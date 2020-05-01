Город Куйбышев (ныне Самара) был центром одноименной Куйбышевской области. Тогда эта область была значительно больше, чем сейчас, поскольку в ее состав входила Ульяновская область (которая была образована 19 января 1943 года). Город носил это название с 1935 по 1991 год. Он был назван в честь советского партийного и государственного деятеля Валериана Владимировича Куйбышева.

Занятия по стрельбе на площади Куйбышева. 1942

Более 380 тысяч человек ушло из Куйбышевской области на фронт в годы Великой Отечественной войны.

О городе Куйбышев как запасной столице Советского Союза рассказывает доктор исторических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Иванович Репинецкий. Во время войны Куйбышев принимал эвакуированные промышленные предприятия, направлял на фронт военные части. Жизнь города кардинально изменилась в середине октября. Тогда на фронтах сложилась очень серьезная ситуация. Враг рвался к Москве. Октябрь разделил жизнь города на две части: обычный областной тыловой город и запасная столица. 15 октября 1941 года Государственный Комитет обороны принимает Постановление об эвакуации столицы СССР. В этом постановлении говорилось о немедленной эвакуации посольств и правительства в город Куйбышев.

Формирование отрядов самообороны. Куйбышев. 1942

Таким образом, у властей города было максимум трое суток, чтобы разместить эвакуированных. И эта задача была выполнена. Первые эшелоны с эвакуированными прибыли в Куйбышев 18 октября. Город одновременно и работал на фронт, и осуществлял управленческие функции.

Куйбышев стал запасной столицей Советского Союза. Именно из этого города осуществлялось руководство тыловыми районами страны. Сюда была эвакуирована часть Центрального Комитета ВКПБ, часть аппарата Совета Народных Комиссаров.

Среди причин, почему именно Куйбышев был выбран запасной столицей, называются следующие:

река Волга должна была сталь естественной преградой на пути фашистов;

Куйбышев находился в центре транспортных путей, которые шли на Урал, в Казахстан, Среднюю Азию, Сибирь;

Хотя Куйбышев и был тыловым городом, самолет в течение одного часа мог доставить руководство в Москву или на фронт;

Сталин не хотел уезжать из европейской части страны за Урал.

20 октября 1941 года было принято решение о строительстве Куйбышевского оборонного вала. Он должен был проходить по правому побережью Волги на территории двух областей, Куйбышевской и Пензенской, и представлять мощную преграду для немецко-фашистских танков. Глубина его была пять метров, ширина — три метра. Его строили колхозники этих областей и эвакуированные в эти области граждане. На эти работы были направлены порядка 340 тысяч человек. Это был трудовой подвиг народа. Люди работали по 12 часов в сутки. Это строительство не было закончено. После того как враг был разбит под Москвой, стройку законсервировали.

Поскольку в постановлении об эвакуации было сказано, что товарищ Сталин прибудет в Куйбышев позже, в городе начато строительство бункера — убежища для руководителя партии и государства. Его строили под зданием обкома партии в центе города на площади имени Чапаева. Бункер опускался вниз на девять этажей. Он мог выдержать удар двухтонной фугасной бомбы. Более-менее «комфортно» в бункере могли разместиться 115 человек. Максимальная загрузка бункера — 600 человек. Бункер мог продержаться совершенно автономно в течение пяти суток. Это самое глубокое и самое мощное сооружение для руководителей стран, участвовавших в войне.

Перед строителями стояли очень сложные задачи:

Секретность строительства. До сих пор является не ясным, как происходила выемка грунта. По современным подсчетам, для вывоза грунта потребовалось совершить 7,5 тысячи рейсов грузовиков. И эти рейсы никто не должен был заметить. Это одна из загадок при строительстве бункера.

Нужно было построить бункер, который был бы неуязвим для немецко-фашистской авиации.

Это очень ограниченная территория под зданием обкома партии.

Бункер явился как трудовым подвигом народа (рабочие работали по 12 часов в сутки непрерывно), так и подвигом научной мысли, поскольку его проект был разработан в очень короткие сроки. В результате бункер был принят в эксплуатацию 6 января 1942 года. На данный момент нет никаких достоверных сведений о том, что Сталин спускался в этот бункер, посещал его.

Куйбышев становится и дипломатической столицей. В нем расположились 23 посольства и военные миссии. Естественно, все основные договоры, документы подписывались в Москве, где находился Сталин. Но вся подготовительная работа осуществлялась в Куйбышеве.

Куйбышев выполнял роль запасной столицы с 15 октября 1941 года по конец августа 1943 года, когда из города выехало последнее японское посольство.

Город выполнял и роль информационной столицы. В Куйбышев переезжают редакции центральных газет: «Правда», «Известия». Здесь же на 16 языках издаются «Ведомости Верховного Совета Союза ССР». Под Куйбышевом строится мощнейший радиопередающий центр. На полную мощь этот центр начинает работать к началу 1943 года. Центр мог транслировать свои передачи на всю Европу, Азию и Северную Африку. Поэтому с этого периода господство немецкой пропаганды перестало существовать, потому что этот центр перекрывал фашистские передачи.

По неподтвержденным данным, из этого центра вел передачи Юрий Левитан. Есть воспоминания, что знаменитые слова «Внимание! Говорит Москва. От Советского информбюро!» произносились именно из этого центра. Но данная информация требует дополнительных изысканий и поисков документов.

