Значительная часть ученых, работавших в биологической лаборатории в китайском городе Ухань, проходили стажировку в Австралии, в том числе изучая летучих мышей, пишетШарри Марксон в статье, опубликованной 3 мая в The Daily Telegraph.

Австралия

На участие подготовленных на Зеленом континенте ученых указывают авторы доклада, подготовленного рядом правительств пострадавших стран Запада, которые уверены, что Китай намеренно скрывал или уничтожал информацию о вспышке коронавируса, тем самым нанеся удар по «международной прозрачности» и поспособствовав гибели десятков тысяч людей.

Этот 15-страничный документ, оказавшийся в распоряжении The Saturday Telegraph, позволяет убедиться в справедливости обвинений в халатности, выдвигаемых в отношении Китая. В нем говорится, что «ставя под угрозу другие страны», китайское правительство скрывало новости о вирусе, заставляя молчать или «убирая» бивших тревогу врачей, уничтожая доказательства в лабораториях и отказываясь предоставлять живые образцы международным ученым, которые работали над созданием вакцины.

Более того, правительство Австралии подготовило и профинансировало группу китайских ученых, принадлежащих к лаборатории, которая генетически модифицировала смертельно опасные штаммы коронавируса, способные передаваться от летучих мышей людям и от которых не было лекарств. В настоящее время ее рассматривают в качестве основного источника пандемии COVID-19.

Phoenix500 Китай и Австралия

В то время как спецслужбы выясняют, не стала ли причиной пандемии случайная утечка из лаборатории в Ухане, подготовленный западными правительствами отчет указывает, что эта группа ученых под руководством Ши Чжэнли вела ряд вызывающих опасения исследований. В документе указывается, что в рамках их работы они обнаружили образцы коронавируса в пещере в провинции Юньнань с поразительным генетическим сходством с COVID-19. Кроме того, эта группа занималась синтезом полученного из летучих мышей коронавируса, который не поддается лечению.

Исследования доктора Ши и ее команды полученных от летучих мышей коронавирусов, проходили в лабораториях в Ухане, в китайской провинции Хубэй, недалеко от печально известного ныне рынка. По крайней мере, один из примерно 50 образцов вируса, которые имеются в лаборатории доктора Ши, на 96% соответствует генетическому строению COVID-19. Когда доктор Ши услышала новость о вспышке нового вируса, похожего на пневмонию, она не спала ночами, переживая о том, была ли ее лаборатория ответственна за вспышку.

Ivolga ya Летучая мышь

Впоследствии доктор Ши смогла убедиться, что генетическая последовательность COVID-19 не соответствует ни одному из вирусов, которые она изучала в своей лаборатории. Тем не менее, указывает издание, учитывая масштабы лжи, обличений и отказа Китайской Народной Республики разрешить какое-либо расследование происхождения вспышки, международные разведывательные органы внимательно следят за ее лабораторией.

Ключевые фигуры команды Уханьского института вирусологии, которые фигурируют в правительственном досье, проходили обучение или работали в Австралийской лаборатории здоровья животных CSIRO, где они проводили фундаментальные исследования смертельных патогенов в живых летучих мышах, включая SARS, в рамках продолжающегося партнерства между CSIRO и Китайской академией наук. Это партнерство продолжается и по сей день, согласно веб-сайту Уханьского института вирусологии, несмотря на опасения, что исследование слишком рискованно.

Так, доктор Ши, директор Центра новых инфекционных заболеваний Уханьского института вирусологии Академии наук Китая, в течение трех месяцев с 22 февраля по 21 мая 2006 года провела в Австралии в качестве приглашенного ученого, где она работала в CSIRO. Исследовательское учреждение не стало комментировать, какую работу она выполняла за это время, но в архивированной и переведенной биографии на веб-сайте Уханьского института вирусологии говорится, что она работала с вирусом SARS. В распоряжении издания оказались две ее фотографии в лабораториях CSIRO, в том числе в лаборатории четвертого уровня защищенности.

Протеже доктора Ши — Пэн Чжоу, в настоящее время руководитель проекта по вирусной инфекции и иммунитету у летучих мышей в Уханьском институте вирусологии, проработал три года в Австралийской лаборатории здоровья животных в период с 2011 по 2014 год. Он был направлен Китаем для завершения своей работы на получение докторской научной степени в CSIRO с 2009 по 2010 год. В течение этого времени он организовал перевозку диких летучих мышей из Квинсленда в лабораторию в Виктории, где их подвергали эвтаназии для изучения на предмет смертельных вирусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в Китае

Затем доктор Линфа Ван, будучи почетным профессором Уханьского института вирусологии в период с 2005 по 2011 год, также работала в офисе CSIRO в качестве главного исполнительного директора по вирусологии с 2008 по 2011 год.

Представитель CSIRO не стал комментировать, сотрудничает ли центр с этими учеными, заявив лишь, что он сотрудничает с исследовательскими организациями со всего мира в целях предотвращения заболеваний.

В связи с этим многие указывают на уместность риска проведения таких работ на территории Австралии. Несмотря на опасения, CSIRO продолжал сотрудничать и финансировать исследования в Уханьском институте вирусологии. CSIRO отказался отвечать на вопросы The Saturday Telegraph о том, сколько денег ушло на совместное исследовательское сотрудничество с Китайской академией наук и Уханьским институтом вирусологии. Институт Уханя до сих пор указывается в качестве партнера CSIRO, в то время как США разорвали связи после вспышки коронавируса.