



Федеральная комиссия США по международным религиозным свободам 29 апреля обнародовала очередной ежегодный обзорный доклад по положению дел в мире и порекомендовала Госдепу принять меры в отношении стран, которые провозглашены «нарушителями». В докладе выведены два списка. Первый, «черный», включает тех, кто, по версии авторов документа, «вызывает наибольшую озабоченность». Это четырнадцать стран, включая, разумеется (кто бы сомневался!), Россию и Китай. А также Иран, Индию, Пакистан, КНДР, Сирию, Вьетнам, Саудовскую Аравию, Эритрею, Бирму, Нигерию и постсоветские Таджикистан с Туркменистаном. Второй список, «серый», состоит из пятнадцати государств, требующих, как говорят авторы, «специального контроля Госдепа». Кроме трех постсоветских республик — Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, в нем находятся Турция, Афганистан, Куба, Алжир, Центрально-Африканская республика (ЦАР), Египет, Индонезия, Ирак, Малайзия, Никарагуа, Бахрейн и Судан.

Сами списки уже выдают всю конъюнктурность представленного опуса. Назовем лишь основные «маркеры». Афганистан, где полыхает гражданская война и центральная власть не контролирует периферию, оказывается, меньше нарушает права верующих, чем Китай с Россией. Наверное, это потому, что США недавно сговорились с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против официальных властей в Кабуле. И рассчитывают на более активное участие экстремистов в подрыве стабильности у южных рубежей постсоветского пространства и у западных границ КНР, где ставка, как увидим, делается на поддержку региональных этно-конфессиональных сепаратизмов. ЦАР, давно превратившаяся в «оазис» нестабильности и системно организованного террора, по выкладкам комиссии, по американской логике, «приличнее» Нигерии (а Сомали в списках вообще отсутствует, в отличие от причисленной к «врагам цивилизации» Эритреи). Сирия, надо полагать, попирает «религиозную свободу» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Анкаре и Эр-Рияду «поставили на вид» соответственно за фронду с Вашингтоном по С-400 и подкоп под американские нефтяные сланцы. Баку, Нур-Султан и Ташкент получили от США послабление критики в виде вывода с «линии информационного огня», надо думать, ввиду их системной важности для американской политики в соответствующих регионах. Малайзия и Индонезия «страдают» за тесные связи с Китаем. Урок получает и Вьетнам: заигрывания с США имеют оборотную сторону, и балансировать между Вашингтоном и Пекином в ситуации, когда «дяде Сэму» нужен однозначный выбор, долго не получится. Без Пхеньяна и Гаваны вообще ни один репрессивный список давно уже не обходится. И уж ни словом, ни духом — никаких претензий в адрес Прибалтики, а также Украины, где, как выясним далее, оказывается, не раскольники нарушают права системообразующей традиционной конфессии, а они сами-де «страдают» от попрания их прав некими внешними силами и т.д.

U.S. Army Афганцы

Никто, даже сами американцы, не спорят с тем, что публикация подобных докладов является неотъемлемой частью американской политики давления на страны и власти, не желающие следовать в фарватере глобальной «генеральной линии». И либо претендующие на собственный суверенитет, либо считающиеся с другими суверенитетами, а не только с американским. Поэтому никто из наблюдателей и комментаторов даже не задается вполне естественным вопросом: насколько уместной выглядит раздача подобных «оценок» на фоне глобальной пандемии, больнее всего ударившей именно по США? И не время ли обратиться к собственным проблемам, учитывая, что права верующих являются неотъемлемой частью правозащитной тематики в целом, а с ней в США дело обстоит далеко не лучшим образом?

В общих выводах доклада Белому дому рекомендуется — приводим наиболее красноречивый пример — выделить финансирование для обучения иностранных чиновников путям и способам стукачества на свои правительства. (Виноват, «для наблюдения и решения законных проблем государственной политики при уважении свободы вероисповедания», так говорится в докладе). А еще — замаскированное под призыв указание генсеку ООН «создать в своем кабинете должность для взаимодействия с еврейскими общинами во всем мире и мониторинга и отчетности по антисемитизму» (а почему, скажем, не по русофобии или антикоммунизму?). С какой радости американская комиссия призывает ООН возвести еврейские общины в особый статус, превращающий их в «пятую колонну»? Чтобы спровоцировать волну антисемитизма, а потом этим воспользоваться в собственных интересах? Это такая «закладка» под запланированное в будущем фашистское перерождение Запада, «предсказанное» еще в далеком 1975 году известным документом под названием «Кризис демократии»?

