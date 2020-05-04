



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Папа Римский Франциск молится о единстве среди правителей во время кризиса, передает Vatican News (Ватикан). «Помолимся о правителях, которые обязаны заботиться о своем народе в это время кризиса: о главах государств, руководителях правительств, законодателях, мэрах, областных руководителях, — сказал понтифик. — Да поможет им Господь и да укрепит их, ибо их труд нелегок. И когда между ними возникнут разногласия, пусть они поймут, что во время кризиса требуется сплоченность на благо народа, ибо единство выше конфликта».

1 мая отмечают День труда, а Католическая церковь вспоминает святого Иосифа Труженика, подчеркивая таким образом достоинство труда обручника Пречистой Девы, напоминает Рускатолик.рф (Москва, Россия). «Давайте помолимся за всех работников, чтобы никто не оставался без работы, и все могли получать справедливую заработную плату, — отметил в этой связи папа Франциск. — Пусть все выигрывают от достоинства работы и красоты отдыха». Проблема нехватки работы, задержек и невыплаты зарплаты особенно остро стоит сейчас, в период пандемии коронавируса. Понтифик не устает подчеркивать это. Католическая церковь всегда подчеркивала важность труда, не только в его утилитарном значении, но как возможность участия в со-творении с Богом. Право на труд является одним из экономических прав человека.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, усугубил голод во всем мире, сообщает Vatican News (Ватикан). Всемирная продовольственная программа и ЮНИСЕФ заявили о риске для здоровья 370 миллионов детей, после закрытия школ оставшихся без единственной возможности получать питание. Исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли подчеркнул, что дети рискуют не только заболеть, но и никогда не вернуться в школу, лишив себя перспективы выхода из ситуации крайней бедности. Во многих странах именно возможность получать питание заставляет родителей отправлять детей в школу, что становится для них шансом избежать тяжелого домашнего труда и ранних браков. Помимо питания, школы часто обеспечивают детям вакцинацию, лечение паразитарных инфекций и раздачу пищевых добавок железа. В настоящее время ЮНИСЕФ и ВПП обсуждают с правительствами альтернативные пути, чтобы помочь детям, не посещающим школу в период пандемии. В 68 странах уже организована раздача еды в одноразовых упаковках, ваучеров и денежных пособий. Это должно стать для родителей стимулом, чтобы отправить детей в школу после окончания кризиса. Продовольственная безопасность находится под угрозой не только в бедных странах. Президент итальянского отделения ЮНИСЕФ Франческо Саменго подчеркнул, что необходимо позаботиться и об итальянских детях и подростках в неблагополучной ситуации, которые получали бесплатное питание в школьных столовых: обсуждается возможность доставки — с помощью пожарной охраны — порционных упаковок еды на дом.

Picstopin.com Гуманитарная помощь

В странах третьего мира санитарные ограничения наносят больший ущерб, чем сама эпидемия, информирует KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша). Люди, живущие там, убеждены, что их быстрее убьет не коронавирус, но голод. Тем более что население стран третьего мира намного моложе, чем, например, в европейских странах, отчего оно более устойчиво к вирусу. Об этом говорит директор Фонда школьных братьев брат Амилкар Бокучиа, управляющий школами в 80 странах мира, в которых учатся миллионы учеников. Благодаря информации из первых рук, он хорошо осведомлен о последствиях пандемии, особенно в странах третьего мира. «Мы провели полевое собеседование месяц назад, опросив наших управляющих, что им сейчас особенно нужно, — рассказал брат Амилкар. — Их ответ нас очень удивил. Мы думали, что странам третьего мира больше всего потребны лекарства, а они попросили еды». Он пояснил, что «сам работал в Африке почти 40 лет», и поэтому понимает, почему так происходит. Экономика стран региона основана на эпизодических заработках. После того как правительства объявили о карантине и приостановке бизнеса, семьи были лишены доходов, сегодня им нечего есть.

