В годы Великой Отечественной войны Приморский край не являлся ареной боевых действий. Но жизнь в регионе была определена его пограничным расположением. В 125 км от Владивостока вдоль советско-китайской границы находились японские войска — миллионная Квантунская армия, выжидавшая удачного момента для нападения на СССР. Потенциальная возможность нападения Японии на советский Дальний Восток заставляла держать в регионе большие воинские контингенты и укреплять обороноспособность края.

Военный парад. Уссурийский городской округ. Приморский край. 1941

В режиме полной боевой готовности

Владивосток с первых дней войны стал жить как прифронтовой город, готовый к обороне. 26 июня 1941 года нарком Военно-морского флота Николай Кузнецов подписал приказ об установке минных заграждений в море на подходах к Владивостоку.

К серьёзной обороне готовили и сам город. Как сообщается в статистическом сборнике, выпущенном Приморскстатом к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сильно изменился в эти годы и внешний облик Владивостока: было снесено множество малозначительных построек, более трех тысяч зданий были выкрашены в маскировочные цвета. Погасли уличные фонари, темными шторами закрыты окна домов. К нарушителям светомаскировки принимали строгие меры, вплоть до уголовной ответственности. Такая обстановка сохранялась в городе до конца Второй мировой войны.

С сентября 1941 года тысячи владивостокцев и других жителей края привлекались на строительство бомбоубежищ и оборонительных рубежей. В пригороде строили доты и рыли противотанковые рвы. За годы войны (на 1 января 1945 года) во Владивостоке было построено 2303 убежища, которые могли принять более чем 60 тыс. человек.

Серьёзная военная подготовка велась и среди населения. Военное обучение охватило все слои населения, включая женщин и детей. 17 сентября 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР опубликовал постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». Изучались оружие и техника, готовились пулеметчики, автоматчики, снайперы, минометчики. Военному делу обучались медсестры и сандружинницы. Создавались группировки противовоздушной обороны, которыми зачастую руководили женщины.

Всё для Победы

Дальневосточники одними из первых пришли на помощь Отчизне в трудную минуту. Во Владивостоке был создан «Фонд обороны страны», куда жители несли все свои накопления: деньги, монеты царской чеканки, драгоценности. 7 июля 1941 года в Приморской краевой конторе госбанка был открыт специальный счёт, на который и поступали средства в фонд обороны. Всего за годы войны добровольные поступления в фонд обороны страны, на вооружение, на постройку самолётов, танков, бронепоездов составили (на основании документов госбанка СССР) по Приморскому краю 487 млн рублей наличными денежными взносами и облигациями госзаймов, 4,5 кг золота, 150 кг серебра.

Как пишет в сборнике Приморскстат, по неофициальным данным, отправка на фронт военнообязанных первой очереди состоялась уже 1 июля 1941 года. Согласно данным из разных источников, в 1941 — 1942 годах из Приморья было мобилизовано 136 тыс. человек. Уходили на войну и многочисленные добровольцы, которые уже в первые дни проявили желание защищать свою Родину.

Тихоокеанский флот направил для участия в боевых действиях на суше почти третью часть своего личного состава. Из сформированных к декабрю 1941 года 25 морских стрелковых бригад 12 состояли из тихоокеанцев и амурцев. Корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота — лидер «Баку», эсминцы «Разумный» и «Разящий», лодки Л-15, С-51, С-54, С-55, С-56 воевали на Северном флоте. 10 подводных лодок и 6 катеров с экипажами были переброшены с Тихого океана на Черноморский флот.

Легендарная судьба у подводной лодки С-56, которая вместе с другими подводными лодками совершила беспримерный по тому времени переход через три океана. Подводники С-56 потопили в Заполярье 10 и повредили 4 вражеских судна. Германское командование сбросило на лодку более 3 тыс. глубинных бомб, 18 раз объявляло о её гибели. Лодка С-56 за успешное проведение операций была награждена орденом Красного Знамени, удостоена звания гвардейской и, завершив кругосветное путешествие, стала на пьедестале Вечной Славы во Владивостоке.

Одновременно с патриотическим движением по созданию фонда Обороны возникло движение по сбору средств на вооружение и боевую технику для Красной армии. На собранные средства были построены: бронепоезд «Приморский комсомолец», эскадрилья бомбардировщиков «Советское Приморье», танковая колонна «Приморский комсомолец». Из всех танковых колонн, построенных на пожертвования советских граждан за годы войны, только боевые машины «Приморского комсомольца» были направлены в танковые части Красной армии вместе с экипажами из комсомольцев-добровольцев. Построенные на средства трудящихся приморского города Артёма торпедные катера «Артёмовец» и «Трудящиеся Артёма» были переданы Краснознаменному Балтийскому флоту.

