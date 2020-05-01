Курганская область буквально рождена войной. Она была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года. До этого входила в состав Челябинской области.

Военная продукция завода «Уралсельмаш». Курган. 1940-е

Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Курганской области в составе РСФСР» от 6 февраля 1943

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 220 тысяч жителей Курганской области, свыше 117 тысяч из них не вернулись домой. По информации Пенсионного фонда России, в Курганской области на сегодня насчитывается более двух тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Курганские железнодорожники, доставившие новогодние подарки бойцам на фронт. 1942

Кузница «белых дьяволов»

В военные годы Зауралье ковало победу в тылу, став местом формирования воинских частей и соединений. Самое знаменитое из них — это «белые дьяволы». Так называли гитлеровцы воинов 32-го лыжного полка. В Курганской области были сформированы 25-й стрелковый полк, 165-я и 369-я стрелковые дивизии. В годы Великой Отечественной войны в Курганской области были развернуты военные училища: Велико-Устюжское и Орловское пехотные, Сталинградское военно-танковое училище, Московское Краснознаменное военно-политическое училище, Лучинская военная школа авиамехаников и авиационная школа пилотов.

Военные железнодорожники на станции Курган. 1945

Героями Советского Союза в военное лихолетье стали 99 жителей Курганской области. Танкист Иван Степанович Кудрин своим подвигом сразил немецкого генерала Гудериана: «Как можно было победить армию, солдат которой ещё в 1941 году, под Ленинградом, пять дней вёл бой в танке против нас, и мы ничего не смогли с ним сделать».

Иван Кудрин с молодыми бойцами

Дважды Героями Советского Союза во время войны стали курганские воздушные асы Григорий Пантелеевич Кравченко и Кирилл Алексеевич Евстигнеев. Подвиг Александра Матросова повторил Пётр Дмитриевич Брагин. Уроженец Курганской области, генерал-полковник Михаил Степанович Шумилов командовал прославленной 64-й армией, которая пленила в Сталинградской битве генерал-фельдмаршала Паулюса.

Дважды Герой Советского Союза Григорий Кравченко

Кирилл Евстигнеев у собственного самолёта

Генерал Шумилов и солдаты его армии

Танкистка Мария Ивановна Лагунова и летчик Михаил Николаевич Левицкий повторили подвиг Алексея Маресьева. А лейтенант Иван Степанович Андреев на собственные деньги купил танк Т-34 и стал его командиром.

Трудовой подвиг Зауралья

Подвиги тылового Зауралья не менее впечатляющие. «Линия фронта проходит возле твоего станка! Ни шагу назад!» — гласил девиз многих рабочих курганских заводов того времени. За годы Великой Отечественной войны промышленность доселе сельскохозяйственного региона выросла в три раза. Летом и осенью 1941 года на территорию Курганской области было эвакуировано 22 завода. К примеру, на площадке машиностроительного завода разместился эвакуированный из Гомеля завод сельскохозяйственного машиностроения. Объединенные заводы стали называться «Уралсельмаш». Получил курганскую прописку и Черкасский машиностроительный завод им. Г. И. Петровского.

Здание завода «Уралсельмаш» где в годы войны было организовано производство бомб

Курганская область давала фронту огнемёты и миномёты, реактивные снаряды, авиационные бомбы, танковые огнетушители, бензозаправщики, телефоны и многое другое.

Заводоуправление и главная проходная Шадринского автоагрегатного завода им. Сталина. Шадринск. Курганская область. 1942

Предприятия лесной, пищевой, лёгкой промышленности и рыбной поставляли для нужд фронта пиломатериалы, швейные, продовольственные, трикотажные и другие изделия. Артель «Кошмокат» изготовляла валенки для фронта. А коллектив трикотажной фабрики им. Крупской собрал 60 тысяч рублей на покупку танка «Трикотажница Кургана».

Пахота на коровах. Курганская область. 1942

Эвакуированные госпитали и дети

В годы Великой Отечественной войны в Курганской области нашли убежище 150 тысяч эвакуированных из разных областей СССР. В регионе было развернуто 17 эвакуационных госпиталей. В одном из них работал молодой хирург, прославивший Курганскую область на весь мир, — Гавриил Абрамович Илизаров.

Сотрудники и больные эвакогоспиталя № 1727. Шадринск. Курганская область. 1943

Нашли приют в Зауралье в годы войны и 12 тысяч сирот, из них семь тысяч — это дети блокадного Ленинграда. Для детей военного времени были организованы 176 детских домов и интернатов.