Профессор Кшиштоф Симон, заведующий инфекционным отделением одной из больниц Вроцлава, заявил, что врачи отправляют с большим избытком людей в палаты инфекционных отделений, тем самым рискуя парализовать больницы, пишет Polonia Christiana (Краков, Польша). Он привел пример, когда поступил пациент, попавший в автомобильную катастрофу. «Кто мог подумать, что это коронавирус? — подчеркнул профессор. — Это безумие!» Он попросил не присылать в его отделение всех, кто чихнул или кашлянул. При этом Симон пожаловался на то, что врачи до сих пор переправляют ему пациентов, у которых нет симптомов. Он подчеркнул, что все еще удивлен отсутствием профессионализма и паникерством, которым страдают некоторые врачи.

Экономический и политический кризис поразил Ливан, рассказывает L'AgenziaServizioInformazioneReligiosa (Рим, Италия). В марте правительство объявило о суверенном дефолте, валюта падает, власти ничего не говорят о реформах. В то же время наблюдается резкий рост безработицы, зарплат могут лишиться даже государственные служащие. Есть опасения, что в стране могут вспыхнуть беспрецедентные восстания. Кризис опережает по последствиям даже эпидемию коронавируса.

Протесты в Ливане

Сирийские мигранты оказались посередине между мечтой о Европе и враждебностью своих турецких «братьев», сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Эпидемия коронавируса ухудшила положение сотен тысяч беженцев в Турции. «Чрезвычайная ситуация в очередной раз затронула самых слабых, а именно мигрантов и беженцев», — заявил президент Ассоциации врачей мира — Турция Хакан Бильгин. Они лишены работы, нет никаких программ «обеспечения их продовольствием, медицинским обслуживанием, водой, электричеством». Турция, которая сначала приветствовала нуждающихся сирийцев как «братьев по исламу», теперь относится к ним как к нахлебникам, «нежелательным гостям», которые отнимают у местного населения нужные ресурсы. Эксперты констатируют: «То, что происходит в Турции, не очень отличается от того, что происходит в Европе, где ультраправые партии обвиняют мигрантов в социальных проблемах».

Защитники ближневосточных христиан призывают пересмотреть порядок распределения гуманитарной помощи западными правительствами и международными организациями, передает Crux (Денвер, США). «Это модель, которая не работает, но задействованные в ней люди настаивают на том, что она работает», — говорит вице-канцлер Католического университета в Эрбиле Стивен Раш. По его словам, нынешний механизм распределения помощи подпитывает коррупцию. Большие суммы были влиты в «неправильные места», в то время как людям, которые больше всего нуждаются в помощи, было отказано. «Конечным продуктом гуманитарной помощи является человек», — отметил Раш, система оказания гуманитарной помощи тратит большие суммы сама на себя. В свою очередь сотрудник Института религиозной свободы Кент Хилл говорит о том, что есть «нежелание» доверять религиозным организациям оказание помощи на местах, несмотря на то, что именно они лучше знают, кто нуждается, и напрямую общаются с народом.

Белоруссия, в отличие от Австрии, не вводила карантин, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Тем временем патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский Павел призвал всех членов Православной церкви соблюдать антикоронавирусные нормы, установленные московским патриархом Кириллом. По словам Павла, белорусские политики до сих пор игнорировали эпидемию коронавируса. Однако некоторые священники, монахи, семинаристы и миряне оказались заражены. Строгое соблюдение санитарных норм в храмах и монастырях позволит «защитить не только себя, но и других», отметил экзарх. Минский митрополит подчеркнул, что «в сложной эпидемиологической ситуации богослужения могут совершаться без верующих». Он попросил помолиться за души умерших и тех, кто находится на переднем крае эпидемии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал вводить ограничения перед Пасхой. Но, несмотря на «отрицание», короновирус ударил по Белоруссии. С одной стороны, национальная экономика страдает от закрытия границ и спада экспорта. С другой, число инфицированных увеличивается, поэтому ООН и Всемирная организация здравоохранения попросили Минск принять меры.

