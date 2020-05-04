Родина Александра Альбертовича Вешнякова, бывшего председателя ЦИК РФ — деревня Байкалово. Но мамин дом, в котором он жил, — в Конецдворье, по соседству. Летом сюда ходит теплоход, а зимой — ледовая переправа с Рикасихи. В межсезонье переправы нет недели две, но в этом году остров отрезан от Большой земли уже 3 недели, и впереди еще дней 10. Лед рыхлый, и ледокол в противопаводковую кампанию сломал переправу. Продукты и все необходимое возят аэросани областного отряда спасателей. В аэросанях обнаружилось свободное место, и я присоединился к экспедиции.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Архангельские спасатели доставили на острова 750 кг свежего хлеба

Груз — 750 килограммов хлеба — в Конецдворье, Ластолу и Вознесенье. Раньше у спасателей были воздушные подушки, но лед острый, юбки подушек рвутся. Остановились на модели «Патруль» саратовского производства — 4 человека плюс 500 кг груза. Движок 230 л. с. от «Субару Аутбек», расход 35 литров на 100 км, скорость до 100 км/ч. Аэросани привозит к реке УАЗ с прицепом, дальше — своим ходом. Операции идут в радиусе 50 км от места выгрузки.

Владимир Станулевич ИА REGNUM За рулем аэросаней «Патруль» Кирилл Кремлев — заместитель начальника центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Архангельской области

На кромке русла, пройденного ледоколом, сильно тряхнуло — кабина саней из металла, днище — пластик, резиновые надувные баллоны, и снова лист пластика. Амортизация никакая. Хорошо, что до Конецдворья ровный лед, дальше торосы — лед пошел. Через торосы «Патруль» не пройдет, двинется в объезд.

На берегу аэросани встречает «Газель», бодрые ребята перекидывают один за другим мешки с хлебом. Консервы в магазинах еще есть, картошка своя, но люди соскучились по хлебу. У магазина очередь, звонят хозяйке — «когда привезут хлеб?». К счастью, на материке не было инсультников и страдальцев с зубами и без оных. Три года назад спасатели принимали роды — на середине Двины командир оценил обстановку и принял решение заняться родовспоможением. Кабина аэросаней просторная — операция прошла успешно.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Первое упоминание Конечных дворов в уставной грамоте великого князя Московского Василия Дмитриевича 1397 года

Пока спасатели повезли хлеб в Вознесенье, я погулял по деревне. Впервые Конецдворье упоминается в уставной грамоте великого князя Василия Дмитриевича 1397 года: «А на Орлеце дворяном хоженого белка; а езды и позовы от Орлеца до Матигор две белки езду; до Колмогор две белки, до Куръострова две белки, до Чюхчелема две белки, до Ухтъост рова две белки, до Кургии две белки, до Княжаострова четыре белки, до Лисича острова семь бел, а до Конечных дворов десять бел…»

Чуть позже, в 1419 году, в Новгородской 1-й летописи 1419 года также упоминание: «Того же лета, пришед Мурман войною в 500 человек, в бусах и шнеках, и повоеваша Арзуги погост Корильскыи и в земли Заволочкой погосты: в Неноксе, Корельском монастыре святого Николы, Конечный погост, Яковлю кюрью, Ондреянов берег, Киг остров, Кяр остров, Михайлов манастырь, 3 церкви сожгли, а христиан черноризиц посекли…»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Древние улочки в центре Конецдворья не пропустят грузовую машину

Село древнее, здесь жили мореходы — судя по древнейшей части села вокруг церкви, небогато. Домики испокон веку в три окна на крошечных участках. Клочок огорода, улица шириной метра 2−3, следующий крошечный домик. В планировке не разобраться, вокруг церкви хоровод домиков, бань, сараев и амбаров. Только сориентируешься по колокольне, как поперек идет другая улочка тоже на колокольню — искривление пространства какое-то. Проехать или развернуться на улочках грузовой машине невозможно. Ни противопожарных разрывов, ни канав, ни пожарных водоемов. Пожарный ГАЗ-66 с добровольной дружиной в Ластоле, минут 15 езды. Да, минут 15 пока соберутся — произойдет много неприятного. Провести бы в Конецдворье пожарные учения, со штрафами и принятием мер.

Ось вращения жизни в Конецдворье — церковь Николая Чудотворца. Везде, где живут мореходы, церковь они посвящают Николе — своему покровителю. Первой, которую помнят с XVII века, была часовня Чудотворца Николая. Спустя сто лет местные жители купили в архангельском Кузнечевском приходе деревянную батальонную церковь. Гарнизон построил в 1745 году каменную Троицкую, и деревянную церковь продали для покрытия расходов. В Конецдворье ее освятили в 1769 году, она дожила до конца XX века, хотя уже в XVIII веке продавалась как «обветшавшая». Церковную ограду, ворота которой рядом с церковью, жители тоже купили — в Соловецком монастыре. При советской власти изобретательные селяне сберегли храм, приспособив его под склад.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Везде, где жили мореходы, они посвящали церковь своему покровителю — святому Николаю

В 1990-е церковь разрушилась, и влиятельный земляк Александр Вешняков с помощью Фонда Андрея Рублева поставил по тому же чертежу новую. В церковь я не попал, она, как говорят, всегда заперта. К ней «прикреплен» северодвинский батюшка, он здесь появляется крайне редко. Внимания к церкви нет — доски обшивки колокольни кое-где оторваны и висят на гвоздях. Отношение к храму у некоторых местных странное — ее называют «новоделом». Это отголоски рассуждений, что нужно было, мол, ее реставрировать, а не ставить новую. Но реставрация — восстановление памятника, если сохранилось хотя бы его 20%, а в Конецдворье и этого не было.

Наиболее подходящее Конецдворью слово — опустевшее. Жители кое-где мелькают на участках, но молча, как призраки — ни голоса, ни лая собаки.

С реки послышался звук самолета — аэросани возвращались с Вознесенья. Шум мотора разбудил единственную собаку — она долго гналась по льду Северной Двины за странным аппаратом.