По данным Приморскстата, на фронтах Великой Отечественной войны сражались более 200 тыс. приморцев, из них, по далеко не полным данным, 45 тыс. не вернулись домой. Фронтовики из Приморья удостоены 230 тыс. боевых наград, 104 из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза, шесть человек получали Звезду Героя дважды. 16 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Всё для фронта, всё для Победы!

Возросшее значение Приморья позволило выделить его в 1938 году из состава Дальневосточного края в самостоятельную административно-хозяйственную единицу — Приморский край. К 1941 году Приморский край представлял собой форпост СССР на тихоокеанском побережье, дающий стране уголь, лес, рыбу, руды редких и цветных металлов, сообщается в статистическом сборнике, выпущенном Приморскстатом к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Приморье, как и другие тыловые регионы, перестроило экономику на военный лад — на производстве мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины и подростки. Моряки торгового флота осуществляли доставку грузов для фронта.

Утром 23 июня 1941 года, в первый рабочий день войны, по всем заводам и фабрикам, учреждениям и учебным заведениям, колхозам и совхозам, по районам порта, кораблям и судам, железнодорожным станциям прошли митинги. Приморские труженики тыла внесли свой весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Увеличилась добыча золота и цветных металлов. Подсчитано, что каждая восьмая пуля тех времен была отлита из свинца, добытого в Тетюхе — нынешнем Дальнегорске. За годы войны в Приморском крае было организовано производство 600 видов изделий из местного сырья, включая новые виды военной продукции в цехах, не приспособленных для этих целей. Всего для фронта организациями Приморского края было выпущено 1,1 млн мин, 889 тыс. снарядов, 891 тыс. гранат, 220 тыс. запалов, 21,5 тыс. авиабомб. Авиационный завод в п. Семеновка (сейчас город Арсеньев) произвёл 2529 самолётов. На крупнейшем предприятии Владивостока — Дальзаводе начались работы по переоборудованию торговых и рыболовецких судов для военных целей. В 1941 году Дальзавод приступил к выполнению заданий по подготовке кораблей Тихоокеанского флота к переходу северным морским путём на Северный флот. Шесть подводных лодок были подготовлены к переходу на Северный флот через Индийский и Атлантический океаны. Были проведены работы с десятью малыми подводными лодками, которые отправили по железной дороге на Черноморский флот. Помимо этого, несмотря на отсутствие специалистов оружейного дела, наладили производство пистолетов-пулемётов Дегтярёва (ППД), а также мин и гранат. Но основной задачей Дальзавода в годы Великой Отечественной войны оставался судоремонт. Ремонтировались как корабли Тихоокеанского флота, так и суда Дальневосточного морского пароходства. Дальзавод в 1939 — 1943 годах для Тихоокеанского флота построил 7 эсминцев, 13 подводных лодок разного типа, капитально отремонтировал 136, провёл докование 432 кораблей.

Погрузка частей 87-го стрелкового корпуса на транспортное судно в порту. Владивосток. Приморский край. 1945. Евгений Халдей

Кипарисовский стекольный завод производил специальные бутылки под зажигательную смесь для борьбы с танками, Владивостокский шлакоблочный завод — вулканические плиты, Уссурийский масложиркомбинат — углекислоту, пищевые концентраты. Завод «Красный бондарь» изготовлял лыжи, завод «Кунгас» — волокуши для доставки боеприпасов и транспортировки раненых. Предприятия Главвостокрыбпрома перестроились и начали выпускать: спиртовой котелок для обогрева рук красноармейцев и летчиков в зимний период, амортизационные кольца к компрессорам для орудий, пулеметные коробки для хранения лент с патронами, армейские котелки, гранаты, прицельные приспособления, пистолеты, пулеметы. Кроме того, на нынешнем стадионе «Авангард» во Владивостоке, при участии лаборатории ДВПИ, была организована установка по переработке липовецкого угля — его подвозили на полуторках и перерабатывали в жидкое топливо — бензин военного времени. Как говорят исторические документы, на этом бензине по всей стране ездили машины в годы войны. За время войны из местного сырья научились делать много того, что раньше ввозилось из других регионов страны или даже импортировали — от зубного порошка (из молотого мрамора), пуговиц (из пластмассы собственного производства), красок (из местного сырья) до высокосортных сплавов. Большое значение имело производство пробки из коры бархатного дерева (заменила импортную пробку).