President.gov.by Александр Лукшенко и митрополит Минский Павел в храме

Институт религиозной свободы выступил с заявлением о недопустимости разжигания вражды в обществе в связи с пандемией коронавируса, рассказывает Католицький Оглядач (Львов, Украина). В последнее время систематически распространяется ложная информация, прежде всего со стороны должностных лиц министерства здравоохранения Украины, о якобы массовом нарушении Церквами требований соблюдать карантин на Пасху, почти ежедневно озвучиваются негативные прогнозы об ожидаемой вспышке заболеваемости в связи с этим, говорится в документе. Такие мнения не соответствуют действительности и прямо противоречат официальным данным. В этом году полиция зафиксировала существенное уменьшение количества верующих в храмах во время празднования Пасхи, менее 2% верующих пришли в храмы праздновать ее, что свидетельствует о колоссальной информационной и организационной работе, которую провели Церкви. Следует заметить, что Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций с начала введения на Украине карантина занимает последовательную позицию по противодействию и преодолению эпидемии. Институт религиозной свободы призывает должностных лиц, экспертов и медийных лиц прекратить разжигать вражду в обществе в контексте ситуации с эпидемией. Ответственность за конкретные нарушения должна возлагаться на нарушителей, а не на религиозное сообщество в целом.

Вакцина может представлять этическую дилемму для католиков, пишет The Tablet (Лондон, Великобритания). Ученые Оксфордского университета проводят на людях испытания возможной вакцины против коронавируса в надежде, что она будет готова к сентябрю. Но поскольку исследователи использовали абортивные материалы, вакцина может представлять собой этическую дилемму для католиков и людей, выступающих против абортов, считает старший научный сотрудник оксфордского Центра биоэтики Anscombe Хелен Уотт. «Бойкот вакцины в отсутствие альтернативы — это серьезное действие, которое должно быть тщательно продумано из-за его потенциально серьезных рисков как для самого человека, так и для других», — пишет она в статье, опубликованной на веб-сайте центра, связанного с Католической церковью в Великобритании и Ирландии. По ее словам, использование вакцины является вопросом индивидуальной совести католиков, хотя они должны стремиться приобретать альтернативные препараты, изготовленные без привлечения эмбриональных клеток, как только таковые поступят на рынок. При оценке действий врачей-исследователей, подчеркивает Уотт, важно помнить, что «мы ходим в Риме по мощеным плитам, проложенным рабами, и живем в странах, куда несправедливо вторгались наши предки».

Министерство иностранных дел Турции выразило протест против включения Турции в доклад американской Комиссии по международной религиозной свободе (USCIRF), обвинив ее в «предвзятом мышлении», передает CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Турецкие дипломаты отмечают, что доклад содержит «необоснованные и расплывчатые обвинения», когда «отдельные инциденты с помощью надуманных обвинений пытаются представить нарушениями религиозных свобод». В своем докладе за 2020 год USCIRF рекомендовала Государственному департаменту США включить Турцию, а также десять других стран, в список «стран, где имеют место злоупотребления в отношении религиозных меньшинств», но не настолько серьезные, как в тех, которые были обозначены как «страны, вызывающие особую озабоченность». В частности, Комиссия сослалась на вмешательство правительства Турции в ход избрания армянского патриарха Константинополя, а также преобразование музея, который первоначально был греческой православной церковью, а затем мечетью, снова в мечеть. USCIRF также заявила, что турецкое правительство «продолжает увольнять, задерживать и арестовывать лиц, связанных с находящимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом».

Полиция Турции

Более 1000 католиков, включая лидеров некоторых известных организаций, подписали письмо, в котором выразили возмущение публичными заявлениями кардинала Тимоти Долана в поддержку президента США Дональда Трампа, сообщает NationalCatholicReporter (Канзас-Сити, США). «Ваш недавний телефонный разговор с президентом и появление на телеканале Fox News посылает сообщение о том, что католические лидеры объединились с Трампом, который разделяет семьи иммигрантов, отрицает изменение климата, разжигает расовое разделение и поддерживает экономическую политику, которая вредит бедным, — говорится в послании. — В повестке дня Трампа нет ничего «за жизнь». Подписанты подчеркивают, что Долан и другие епископы не должны «создавать видимость дружеского отношения к президенту, который издевается над христианскими ценностями в своих заявлениях и политике». Однако кардинал говорит, что католические епископы должны взаимодействовать с политиками и «делать клецки из того теста, которое у вас есть».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».