Что докладом вменяется «в вину» России? Ну, разумеется «преследования». Всех всеми. Российское государство притесняет «за веру» крымских татар, адептов турецких проповедников и последователей миссионерского ваххабизма, которые — вот незадача! — запрещены не только в «тоталитарной» России, но и движущимися «в верном направлении» властями Казахстана, и не только его, но и Киргизии, которая в репрессивные списки вообще не попала. Рассуждая о положении российского ислама, авторы доклада демонстрируют откровенный дефицит философского образования и уровня. И собственными руками сооружают себе ловушку, в которую благополучно и попадают. С одной стороны, власти кавказских республик, прежде всего Дагестана и Чечни, якобы запугивают верующих, с другой, загоняют их в мечети, точнее, препятствуют — надо же! — выходу из них верующих до окончания службы. При этом авторы доклада почему-то не удосуживаются объяснить, как они до того, как их тормознули на выходе, в мечетях оказались: «силой», что ли, сгоняли? Или, пробравшись с вечера, там ночевали? Явно не в ладах они с формальной логикой — не владеют аппаратом причинно-следственных связей. Дальше — больше. Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова американцы, известные своей к нему ненавистью, по сути, обвиняют в «избытке» веры, из-за которой, по их мнению, он поощряет «вопиющие злоупотребления» против «сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ)». Получается, что последние авторами доклада явочным порядком возводятся в статус участников религиозного культа. Заметим, что это вполне соответствует многочисленным «утечкам» об «особой» роли нетрадиционных ориентаций, в том числе с уклоном в сатанизм и ритуальный садизм, которые процветают в среде западных, особенно американских элит. И особенно глобалистов-клинтонитов из верхушки Демократической партии. Так что ценность этого признания — не в констатации данного факта, и без того хорошо известного, а в его первоисточнике. Знают люди, что говорят. Разве с этим поспоришь? Неважно, что «красные не носки, а колготки», важно, что «честно».

Minkavkaz.gov.ru Мечеть. Грозный. Чечня

А если серьезно, то члены американской федеральной комиссии в желании облить грязью Россию и власти ее кавказских республик теряют адекватность и попросту не знают, как им относиться к феномену российского ислама. Поощрять как оппозицию центральным властям — бесперспективно, ибо традиционный ислам является важнейшей духовной скрепой российского общества, и он не раз доказывал приверженность единству и неделимости нашей страны, внося важный вклад в ее развитие. Сыграть же «в поддавки» с радикальным исламизмом и квазирелигиозным экстремизмом американские провокаторы побаиваются — не исламизма, а того, что вылезут их неблаговидные связи и роль в его появлении и становлении еще со времен Хасана-аль-Банны и его «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вот и застревают авторы доклада в «полупозишн», подобно сказочным тянитолкаям.

Ну и, конечно же, как обойтись без обвинений России в «притеснении» иеговистов и саентологов, если в развитие этих сект было вколочено столько миллионов американских «зеленых рублей», а они из года в год уходят в «черную дыру», не давая никакого иного результата, кроме заявок на дальнейшее финансирование?

Отдельно следует сказать и о том, что Москве вменяется «в вину» и жесткое подавление раскольнической ПЦУ, а также протестантских и баптистских общин в народных республиках Донбасса. Здесь одно из двух: как говорится, «определитесь в терминах». Или Донбасс, как утверждают на Западе, — это Украина, и тогда претензии нужно адресовать Киеву. Или Донбасс все-таки не Украина. А что? Часть России? Пусть Запад об этом сам открыто заявит и только после этого пусть задает вопросы. Предварительно ответив о собственной роли в украинском церковном расколе, который «информированные» собеседники мировых СМИ «предсказывали» еще около двух десятилетий назад. Если же Донбасс — самостоятельная единица, то в этом случае пусть Запад признает ДНР и ЛНР и установит с ними дипломатические отношения. А как иначе? Понятно, конечно, что определенности в этом не желает сама американская сторона, ибо она немедленно положила бы конец игре в закон как в дышло — «куда повернешь (в интересах собственной конъюнктуры) — туда и вышло».

