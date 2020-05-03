Недавняя попытка предвыборного штата действующего президента СШАДональда Трампа выставить позицию Джо Байдена по отношению к КНР «мягкой» указывает на гораздо большую проблему, с которой столкнулся бывший вице-президент. Если он позволит предвыборным дебатам о внешней политике стать состязанием между националистом Трампом и собой как сторонником глобализма, такое развитие событий будет иметь для него негативные последствия, пишетАмитай Эционив статье, опубликованной 2 мая в The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

За глобализм выступают либеральные элиты. Это они поддерживают видение, согласно которому права вообще — это права человека, а не права, предоставляемые своим гражданам властями той или иной страны. Это они выступают против закрытия границ для тех, кто ищет убежища от насилия и экономических лишений. Именно они, как правило, поддерживают свободный поток товаров через национальные границы и, следовательно, выступают против протекционизма.

Тем не менее подавляющее большинство американских избирателей являются националистами. Это не значит, что они все ксенофобны, отмечает автор, но и особых проблем они не видят в том, чтобы на первом месте была их страна. Иными словами, они не против, если Вашингтон ограничит продвижение прав человека за рубежом, если в стране укрепятся границы, а также если будут приняты меры для защиты американской промышленности от недобросовестной иностранной конкуренции. Они не испытывают особого энтузиазма по поводу таких международных институтов, как ООН и Международный уголовный суд, или того, что США активно оказывают помощь иностранным государствам. В связи с этим глобалистский билет едва ли мог считаться в США выигрышным и до пандемии.

Чтобы оценить влияние коронавируса на выборы, полезно, уверен автор, более подробно проследить, как этот вопрос был изложен проницательным политологом Уолтером Расселом Мидом, который предполагает, что пандемия коронавируса либо усилит национализм, либо возродит глобализм в зависимости от того, какие меры будут принимать страны мира.

Chatham House Уолтер Раселл Мид

По мнению Мида, лучший путь действий — принять глобализм, поскольку медицинские и экономические аспекты пандемии требуют экспертного лидерства и международного сотрудничества. Национальные же правительства не могут самостоятельно противостоять ни распространению болезни в глобальном масштабе, ни ее экономическим последствиям. Тем не менее получилось так, что именно правительства отдельных стран первыми «сформировали свой ответ» на пандемию. И борьба с пандемией еще какое-то время может так и оставаться в руках отдельных государств, поскольку их официальные лица могут стремиться укрепить свои позиции в связи с общественной озабоченностью и необходимостью ввести новые внутриполитические здравоохранительные и экономические меры.

С другой стороны, Мид предполагает, что Всемирный банк и Международный валютный фонд могли бы выйти на первый план, поскольку они помогают странам, «испытывающим недостаток в ресурсах, необходимых для того преодоления подобных шоков». Благодаря этому есть возможность склонить мир в сторону глобализма. Рассел заключает, что победа Джо Байдена станет «гирькой», которая склонит чашу весов в сторону мультилатерализма и глобализации. Напротив, победа Трампа стала бы обратным сигналом.

Представить Байдена как глобалиста для Трампа не будет стоить большого труда. Заявления Байдена варьируются от откровенно глобалистских до двусмысленных. Бывший вице-президент изложил свою внешнеполитическую философию в статье, опубликованной в выпуске журнала Foreign Affairs. Одним из ключевых элементов этой статьи был акцент на международных институтах, альянсах, отношениях и сотрудничестве. Байден подчеркивал, совместная работа с другими странами, разделяющими их ценности и цели, не превращает США в «простака».

U.S. Marine Corps Дональд Трамп, Джо Байден и Барак Обама

Кроме того, отметил Байден, Вашингтон сталкивается с противниками, как внешними, так и внутренними, в надежде использовать трещины в американский обществе. Противостоять же этой угрозе можно с помощью большей, а не меньшей открытости: «больше дружбы, больше сотрудничества, больше альянсов, больше демократии». Бывший вице-президент подробно описывает, как он будет налаживать связи с международным сообществом, например, путем укрепления НАТО, учреждения, которое Трамп неоднократно атаковал.

Позиция Байдена по вопросам торговли со временем изменилась. В течение его шести сроков в качестве сенатора и двух сроков в качестве вице-президента он «был надежным сторонником соглашений о свободной торговле». Хотя он не сожалеет о своем голосовании за Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), он недавно заявил, что «справедливая торговля важна, не свободная торговля, а справедливая торговля».

Предвыборный штаб Трампа выпустил ролик, в котором Байден изображался слишком снисходительным по отношению к Китаю. Прошлым летом Байден заявил, что Китай «не является конкурентом» для США. Тогда этот комментарий подвергся критике со стороны как левых, так и правых. С тех пор Байден немного отступил от своего заявления, сказав, что он, конечно же, обеспокоен Китаем, особенно если США пойдут «по пути Трампа». Короче говоря, Байдена можно рассматривать либо как глобалиста, либо как человека, который не до конца определился с позицией. Однако он пытается не дать переизбраться пылкому националисту во время пандемии, которая усиливает национализм, ставший движущей силой Трампа с самого начала.

Archives.gov Джо Байден в Китае

Чтобы не попасть в глобалистскую ловушку, Байден должен дать понять, что политик может быть искренним американским патриотом, не будучи ксенофобом. Он должен начать с объяснения причин, по которым люди должны гордиться тем, что они граждане США. Он может вернуться к уже устоявшимся темам. Например, напомнить, США родились из восстания против авторитарного короля и основали «первую в мире республику», подвергали жизни миллионов своих молодых людей опасности «для победы над фашизмом во время Второй мировой войны» как раз тогда, когда «Европа вот-вот могла быть захвачена Гитлером», а также победили в холодной войне против коммунизма.

Байден не может конкурировать с Трампом на поле национализма. Не сыграет ему на руку и глобалистская риторика. Иными словами, ему придется пройти по тонкой грани, показывая, что можно быть патриотом и при этом не быть националистом.

Пандемия показала, что вирус не знает границ, но она также показала, что международные институты, хотя и полезны, далеко не всегда готовы взять на себя бремя ответственности в борьбе с пандемией. Эта важная миссия, которая пока превосходит все остальные, пока осуществляется правительствами отдельных государств. За последние годы глобалистская позиция и без того оказалась сильно подорванной национальным популизмом. Пандемия лишь еще больше затруднила защиту глобализма, какими бы ни были его достоинства.