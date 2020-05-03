



Pixabay.com Чёрный лебедь

Коронавирусный карантин уже давно стоит населению Украины не только поперек горла, но и «поперек желудка». Закрытия, запреты, штрафы и прочие удовольствия «социального дистанцирования» оставили без средств существования миллионы граждан. Еще в марте было ясно, что сбережений значительной части населения хватит только на очень короткое время. Карантин был объявлен 11-го, а уже 22 марта один из опросов показал, что у 57% украинцев денежных запасов хватит не более чем на четыре недели строгого карантина. А ныне за окном уже май. И цельной системы мер компенсационного характера Киев так и не предложил.

Пустеющий карман всегда располагает к действиям. Да и защитник этого «кармана» практически обречен на рост числа своих симпатиков. А откровенная слабость институтов центральной власти способствует появлению этих «защитников» в регионах. В областях Украины (в Мукачево, Днепре, Одессе) уже были попытки несанкционированного смягчения карантинных ограничений, но то, что происходит в Черкассах, вызвало, как по мне, эталонного «черного лебедя» на политическое небо страны.

Ba.org.ua Анатолий Бондаренко с волонтерами, которые готовят и развозят обеды для детей из малообеспеченных семей и одиноких людей

30 апреля исполнительный комитет Черкасского городского совета принял решение, фактически отменяющее карантинные меры в городе Черкассы: было позволено работать мелким магазинам, мастерским, рынкам и даже летним площадкам ресторанов. Естественно, что лидер горсовета мэр Анатолий Бондаренко тут же стал «национальным героем» местного масштаба.

Причины этого инцидента можно предполагать разные. Возможно, это начало кампании партии «Батькивщина» (лидер — Юлия Тимошенко), ведь Бондаренко является лидером областной организации этой партии. Хотя, возможно, просто инстинкт политического самосохранения мэра: вон в Лэнсинге (Мичиган, США) вооруженные «антикарантинщики» уже Сенат штата захватывают.

Это, конечно, никакой не «черный лебедь», а совершенно ординарная ситуация, никакой опасности для центральной власти не представлявшая. Тем более что кабинет министров заявил о смягчении карантина с 11 мая. Но зато «черным лебедем» является реакция киевской власти. Он обнародовал видеообращение, в котором передал мэру Черкасс «отдельный пламенный привет, особенно от президента, а также министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины». И посулил «соответствующие юридические последствия». И следует заметить, что дизлайков под этим обращением гораздо больше, чем признаний в любви: 3,8 тысяч против 2,7-ми.

«Черным лебедем» стал сам Владимир Зеленский. Ну кто тянул его за язык? Ведь если бы он промолчал, то информация о Черкассах просто не успела бы вызвать яркую гражданскую реакцию в стране — в первой декаде мая все празднуют труд, мир и Победу. А после 11-го и смягчения карантина «черкасский инцидент» был бы благополучно забыт. А теперь его неизбежно будут припоминать Зеленскому и членам его команды в любых избирательных баталиях, ведь Ю-Туб не горит.

President.gov.ua Совещание с представителями Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19

Но это не самое неприятное для власти. Дело в том, что черкасский мэр не испугался ни молний Зеленского, ни открытия уголовного дела, а сам пошел в информационную контратаку. Он тоже обнародовал серию видеосюжетов. Сначала Бондаренко преимущественно объяснял поступок горсовета, но быстро ужесточил риторику. И в конце концов предупредил президента, что в случае репрессий от столицы «Черкассы будут оказывать сопротивление». И под этим видео лайков в 33 раза больше, чем дизлайков. Более того, мэр заявил, что «если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину». Только будет ли в числе этих «мы» сам Киев?

Зеленский поставил себя в очень сложное положение. Апеллировать к «жизни и здоровью жителей» — это уже не особо впечатляет: все больше людей осознают, что за первые два месяца от COVID-19 на Украине погибло 220 человек, в то время как от сбоя кровообращения — 68 548, а от онкологии — 13 307. Даже от алкогольных отравлений — в два раза больше.

А вот у Бондаренко аргумент куда ближе уму и сердцу «пересичного украинца»: о «двойных стандартах» карантинных ограничений. Это когда мелкие магазины бытовой техники закрыты, а сеть магазинов «Эльдорадо» депутата Гереги работает, когда все рестораны закрыты, а более чем дорогой «Велюр» депутата Тищенко и горя не знает. Мэр бьет Зеленского по больному: «Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, будете сажать своих соратников за Велюр. И вы знаете, мы готовы отвечать. Но только после ваших однопартийцев».

В результате и получается, что именно украинский президент выступил в «черкасском сюжете» как черный лебедь, и последствия этого выступления могут иметь именно талебовский «существенный эффект»: ведь не прошло и суток, как черкасского мэра публично поддержали его коллеги из Львова и Ивано-Франковска http://argumentua.com/novosti/meri-lvova-ta-vano-frank-vska-publ-chno-p-dtrimali-golovu-cherkas-bondarenka. И остается только гадать у скольких городских голов возникло скрываемое желание поддержать Анатолия Бондаренко.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Вообще-то, за Зеленским можно заметить стремление к представлению своей персоны, как «отца побед». Можно вспомнить, например, лето прошлого года, когда Зеленский выдавил Виктора Медведчука с очень PR-престижного поля обмена пленными на Донбассе. И тоже с угрозой: «И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится». Можно по-разному относиться к лидеру «Оппозиционной платформы», но ведь все-таки более девятисот пленных с обеих сторон Медведчук освободил. Зеленский же «перевел лавры на себя».

И сейчас, похоже, украинский президент стремится воздвигнуть себе памятник «победителя коронавируса» и очень ревниво воспринимает действия, где не участвует его персона. Что означает это стремление к завышению собственной самооценки в глазах окружающих и ревностное отношение к успехам других? Я задал этот вопрос психиатрам: они предпочли рассматривать это не с точки зрения психопатологического диагноза, а в плане акцентуации характера — по гипертимному, демонстративному, паранойяльному или аффективно-лабильному типу.

Но какой бы тип ни был, «акцентуация» — это крайний вариант нормы, при котором отдельные черты характера чрезмерно усилены. Обратите внимание — вариант «крайний», а значит «акцентуированый» черный лебедь может создать только дополнительные проблемы своим полетом.

Все-таки, Зеленский — президент. И ему следовало бы понимать, что в некоторых случаях бывает так, что дозволенное даже «быку» не может позволить себе сам Юпитер.