировали образование очагов инфекции. История с очередями в метро, пожалуй, самая вопиющая.

Есть ли сейчас контроль над ситуацией? Как выяснилось, три четверти носителей коронавируса в Москве никому не известны. Пустившие своим бездействием вирус по стране представители власти не несут никакой ответственности. Десяток уволенных региональных министров здравоохранения, которые, конечно, никак не связаны с ключевыми просчётами, не в счёт. Основной же груз проблем лёг на плечи обычных людей, для которых вне закона оказалась их обычная жизнь. Кому-то запретили работать, кому-то разрешили, но прежняя деятельность больше не приносит хлеба. Целые сферы экономики больше не востребованы. Граждане России на неопределённый срок оказались лишены права на физическую активность, солнце, природу и свежий воздух.

Даже сейчас, когда об эпидемии многое известно, остаётся табуированным вопрос, почему вирус в России особенно разошёлся именно в Москве, несмотря на высокую квалификацию и самоотверженность столичных врачей. Видимо из-за того, что ответ на поверхности: коронавирус обосновался в Москве из-за особенностей её застройки, градостроительных ошибок и преступлений. Если посмотреть на карту заражений в Москве, любезно составленную различными сайтами, станет понятным, что SARS-CoV-2 лучше всего себя чувствует в спальных высотных микрорайонах. Благодатной средой стали и полулегальные условия жизни трудовых переселенцев в столицу из других регионов и стран, общежития в квартирах с койко-местами. Напрашиваются меры по частичному и временному расселению московских «джунглей», однако такой сценарий даже не обсуждается. С вирусом борются иначе — через режим самоизоляции, цифровые барьеры и «умные» способы слежения за людьми.

Трудовые мигранты

Впрочем, время потеряно, и теперь даже верные административные решения полностью вирус победить не смогут, выпущенного на волю джинна уже не вернуть в бутылку. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, часть ограничительных мер, введённых в связи с угрозой распространения COVID-19, в России будет сохранена до появления вакцины — медикаментозных мер профилактики. Это значит, что ограничения, связанные с экономикой, могут ослабнуть. Но ждать открытия парков и спортзалов не стоит.

Как жить старикам и хроническим больным, которые уже почти два месяца сидят дома и останутся там, судя по всему, ещё долго?