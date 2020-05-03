Сразу оговорюсь, нет цели ни занимать позицию адвоката Михалкова, ни выступать стороной обвинения. Можно по-разному относиться к нему лично, либо к его творчеству или общественной деятельности, но называть бредом его точку зрения всё же не стоит. Не только потому, что у нас демократия, правда, такая себе демократия, я бы сказала, псевдодемократия, которую установили либералы, пришедшие к власти в 90-е годы, при которой почему-то громче иных раздаются вопли различных клоунов и пиявок, кормящихся с рук несогласных с ограничением их желания установить свой тотальный экономический контроль над государством, типа журналиста Ганапольского, позволяющего себе открыто обвинять президента в убийстве украинцев, но не обвиняющего в том же либералов (того же Горбачева), от политики которых в стране образовалась глубокая демографическая яма, журналистов, позволяющих переписывать историю страны и совершающих подлог видеодоказательств, и, наконец, просто блогеров, которые по умолчанию считаются уже журналистами, в чем не последнюю роль сыграли социальные сети. И всё это звенья одной цепи. Цепи, которую пытаются надеть на шею россиянам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Долой

Так вот не только потому, что перестройка подарила нам так называемую демократию, такую, что повторы передачи, в которой много сказано о Грефе как о проводнике той самой глобальной идеи, ведущей нас всех, как овец на заклание, для захвата ресурсов страны, в общем, передела собственности, и опять же не последнюю роль в этом играют мировые цифровые корпорации. К слову, не Греф ли повлиял на пересмотр телеканалом времени выхода в эфир повтора программы Михалкова? Ну даже если повлиял, то что? Разве и без того ежедневно в ряде в СМИ можно не заметить «невидимую руку рынка» — информационную политику, трактуемую по усмотрению их акционеров, учитывающую их политические взгляды и экономические интересы? Не оттого ли некоторые журналисты, «переобуваясь» на ходу, изменяют своим традиционным привычкам писать о том, в чем они разбираются глубже, нежели углубляться в те темы, к которым раньше не проявляли интереса?

В общем, не только потому, что, как сказал совсем недавно Горбачев, перестройка подарила нам демократию, и она драгоценная наша «кормилица», ешь которую сколько хочешь, хоть до смерти объедайся ей одной. А потому, что в принципе Михалков ничего нового и не обнародовал в этой передаче. Нового из того, чем не были бы обеспокоены мирные граждане тех же США, Израиля или России, простые люди, которых на планете «во сто крат» больше, чем тех, кто представляет интересы самопровозглашенной элиты, желающей подчинить себе экономику, захватить власть и ресурсы целых государств, которые эти самые простые граждане, на их взгляд, проедают. Их денежные ресурсы, технологические возможности не так уж сильно отдаляют их от реализации своей затеи. Понятно, что на их пути есть власти этих государств: не зря же в России предпринимаются попытки перехода на отечественное программное обеспечение, а Китай и вовсе закрыл свой «интернет» от посторонних. А может быть, и не зря же пандемия подобралась к России в аккурат те сроки, когда намечалось конституционно закрепить за ней статус суверенитета.

Kremlin.ru Никита Михалков

Главное, чтобы во власти не оказалось большинство сторонников этой затеи. А они, эти сторонники, как известно, есть! И Михалков назвал их поимённо. Всё остальное, в принципе, уже реализовано: платформы мировых цифровых корпораций обладают достаточным объемом информации об активных платежеспособных гражданах, уже приученных к удобствам цифрового потребления. Банковская система «по Грефу» уже создана как отдельное государство, которое совершает обмен информацией с глобальной системой, в принципе живущей по своим внутренним законам, исключающим контроль со стороны традиционных силовых органов национальных государств, хотя, когда «петух» клюёт, всё же зовут их на помощь. Дистанционное обучение пропагандируется как панацея от всех бед, к слову, позволяющее в ближайшем будущем стереть былое прошлое страны из генетического кода россиян. Есть и предпосылки разделения общества на новые касты искусственным рукотворным путем, то есть неконкурентными способами люди группируются не столько по своим реальным способностям, сколько по наличию финансовых возможностей, с окружением себя обслугой с различными функциями, лояльной по тому или иному принципу к создаваемой системе. Так называемой касте доступно будет обучение детей лицом к лицу с преподавателями. Все остальные — цифровое стадо. Чем больше будет лайков, тем выше, видимо, будет и «зарплата».

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Нельзя сказать, что технологий манипулирования людьми или выявления их способностей не существовало ранее, они были, и их вполне могли бы применять для отбора тех же кандидатов на какие-либо вакансии. Но не применяли же! Потому как это было бы бесчеловечно.

Ой, да, сейчас и здесь, на этом самом месте, автора всех этих строк тоже можно обвинить в неадекватности. А Греф, заявляющий на официальном мероприятии о том, что нельзя народу давать возможностей для самоидентификации, иначе манипулировать им будет невозможно, адекватный?

Сейчас настолько намеренно стёрли грани адекватности, что почему-то у Билла Гейтса, заявляющего о перенаселении планеты и необходимости сокращения числа людей, появились защитники, оправдывающие его намерения, а у Михалкова, вставшего на защиту человечности, появились критики и обвинители. Бесчеловечность — вот путь к самоуничтожению! И никакие вакцины и чипы не понадобятся для нашего же уничтожения, если мы не заметим подмены понятий.

DFID — UK Department for International Development Билл Гейтс

Так в чем же не прав Михалков? Повторюсь, можно по-разному относиться к нему как к личности, его творчеству. Лично я даже далека от позитивных оценок его прошлого творчества, но это не означает, что другим это творчество не по вкусу и его нужно отменять и запрещать к показам, иначе можно снова докатиться до «кукурузы» — царицы всех полей. Более того, не означает, что он в данном конкретном случае не прав, поведав о бесчеловечности задумок цифровой «элиты»! Михалков обнародовал свое мнение не огульно, он привел вполне официальные факты, не смонтированные кадры, не подложные «видяшки», которыми пестрит сейчас весь интернет для роста социальной напряженности. Причем привел он факты, озвучиваемые официальными лицами на официальных мероприятиях. Речь Грефа о манипулировании народом и вовсе была мемом одно время. Планами Билла Гейтса обеспокоены рядовые американцы и этого не скрыть!

Более того, ко всему тому, что Михалковым было сказано, можно добавить еще ряд фактов и на их основе строить ряд предположений о том, насколько тонко глобалисты ведут свою игру. Настолько тонко, что можно стоя аплодировать. И одну из главных ролей сейчас в этой игре может играть ВОЗ. Да, та самая Всемирная организация здравоохранения. Но об этом в следующем материале.