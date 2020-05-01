Foreign Policy: нельзя дать РФ под шумок пандемии опять вмешаться в выборы
Основными темами обсуждений в связи с пандемией коронавируса вполне ожидаемо стали экономика и здравоохранение, тогда как о той опасности, которую COVID-19 может представлять для демократии, не говорит почти никто. При этом существует риск, что иностранные державы, такие как Россия, могут вмешаться в выборы в США, используя инструменты дезинформации, пишет Спенсер Бойер в опубликованной 30 апреля статье для The Foreign Policy.
Электоральный процесс столкнулся с проблемами повсюду. В США многие штаты перенесли проведение предварительных выборов на май и июнь в надежде на ослабление угрозы со стороны коронавируса. На такой же шаг пошли и во многих странах Европы. Нынешняя непростая ситуация создала плодотворную почву для сознательного и бессознательно распространения дезинформации. Пандемия обостряет угрозу, которую для Запада представляют иностранные силы, прежде всего Россия.
Свою дезинформацию Россия распространяет посредством государственных СМИ и фальшивых аккаунтов в социальных сетях.
Не только Россия, но и Китай пытается воспользоваться пандемией для продвижения своих интересов, о чем свидетельствуют данные министерства юстиции США. Цели Пекина и Москвы могут отличаться: Россия стремится подорвать уверенность в западных правительствах и институтах, тогда как задача КНР, «кажется», состоит в том, чтобы изменить нарратив о свой роли в пандемии, — действия обеих стран могут негативно сказаться на западной демократии. Кроме того, Китай многому научился у Кремля.
Для защиты выборов в США от дезинформации, связанной с пандемией COVID-19, администрация Трампа должна немедленно предпринять ряд мер. Во-первых, для обеспечения широкомасштабного участия граждан в выборах необходимо провести образовательный курс как на уровне штатов, так и на местном уровне об аспектах голосования во время пандемии.
В рамках кампании по просвещению избирателей на нескольких языках граждане должны узнать о шагах, которые были предприняты для обеспечения эпидемиологической безопасности в ходе избирательного процесса, о наилучших методах безопасного и здорового голосования, соответствующих изменениях правил, а также о наличии заочного голосования или голосования по почте.
Во-вторых, Трампу пора перестать давать обманчивые и излишне оптимистические оценки борьбы с пандемией. В условиях любого кризиса одна из самых важных услуг, которую может предоставить правительство, — это предоставление надежной информации, что еще важнее, когда иностранные противники пытаются использовать слабости страны и подорвать к властям доверие граждан. Если избиратели посчитают, что глава государства манипулирует информацией в политических целях, их недоверием могут воспользоваться.
В-третьих, президент США должен изменить свое абсолютно не способствующее взаимодействию поведение в отношении Европы. Сейчас, подчеркивает автор, трансатлантические отношения должны стать источником силы в борьбе с коронавирусом, особенно за счет ускоренного обмена информацией и скоординированной разработки методов лечения и вакцин. При этом нынешняя администрация склонна действовать в одиночку и относиться к ЕС и другим ключевым союзникам с враждебностью.
США, заключает автор, должны быть движущей силой сотрудничества внутри НАТО и между альянсом и ЕС в отношении новых угроз, с которыми западные демократии сталкиваются совместно. Улучшение сотрудничества, включая обмен передовым опытом между правительством США и Службой внешних действий ЕС (и аналогичными учреждениями на уровне отдельных государств Европы), будет иметь решающее значение для того, чтобы не дать России осуществить ее кампанию по дезинформации.