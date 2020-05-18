Продолжаем знакомить читателей ИА REGNUM с антикризисными практическими рекомендациями, которые уже не раз помогали её автору — директору департамента «Онкология» Группы компаний «Р-Фарм», победителю конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадиму Кочкину — успешно финишировать во всех экономических кризисах, происходящих в России начиная с 1998 года. В первой части своего интервью эксперт начал рассказывать о том, какие этапы нужно пройти гражданам 45+ за две первые майские недели, чтобы вторая половина 2020 года была успешной. Сегодня, мы поговорим о финальной части этого практически готового «рецепта в стабильное будущее».

Александр Дейнека. Трудное решение. 1966

ИА REGNUM: Вадим Юрьевич, в первой части интервью вы предложили читателям активно поработать над выявлением и развитием трёх своих лучших навыков. Что дальше?

Вадим Кочкин:Итак, наступило время третьего этапа. Понедельник, 18 мая 2020 года. Достаньте лист своих достижений. Посмотрите список книг, роликов, коротких тренингов, которые вы просмотрели. Внушает? Если нет, то следующие две недели по вечерам вы продолжите эту работу. Почему по вечерам? Потому что днем вы займетесь анализом и поиском финансовых возможностей для себя лично, своего бизнеса или компании и отдела, где вы работаете или работали до карантина.

Поясню, почему этот анализ нужен даже в случае, если вы уже не работаете в этой фирме или будете заняты неполный день. Скорее всего, вы будете искать работу сначала в той области, в которой работали раньше. И вы уже сегодня поймете, есть ли шанс у этого направления быть успешным в ближайшие полгода, или вам нужно срочно искать другую нишу с навыками, которые есть у вас. Ваши навыки могут пригодиться во многих сферах. Каждый год появляются много новых профессий, где они пригодятся. Но ряд навыков остаются неизменными. Это «три кита» в любой работе и на любой позиции: навыки продаж или убеждения, навыки презентаций и навыки ведения переговоров. Если интересно, эту тему можно обсудить в последующих статьях.

ИА REGNUM: Давайте вернётся к теме тренировки навыков. С чего начать?

Вадим Кочкин: Мое мнение — с таблиц в Excel и графиков в PowerPoint. Если вы плохо работаете с этими приложениями, надо добавить их изучение с 4 по 17 мая. Иначе вы не увидите правильное решение и не сможете потом сами донести его до руководства, партнеров, спонсоров. Помните, что после кризиса, возможно, уже не будет рядом некоторых ассистентов или аналитиков, кто раньше мог это делать. И не обманывайте себя. В большинстве мы знаем эти программы на «троечку».

Вадим Кочкин Возраст кризису — не помеха, уверен победитель конкурса «Лидеры России» Вадим Кочкинн

ИА REGNUM: Вы любите цифру «три»?

Вадим Кочкин: Правильно, поэтому мы будем анализировать результаты за прошедший трёхлетний период. У вас их нет? Плохо. Надо найти. Спросите помощи у своего начальника. Объясните для чего вам нужны эти данные. И он будет знать, что вы не просто сидите дома и ждёте, когда можно будет вернуться в офис. Спросите своих подчиненных, и они подтянутся к вам. Плохо отдыхать, когда твой начальник работает. Он также устал от карантина. Понимание того, что начальник работает, придаст им дополнительное чувство уверенности.

Заявите о себе, что вы ВЫХОДИТЕ С КАРАНТИНА сегодня. Вы начинаете планировать будущий успех КОМПАНИИ. Это также будет дополнительной гарантией, что вы будете делать работу эту ХОРОШО. Что мы будем искать? Закономерности. Почему компания оказалась в текущей ситуации? Но вы же делали это раньше, скажете вы в ответ? Постоянно… Поквартально… Ежемесячно… Еженедельно… У вас уже есть много отчетов, где вы давали свои прогнозы… Просмотрите их еще раз. Если в них всё было радужно, в ваших отчетах системная ошибка. О кризисе активно предупреждали последние полгода. Кричали из всех аналитических обзоров. Вы что-то упустили. Найдите эту ошибку. Или начните трёхлетний анализ с «чистого листа». Вернитесь в 2017 год.

Если к 1 января этого года в вашей компании был план «В» или план «А», который уже включал возможность оптимизации затрат, или вы уже приступили к его реализации, поздравляю. Вы были на правильном пути. Вам нужно будет сделать только коррекцию этого плана. На этот этап у вас также уйдет неделя.

ИА REGNUM: Есть ещё что-то, о чём необходимо помнить в этот период?

Вадим Кочкин:С 25 мая и до выхода на работу вам нужно ежедневно прорабатывать возможные сценарии развития событий для вашей компании на ближайшие три … нет, не года. На три месяца. Всё снова будет меняться очень быстро, ежедневно. Как сейчас с цифрами о заболеваемости. Поверьте, здесь данных у вас будет предостаточно. Чтобы не потеряться в тенденциях рынка будет полезным с 18 мая читать и смотреть только экономические обзоры и программы.

