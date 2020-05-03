Великая Отечественная война оказалась тяжёлым испытанием для жителей Чукотки, которые добывали морского зверя больше, чем в мирное время, а также пушного зверя, который очень ценился не только на Севере, но и во всём мире. Женщины шили одежду для охотников, оленеводов и для солдат, на рудниках добывали металл для фронта. Население сдавало в Фонд обороны: оленей, шкурки песцов, меховые рукавицы, торбаса, деньги рублями и облигациями.

Порт посёлка Провидения, бухта Комсомольская. 1940-е

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Чукотский автономный округ расположен на крайнем северо-востоке России. Занимает полуостров, прилегающую к нему часть материка и ряд островов: Вран­ге­ля, Ай­он, Рат­ма­но­ва и других.

Коренными народами Чукотки являются чукчи, чуванцы, эскимосы, эвены и юкагиры.

В 1779 году, после окончательного закрепления русских на Чукотке, Екатерина II официально объявила о принятии «чу­коц­ка­го народа» в подданство.

Постановлением ВЦИК в 1930 году образован Чукотский национальный округ. Фактически с 1939 года территория округа находилась в ведомстве Главного Управления строительства Дальнего Севера НКВД СССР «Дальстрой».

Валькумей. Рудник. 1940-е

Указом Президиума ВС СССР в 1951 году округ передан Ха­ба­ров­ско­му краю, в 1953 году — в Ма­га­дан­скую область. В конце 70-х годов Чукотский национальный округ переименован в Чукотский автономный округ. В 1992 году был выведен из состава Магаданской области и стал самостоятельным субъектом РФ, а в 2000 году вошёл в состав Дальневосточного федерального округа.

Существенную роль в развитии экономики Чукотки сыграла организация Главного управления Северного морского пути: создавались полярные станции, порты, аэродромы, промышленные предприятия, велись гидрографические и геологические работы.

По данным землеустроительной экспедиции Наркомата земледелия РСФСР, численность населения Чукотского национального округа к началу Великой Отечественной войны была почти 19 тыс. человек. В современной Чукотке проживает чуть более 50 тыс. человек.

На другом краю света

Вот как пишет о начале войны чукотский писатель Юрий Рытхэу: «Вдруг началась война. Она шла очень далеко от мыса Дежнева, но люди всей Советской страны уже зажили одной семьёй, и боль далёких соотечественников отзывалась в сердцах эскимосов и чукчей Берингова пролива».

В годы войны на Чукотке были обнаружены промышленные запасы золота, залежи олова и другие металлы. С первых дней Великой Отечественной началась активная добыча олова. В конце 1941 года на руднике Валькумей были добыты первые тонны оборонного металла. Рудники располагались в районе Певека, на них работали в основном заключенные.

Валькумей. Шахта. 1940-е

В годы войны продолжалась коллективизация оленеводческих хозяйств. Для крупных оленеводов был введен дополнительный военный налог — на 70% выше, чем для колхозников.

Первый призыв в Красную армию представителей коренных северных народов состоялся в 1939 году, когда в СССР была проведена частичная мобилизация. Когда же началась война, в армию ушли более 5 тыс. представителей 14 народов советского Крайнего Севера. Почти треть из них воевала в пехоте. Обладая охотничьим опытом, северяне шли в снайперы. Более 300 человек получили офицерские звания, в основном студенты и выпускники Института народов Крайнего Севера в Ленинграде.

Одним из самых знаменитых фронтовиков-выпускников этого института стал чукча Михаил Вуквол, прославившийся до войны как художник и переводчик. Он был призван в РККА в 1939 году, служил в артиллерии, принимал участие в Финской войне и погиб под Ленинградом в 1942 году.

Михаил Вуквол

В 1940 году пилотами стали первые пять чукчей, среди которых наиболее прославился Тимофей Елков. Лётчики-чукчи перегоняли с Аляски боевые самолёты, поставляемые в СССР по ленд-линзу, а в 1944 году ушли на фронт. Из этой пятёрки домой вернулся только Дмитрий Тымнетагин. Он был награжден медалями «За оборону Заполярья», «За Победу над Германией» и орденом Красной Звезды.

Тимофей Елков

Дмитрий Тымнетагин

Рядового Михаила Атату за доставку «языка» в штаб Маршал Советского Союза Родион Малиновский наградил лично медалью «За отвагу».

Чукча Тевлянто дважды был награждён орденом Красной Звезды, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Умер Тевлянто на Украине, на памятнике, воздвигнутом на средства его народа, высечена надпись: «Тевлянто. 1905−1959. Незабвенному другу. Пламенному борцу. За установление и укрепление Советской власти на Чукотке».

Тевлянто

Помощь тыла

С первых месяцев войны на Чукотку прекратились поставки продовольственных и промышленных товаров. Сельское и промысловое хозяйство округа не только обеспечивало нужды населения округа, но поставляло продукцию в другие районы страны.

В первые два года войны от промысла морского зверя было вывезено продукции почти на 1,5 млн руб., оленеводства — на 4,8 млн руб., рыбной продукции — на 25 млн руб. В валютный фонд государства за годы войны поступило пушнины почти на 4 млн руб. Только с Анадырского рыбокомбината фронту было поставлено 8 млн банок консервов.

