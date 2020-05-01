Основными темами обсуждений в связи с пандемией коронавируса вполне ожидаемо стали экономика и здравоохранение, тогда как о той опасности, которую COVID-19 может представлять для демократии, не говорит почти никто. При этом существует риск, что иностранные державы, такие как Россия, могут вмешаться в выборы в США, используя инструменты дезинформации, пишет Спенсер Бойер в опубликованной 30 апреля статье для The Foreign Policy.

Электоральный процесс столкнулся с проблемами повсюду. В США многие штаты перенесли проведение предварительных выборов на май и июнь в надежде на ослабление угрозы со стороны коронавируса. На такой же шаг пошли и во многих странах Европы. Нынешняя непростая ситуация создала плодотворную почву для сознательного и бессознательно распространения дезинформации. Пандемия обостряет угрозу, которую для Запада представляют иностранные силы, прежде всего Россия.

«Уже много лет Кремль активно вмешивается в демократические выборы по всему миру», — подчеркнул Бойер, отмечая, что его методы включают взлом серверов политических фигур для кражи конфиденциальной информации, предание огласке нужной информации, поддержку предпочтительных для Москвы кандидатов и дестабилизирующих или экстремистских политических движений.

Свою дезинформацию Россия распространяет посредством государственных СМИ и фальшивых аккаунтов в социальных сетях.

«Мы знаем, что Россия уже пыталась повлиять на выборы 2020 года до пандемии коронавируса, вызывая замешательство и посеяв разногласия», — продолжает автор, указывая, что в рамках недавних попыток оказать влияние на выборы в США Москва прибегла также к хакерским атакам против основного противника Дональда Трампа Джо Байдена, распространяла теории заговора и даже «оказывала поддержку крайне правым организациям в попытке подтолкнуть белых националистов к насилию в США».

Не только Россия, но и Китай пытается воспользоваться пандемией для продвижения своих интересов, о чем свидетельствуют данные министерства юстиции США. Цели Пекина и Москвы могут отличаться: Россия стремится подорвать уверенность в западных правительствах и институтах, тогда как задача КНР, «кажется», состоит в том, чтобы изменить нарратив о свой роли в пандемии, — действия обеих стран могут негативно сказаться на западной демократии. Кроме того, Китай многому научился у Кремля.

Для защиты выборов в США от дезинформации, связанной с пандемией COVID-19, администрация Трампа должна немедленно предпринять ряд мер. Во-первых, для обеспечения широкомасштабного участия граждан в выборах необходимо провести образовательный курс как на уровне штатов, так и на местном уровне об аспектах голосования во время пандемии.

«Россия будет стремиться использовать страхи и растерянность избирателей так же, как это было в 2016 году, когда посты в социальных сетях ложно сообщали людям, что они могут проголосовать с помощью СМС», — заявил Бойер.

В рамках кампании по просвещению избирателей на нескольких языках граждане должны узнать о шагах, которые были предприняты для обеспечения эпидемиологической безопасности в ходе избирательного процесса, о наилучших методах безопасного и здорового голосования, соответствующих изменениях правил, а также о наличии заочного голосования или голосования по почте.

Во-вторых, Трампу пора перестать давать обманчивые и излишне оптимистические оценки борьбы с пандемией. В условиях любого кризиса одна из самых важных услуг, которую может предоставить правительство, — это предоставление надежной информации, что еще важнее, когда иностранные противники пытаются использовать слабости страны и подорвать к властям доверие граждан. Если избиратели посчитают, что глава государства манипулирует информацией в политических целях, их недоверием могут воспользоваться.

В-третьих, президент США должен изменить свое абсолютно не способствующее взаимодействию поведение в отношении Европы. Сейчас, подчеркивает автор, трансатлантические отношения должны стать источником силы в борьбе с коронавирусом, особенно за счет ускоренного обмена информацией и скоординированной разработки методов лечения и вакцин. При этом нынешняя администрация склонна действовать в одиночку и относиться к ЕС и другим ключевым союзникам с враждебностью.

Дональд Трамп с лидерами Европейского союза, президентом Жан-Клодом Юнкером (слева) и президентом Европейского совета Дональдом Туском (спрва)

США, заключает автор, должны быть движущей силой сотрудничества внутри НАТО и между альянсом и ЕС в отношении новых угроз, с которыми западные демократии сталкиваются совместно. Улучшение сотрудничества, включая обмен передовым опытом между правительством США и Службой внешних действий ЕС (и аналогичными учреждениями на уровне отдельных государств Европы), будет иметь решающее значение для того, чтобы не дать России осуществить ее кампанию по дезинформации.