President.gov.ua Украинские раскольники

Теперь о «претензиях» доклада федеральной комиссии из США к Китаю, которые, это вполне очевидно, являются дополнением той антикитайской кампании, которая поднята Белым домом и поддерживающими его СМИ для прикрытия провалов американских властей в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Парадокс, но и здесь авторы доклада попадают в ловушку с исламом, выстроенную самой американской стороной. Достаточно вольно обращаясь с количеством «узников спецлагерей» в Синьцзяне, которые оцениваются в неприлично широком для того, чтобы казаться достоверным, диапазоне от 0,9 до 1,8 млн человек, авторы доклада не могут обойти стороной «широкое» внимание к этому «мировой общественности». Речь ведется о 25 странах, причем поголовно европейских и в целом западных, подписавших в июле прошлого года обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека. Ну, правда, хотя бы для смеха хоть кто-нибудь из европейских мусульманских стран бы этот донос подписал… Никто! Ни Турция, ни Албания, ни Босния и Герцеговина, ни непризнанное Косово — ни один из мусульманских субъектов международного права, законных или самопровозглашенных, к нему не присоединился. Получилось просто «супер»: западные и примкнувшие к ним в лице, скажем, Японии «правдорубы» за мусульман заступаются, а сами мусульмане — нет, им не все равно, они в итоге высказались. Но все, почти в полном составе — против западного обращения в ООН, подписав поперек него другое обращение, количеством подписавших вдвое больше первого. Вот список подписантов того встречного письма из исламских стран под эгидой России и Саудовской Аравии, весьма далеких друг от друга в экономике и политике, но по такому случаю объединившихся в неприятии обвинений Китая, что было отправлено Верховному комиссару Мишель Бачелет через неделю после первого. Помимо саудитов: Бахрейн, Катар, Эмираты (ОАЭ), Кувейт — все монархии Персидского залива, а также Пакистан и ряд стран Африки.

А теперь самое главное. Обойти этот оглушительный провал и сказать в докладе про западное обращение и умолчать про встречное… конечно, можно было, но даже американцам понятно, что это несерьезно. И «не комильфо». Знаете, читатель, как они выкрутились? Цитата — длинная, но она того стоит: «В течение 2019 года подавление религиозной свободы в Китае получило широкое международное внимание. В июле группа из 22 европейских стран, Австралии, Новой Зеландии и Японии подписала письмо в Совет по правам человека (СПЧ) ООН, осуждающее преследование уйгуров и других мусульман. В октябре эти страны, а также США представили заявление о Синьцзяне в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД). В ноябре группа экспертов ООН предупредила, что «несоразмерный акцент властей на подавление прав меньшинств может усугубить любой риск для безопасности» в Синьцзяне. Также в ноябре Всемирный банк сократил проект профессиональной подготовки в Синьцзяне на 50 млн долларов из-за обвинений в том, что некоторые средства были использованы для приобретения полицейских дубинок и пусковых установок слезоточивого газа. Однако, как сообщается, (!) китайское правительство использовало свои экономические и дипломатические рычаги, чтобы отговорить некоторые правительства от критики его деятельности. Оно представило письма, подписанные почти 50 правительствами как в СПЧ, так и в КЛРД, защищая свои документы. В марте Организация исламского сотрудничества выпустила резолюцию, в которой «высоко оценила» заботу Китая о мусульманском населении».