Певек. У пристани. 1940-е

21 августа 1941 года был создан Чаун-Чукотский горнопромышленный комбинат, который вёл добычу олова, писала газета «Советская Колыма». Горняки досрочно выполняли планы.

Строительство аэродрома в селе Уэлькаль, где потом останавливались самолёты, перегоняемые от Фэрбенкса до Красноярска, началось в июле 1942 года. В мирное время понадобилось бы четыре-пять лет, в военное время на сооружение трассы ушло около десяти месяцев. Работа не прерывалась ни днём, ни ночью, велась в пургу, мороз, дождь.

С октября 1942 года по октябрь 1945-го пилоты 1-й Краснознаменной перегоночной авиадивизии в труднейших условиях Крайнего Севера, рискуя жизнью, перегнали по АЛСИБу 8094 американских самолёта. Потери за время перегонки составили 81 самолёт. При этом погибли 115 лётчиков. По всей трассе АЛСИБа стоят обелиски в память о погибших.

10 февраля 1943 г. в адрес окружкома ВКП (б) пришла телеграмма:

«Передайте трудящимся Чукотского округа, собравшим 2 261 719 рублей на строительство вооружения для Красной Армии, мой братский привет и благодарность Красной Армии. И. В. Сталин».

Молодёжь — фронту

Из докладной записки секретаря Чукотского окружкома ВЛКСМ Панова об участии молодёжи в помощи фронту от 25 октября 1944 года:

«За годы войны комсомольцами и молодёжью, по неполным данным, внесено наличными 1890 тыс. рублей и облигациями 692 620 рублей. Сдано в Фонд обороны 510 песцов и 810 оленей. 22 комсомольца-чукчи из колхоза «Турваургин» Восточно-Тундровского района внесли из своих сбережений наличными 314 тысяч рублей и облигациями 40 400 рублей. Во время сбора средств на строительство танковой колонны «Чукотский колхозник» они внесли наличными 117 тыс. рублей. На строительство эскадрильи «Камчатка — фронту» — 75 тыс. рублей. Патриот-комсомолец округа Лелекай внёс на строительство танковой колонны «Чукотский комсомолец» 25 тыс. рублей и 18 оленей, а на строительство эскадрильи «Камчатка — фронту» — 10 тыс. рублей. Внесли на строительство танковой колонны «Чукотский колхозник»: Теркинто — 16 тыс. рублей и 20 оленей, Светле — 13 тыс. рублей и 20 белок, Аат — 10 тыс. рублей и многие другие. Секретарь комсомольской организации колхоза «Красный оленевод» Анадырского района Рынькау сдала только за последний год 16 пар торбасов, 16 пар чижей и 17 пар меховых рукавиц. Таких примеров можно привести много. Все они показывают, что молодёжь всё отдаёт для своей Родины ради победы над врагом».

В публикации газеты «Крайний Север» автор вспоминает, как трудились дети, в частности на рыбозаводе в селе Мейныпильгыно. Летом 1942 года по рекам шло много лосося, даже присесть, отдохнуть было некогда. Стояли дети на разделке рыбы по 12 часов в сутки. Зачастую темнело в глазах, они валились от усталости. Но никто на трудности не жаловался. Все знали: бойцам на фронте намного труднее, они отдают свои жизни за Родину. Завод выпускал рыбные консервы. После работы девочки вечерами шили рукавицы, теплую одежду, торбаса, малахаи. Затем эти вещи отправляли на фронт.

Певек. У пристани. 1940-е

Трудовой день мальчиков старшего возраста в годы войны обычно заканчивался военным обучением. Было подготовлено 2265 автоматчиков, гранатомётчиков, стрелков, разведчиков, сигнальщиков, шоферов, трактористов, радистов, истребителей танков. 32 комсомольца были призваны в военные школы, 102 спортсмена-лыжника в 1943—1944 гг. ушли в действующую армию.

Первые летчики из числа коренных жителей Чукотки также самоотверженно помогали фронту. На одной из этих трудных воздушных трасс оборвалась жизнь Анатолия Кеутувги. Возвращаясь из Якутии в Марково, разбился Савва Шитиков. Погиб и Филипп Верещагин, самолёт которого попал в сложные метеорологические условия и упал в тундре (Ким Рухлов «Железная птица Тымнетагина», сборник «Земля настоящих людей», Магаданское книжное издательство, 1983 год).

Лётчики Чукотки: Филипп Верещагин, Тимофей Елков, Савва Шитиков, Анатолий Кеутувги, Дмитрий Тымнетагин. 1940

Всех тружеников, отличившихся на трудовом фронте, награждали медалями «За доблестный труд».

На фронтах Великой Отечественной войны посланцы далёкой Чукотки заняли достойное место. Сегодня на Чукотке многим известны имена этих героев. Память о них увековечена на стеле «Чукотка — фронту», открытой в 2005 году в Анадыре.

В Книгу памяти УВД Чукотского автономного округа занесены имена ветеранов: Петра Данильчука и Николая Шишмакова, которые после войны работали в милиции.

Коренное население Чукотки, которое фашисты относили «к неполноценным нациям», обреченным на полное истребление, приняло самое активное участие в укреплении обороноспособности Родины. Пулеметчик-чукча Кергинто писал родным: «Стреляю в фашистов, как в нерпу».

На Чукотке установлено 15 памятников ветеранам Великой Отечественной войны.