Остальные новости из своего поля зрения уберите. Особенно негативные. Действительно важные новости из общественной жизни вам и так скажут домашние или друзья. Они вас будут отвлекать. Фокус на своем будущем, на будущем своей компании. И к 1 июня вы будете уже бежать на работу! И сразу запишитесь на прием к своему начальнику или соберите свой отдел. Узнайте сначала, что они думают о ближайшем будущем, а потом предложите, правильно, три варианта возможного развития бизнеса. Вас точно оценят! Вы принесете с собой положительные новости. Это будет очень важно для всех! Это будет стартом выхода из кризиса. И я желаю вам в этом успеха!

Надеюсь, мои советы читателям помогут. Если есть потребность обсудить их более подробно, давайте продолжим наше общение. Напомню, что все советы были основаны на моем личном опыте и опыте моих друзей и коллег с 1998 года.

ИА REGNUM: Вадим Юрьевич, спасибо вам за советы! Скажите, а что лично вы сделали за время этого карантино-кризиса?

Вадим Кочкин: Что касается выбора навыков для прокачки, то я наконец-то оцифровал все свои сертификаты и дипломы по тренингам с 1996 года, обработал статистику по ним, перечитал некоторые по трем направлениям: по маркетинговому анализу, по управлению, по коучингу. Прослушал всё, что было интересного для меня в профильных медиа на эти темы за последний год.

ИА REGNUM: Выходит, что вы до сих пор сосредоточены на самообучении?

Вадим Кочкин: Я начал готовиться к кризису ещё полгода назад, когда подал заявку на участие в конкурсе «Лидеры России 2020» и улучшал потом свои навыки от этапа к этапу в этом конкурсе. Последний этап этого конкурса закончился уже в марте. Один из финалов могли вообще отменить из-за COVID-19. Супер финал ЛР-2020 пришлось перенести на неопределённый срок. И данный конкурс — отдельная интересная история.

Активную подготовку к выходу из карантина я начал месяц назад, с 23 марта. Я обновил файл своих личных достижений за 2019 год. Я делаю это ежегодно. Эта часть для меня была самой легкой.

В апреле я также стал участником программы «Лиги Лидеров России» по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Сейчас я улучшаю благодаря этой программе свои знания excel, в аналитике, в финансах и в командной работе.

Я снова изучаю английский на вебинарах, надо подтянуть навыки презентаций для переговоров с зарубежными партнерами.

На последней неделе апреля я записался и начал занятия на on-line курсе по веб-дизайну. Нужно понимать в рамках моих текущих и будущих интернет проектов с кем и как нужно работать, как выбирать партнеров и оценивать их работу.

Директор департамента «Онкология» Группы компаний «Р-Фарм», победитель конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадим Кочкин

ИА REGNUM: А как шла разработка стратегии по выходу из кризиса?

Вадим Кочкин: В марте-апреле 2020 года я был участником нескольких вебинаров по бизнес-планированию, после чего сделал индивидуальный антикризисный разбор с бизнес-консультантом по ситуации в своем департаменте. Разработал отдельный проект по интернет-площадке для своего проекта и уже приступил к его реализации. Продолжаю различные виды анализа ситуации с продажами в отделе за последние 4 года и моделирую прогнозы на 3 года вперед в соответствии с рекомендациями бизнес-консультанта и аналитиков (куда без них), текущей ситуации на фармацевтическом рынке. И всё это приносит свои результаты. Мы продолжаем активно работать и выполнять взятые перед нашими партнерами обязательства.

Дополнительно к прямым моим обязанностям мы с коллегами в апреле организовали волонтерское движение «МедПризыв2020.рф», чтобы активно помогать врачам в лечении и уходе за пациентами. Мы решили «Вернуться, чтобы помочь!». Сегодня вместе с нами сотрудники фармацевтических компаний, у которых есть медицинское или фармацевтическое образование, готовы помочь своим бывшим сокурсникам и врачам-коллегам.

В итоге у меня нагрузка сейчас больше, чем в «обычные» прошлые рабочие периоды. Для меня это естественное единственно правильное поведение, основанное на прошедших кризисах. Очень похоже на выбивание клина-клином. Но эта схема работает.

ИА REGNUM: То есть, кризис вас не страшит?

Вадим Кочкин: Боюсь ли я кризиса? Скажем так, я к нему отношусь с уважением. Мы встретились и снова разойдемся. Как это уже неоднократно было для нас — поколения 45+. Наш успех и удача останутся с нами. Хочу сказать спасибо всем, кто дочитал интервью до конца. Надеюсь, часть моих советов, опубликованных в первой части, читатели уже использовали с начала мая. Поэтому очень интересно получить от них комментарии. Я желаю всем читателям Удачи, Удачи и еще раз Удачи! До скорой встречи на улицах наших городов!