В Куйбышев переезжает и Телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС. Именно здесь издаются Окна ТАСС. Эта сатира, которая была направлена против врага, очень нужна была советским людям, она помогала им выстоять, поднимала настроение и внушала уверенность в том, что враг будет разбит.

Кроме этого, в городе располагались представители мировых издательств.

7 ноября 1941 года в Куйбышеве прошел военный парад. По решению Сталина парады должны были пройти в Москве, Куйбышеве и в Воронеже. Центральный парад состоялся в Москве. На нем выступал Сталин. Парад вдохновил советских людей на борьбу с фашизмом. Он транслировался на всю страну. Но если бы по какой-то причине трансляция не состоялась, то трансляция проходила бы из Куйбышева.

Иностранные журналисты и руководители дипмиссий присутствовали на параде в Куйбышеве. 1941

Парад в Куйбышеве готовил Ворошилов. Парад имеет несколько особенностей, что делает его уникальным в истории Великой Отечественной войны. По мнению некоторых историков, этот парад можно приравнять к большой успешной военной операции. В военном параде участвовали 22 007 человек, которые прошли по площади Куйбышева.

Он был самым продолжительным парадом: 1,5 часа по площади шла военная техника.

Это был единственный парад в годы Великой Отечественной войны, в котором участвовала авиация.

После парада состоялась демонстрация трудящихся.

Военный парад в Куйбышеве в ноябре 1941 года

В параде участвовали части с Дальнего Востока, Забайкалья, которые направлялись на фронт. Они рвались в бой, но были остановлены в Куйбышеве для шествия на параде. В параде участвовали 232 самолета. Они несколько раз пролетели над площадью Куйбышева, что создало впечатление о том, что Советский Союз имеет мощную авиацию. Отмечается, что в то время фашистская пропаганда кричала о том, что у Советского Союза нет вообще авиации и что якобы все самолеты уничтожены во время наступления фашистов. В параде участвовали все военные атташе посольств, руководители военных миссий и иностранные журналисты, которые находились в Куйбышеве. Они убедились, что Красная армия по-прежнему сильна и у нее есть авиация. Тогда Ворошилов писал Сталину о том, что парад произвел очень внушительное впечатление.

Военый парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Маршал Климент Ворошилов принимает парад

Каждый год 7 ноября в городе (ныне Самара) проходит парад памяти, в котором участвуют как ветераны, так и военнослужащие и военная техника.

В Куйбышев эвакуируется Государственный Большой театр. Сюда приезжают писатели. Город становится еще и культурной столицей. В Куйбышеве состоялось первое исполнение знаменитой Седьмой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, которую он начал писать в Ленинграде, а дописывал ее в Куйбышеве.

5 марта 1942 года эта симфония прозвучала в здании Куйбышевского оперного театра. Русский и советский писатель Алексей Толстой писал, что Шостакович смог прильнуть чутким ухом к сердцу России и написал гимн торжества, гимн, который вселял уверенность в победе.

В Куйбышев были эвакуированы более 40 крупных промышленных предприятий вместе с рабочими и инженерами. По неполным подсчетам, за летние и осенние месяцы 1941 года в город прибыло порядка 300 тысяч человек. Фактически город увеличился в два раза.

Согласно материалам библиотеки Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева, в городе создается мощная авиационная база. За год с небольшим здесь были построены гигантские корпуса заводов, оснащенные тысячами станков, которые были переброшены из прифронтовой зоны.

Токарное производство на заводе №24. Куйбышев.1943

Только за один 1941 год в городе были построены два самолетостроительных завода, эвакуированные из Москвы и Воронежа, эвакуированный из Москвы моторостроительный завод, заводы по производству вооружения для самолетов, комплектующих для авиации, аэродром, первая очередь Безымянской ТЭЦ, достроена и расширена Куйбышевская ТЭЦ, поселок для проживания рабочих жилой площадью 160 тысяч кв. метров, завод по производству бронекорпусов для самолетов и танков, радиостанция ТАСС, бункер Сталина, закончена первая очередь Кислородного завода, начато строительство мощной подземной радиостанции. Всего возведено около миллиона квадратных метров производственных и жилых площадей.

В городе начали выпускать легендарные штурмовики ИЛ-2, которые фашисты называли «черной смертью». Всего за годы войны в г. Куйбышеве было произведено 32 тысячи этих боевых самолетов. А всего на заводах страны изготовили 38 тысяч этих самолетов. Кроме этого, на заводе изготовили около пяти тысяч более мощных штурмовиков Ил-10. Его опытный образец был создан в апреле 1944 года, а в июне прошли испытания. В октябре этого же года новые штурмовики уже стали поступать на фронт.

Самолет, построенный в Куйбышеве

Таких штурмовиков, как самолет Ил-2, фашистам создать не удалось. Он был лучшим самолетом в этом классе.

Котляревский К. М., летчик 228-го штурмового авиационного полка, осуществлявший вылеты на Ил-2, тогда отмечал: «…За время войны я не помню случая отказа в воздухе двигателя или системы самолета Ил-2».

В течение короткого времени город стал крупнейшим промышленным и оборонным центром Советского Союза и внес значительный вклад в общую Победу над фашизмом.