Война оказала разрушительное влияние на производительные силы сельского хозяйства. Если в начале 1941 года в колхозах насчитывалось 59 тыс. трудоспособных человек, включая 27,5 тыс. мужчин, то в конце 1945 года — 35,9 тыс. и всего 11,4 тыс. мужчин. За годы войны поступило от всех производителей сельскохозяйственной продукции Приморья, включая подсобные хозяйства рабочих и служащих 1,4 млн центнера картофеля, 870 тыс. центнеров овощей, 82,9 тыс. центнера мяса, 145,8 тыс. центнера молока. С 1941 года по 1945 год колхозы и совхозы Приморского края сдали государству 284,3 тыс. тонн зерна, 48,6 тыс. тонн сои, 160 тыс. тонн сена.

Географическое положение Приморья, расположенного на берегу Тихого океана, наличие удобных бухт с портами круглогодичного действия создали предпосылки для развития морского транспорта, а транссибирская железнодорожная магистраль сделала Приморье центром важных морских коммуникаций. В июне 1941 года флот Дальневосточного пароходства состоял из 70 пароходов и 15 теплоходов. К ним за годы войны добавились 39 судов, перебазированных из западных пароходств и поступивших по ленд-лизу, в числе которых были отремонтированные старые суда и новые крупнотоннажные сварные сухогрузы и танкеры. В предвоенные годы моряки Владивостока были задействованы в малом каботаже вдоль дальневосточных берегов СССР, с началом войны большинство судов были переориентированы на доставку грузов из США, Новой Зеландии, Канады, Англии, Австралии. Через Владивостокский порт стали поступать грузы по ленд-лизу. Торговые суда Дальневосточного государственного морского пароходства ходили в высоких широтах Атлантики и Тихого океана круглогодично в самых неблагоприятных метеорологических и навигационных условиях, не пользовались прежними рекомендованными курсами при полном затемнении и радиомолчании, нередко вступая в бой с подводными лодками, авиацией и кораблями врага. 25 кораблей ДВГМП за годы войны погибли: потоплены японской авиацией и подводными лодками, раздавлены льдами, выброшены штормом на скалы. В мае 1942 года в Баренцевом море в течение шести суток сражался «Старый большевик», шедший в составе союзного конвоя с боеприпасами на борту. За мужество и отвагу теплоход был награжден орденом Ленина. Первый большой караван из 9 судов с грузами прибыл во Владивосток 1 мая 1942 года. Грузы, доставленные во Владивосток, тут же перегружались в вагоны и по Транссибу отправлялись на фронт или военные заводы Урала и Сибири.

Всего за годы Великой Отечественной войны Владивосток переработал 7,9 млн тонн импортных грузов, это в 4 раза больше, чем Мурманск, и в 5 раз больше Архангельской группы портов (Архангельск, Северодвинск).

В напряжённом ритме работали не только портовики, но и железнодорожники, стремящиеся как можно быстрее отправить грузы по месту назначения. Для увеличения пропускной способности Уссурийской железной дороги американцы по ленд-лизу поставляли и подвижной состав - вагоны, паровозы. Скоростные методы обработки вагонов и судов в сочетании с прогрессивными методами ведения грузовых операций борт-вагон, комбинированной загрузкой вагонов, ускоряли доставку грузов к месту назначения. В годы войны этим методом на Приморской железной дороге было обработано 130 тыс. поездов и сэкономлено 2 340 тыс. вагоно-часов. За 1943 — 1944 годы во Владивостокском торговом порту 477 судов разгрузились досрочно. С 1941 по 1945 год Дальневосточным морским пароходством было перевезено более 13 млн тонн грузов, в том числе около 8 млн тонн — импортных. Приморской железной дорогой перевезено 46,3 млн тонн грузов с пробегом 12 421 млн тонно/километров. За успешное выполнение заданий правительства по обработке грузов для нужд фронта и народного хозяйства Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1945 года были награждены орденами и медалями 320 работников Владивостокского порта.

Особенно быстро население края стало расти в предвоенную пятилетку. Этот рост связан с развитием экономики края, естественным приростом и за счет переселения жителей из других районов Советского Союза. По данным переписи населения, на начало 1939 года в Приморском крае численность населения составляла 906,8 тыс. человек. В городах проживали 52%, на селе — 48% населения. Преобладали мужчины — на 1 тыс. мужчин приходилось 890 женщин (соответственно 53% и 47%).

Великая Отечественная война закончилась, но продолжалась Вторая мировая война. Советский Союз, выполняя взятые на себя на Крымской конференции (февраль 1945 года) обязательства перед союзниками по антигитлеровской коалиции, 9 августа объявил войну Японии. Владивосток оказался в непосредственной близости от зоны боевых действий, и на всей территории Приморского края было объявлено военное положение.