Бумага, понятное дело, — она все стерпит. В том числе информацию о поступках международных организаций и финансовых институтов, которые как максимум сидят у США в кармане, а как минимум не хотят с «гегемоном» ссориться «по пустякам». Но какова извращенная логика! Китай, «притесняя» мусульман и вызывая этим «всеобщее возмущение», еще и «надавил» на тех же самых мусульман, чтобы они спрятали себе в карман это возмущение и отказались признать себя «притесняемыми». Вот давайте подумаем. Во-первых, получается, что Китай «нажал» на 50 стран. Так? А Штаты — на 25 стран, большая часть из которых входит в возглавляемый Вашингтоном блок НАТО, а остальные связаны с ним двусторонними вассальными договорами о безопасности, разумеется, не давили? Может, и не давили — те сами быстренько все поняли, а то, понимаешь, как прижмут с 2% в военный бюджет Северной Атлантики, которые никто из них не платит и платить не собирается — так себе дороже обойдется, чем какое-то заявление подмахнуть. Во-вторых, «нажать» на 50 стран, из которых ни одна не является участником военно-политического блока с КНР, это ж какой-такой безразмерный ресурс надо иметь! И какое влияние на правящие круги этих стран, которые, заметим, состоят куда в более близких и деликатных отношениях с США, чем с Пекином! Что, если все обстоит куда проще и дело не в мифических «экономических и дипломатических рычагах», а в том, что «ужасающий» масштаб китайских «злоупотреблений» в Синьцзяне — очередная фейковая выдумка Вашингтона? А на деле страны-подписанты очень хорошо понимают, что сними Пекин этот вопрос с контроля — и это станет головной болью самих обитателей берегов Залива, которые очень хорошо, много лучше западных коллег знакомы с феноменом международного терроризма. И действуют эти страны, преимущественно арабские, не «под китайским давлением», оказать которое у Пекина нет возможности, а по логике «Америка, конечно, друг, но она далеко, а взрывать здесь не их, а нас будут».

Почему у США не получается «железобетонно» обвинить в борьбе с исламом ни Россию, ни Китай? Все очень просто. Потому, что ни Россия, ни Китай с исламом не борются — как можно бороться с частью собственной цивилизационной культуры? Но и Москва, и Пекин, всячески способствуя развитию мусульманских регионов — одна кампания по борьбе с бедностью в Синьцзяне чего стоит! — жестко противостоят попыткам запустить с помощью исламского, точнее, исламистского фактора сепаратистские тенденции. И очень похоже, что показная «забота» о религиозных чувствах мусульман для элит США — только предлог, чтобы обратить эти чувства в инструмент подрыва, разрушения и уничтожения. «Разделяй — и властвуй» — это жизненный принцип англосаксов. И если представить себе (не дай, Бог!), что не стало бы вдруг ни России, ни Китая, то что останется на этом гигантском пространстве, которое Збигнев Бжезинский, идеолог американской гегемонии, симптоматично называл «евразийскими Балканами»? Тотальный хаос десятков и сотен воюющих друг с другом карликов. И американский «большой брат», управляющий их противоречиями путем подливания бензина в огонь холодных и горячих конфликтов и за это выкачивающий из них богатейшие природные ресурсы.

jun jin luo Мечеть. Урумчи

Те же устремления, связанные с поддержкой сепаратизма, двигают и американской критикой позиции Китая в Тибете, в Гонконге, где не кто иной, как высокопоставленная сотрудница американского консульства Джули Иде (Julie Eadeh) науськивала в прошлом году протестных лидеров в ходе инструктажа, в котором скандально и засветилась.

Почему США так себя ведут? Из вредности, что ли? Нет, не из вредности. А ввиду попыток совместить две вещи, которые, вообще-то, друг с другом никак не сочетаются. С одной стороны, это периферийность их заокеанского (хоть от Европы, хоть от Азии) географического положения. А с другой, ввиду горячего стремления вопреки этому своему положению влезть в Евразию и присутствовать на нашем континенте, чтобы не откатиться на обочину мировой политики. Пока у США есть в Евразии плацдармы, которые они защищают многими способами, в том числе и вот такими информационными спецпровокациями, как этот доклад — Штаты остаются мировой державой и продолжают лелеять надежды на сохранение своей гегемонии. США в Европе и на Ближнем Востоке — подкоп под Россию. На Среднем Востоке и в Афганистане — под Россию и Китай. В АТР — под Китай и Россию. В этом смысл их геополитического существования, ибо вылет из Евразии, неизбежный по мере урегулирования противоречий на нашем континенте, обнуляет их глобализаторскую миссию, как мыслят и видят себе ее вашингтонские стратеги. Ну, так значит, надо им эти противоречия всячески подпитывать, провоцировать их, стравливая друг с другом евразийские народы.

И возникает закономерный, можно сказать, финальный вопрос: если интересы западных элит противопоставляются интересам евразийских народов, то из этой дилеммы только два выхода. Или тотальное восстановление западного господства, реализация концепции «Pax Americana». Или отступление Запада в ареал своего естественно-исторического обитания — Западную Европу и восточное побережье Северной Америки. Третьего не дано, и История данное противоречие рано или поздно разрешит. Как именно — зависит от нас самих. От Москвы и Пекина в первую очередь.