Так же, как и для всех граждан СССР, большая беда постучалась в дома жителей Карачаево-Черкесии 22 июня 1941 года. Вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский Союз нарушило мирные планы граждан, проживающих на территории нынешней республики — в Карачаевской автономной области и Черкесском национальном округе.

Воины-альпинисты под командованием лейтенанта А.С. Ефремова поднимаются по леднику для обороны горного перевала. Северный Кавказ, 1942

В первые же дни войны на призывные пункты пришло множество жителей, добровольно просившихся отправить их на защиту родины. Так, только из города Черкесска к 1 июля 1941 года было мобилизировано свыше 2000 человек, а за весь период мобилизации — около 8 тыс. горожан, что составляло тогда почти 20% населения города.

Всего из Карачаево-Черкесии было призвано на фронт свыше 46 тысяч человек, среди них около 800 женщин. Почти половина из них — 23 584 человека — не вернулась домой.

Погибли и пропали без вести 1187 жителей Карачаевского городского округа, 1627 жителей Хабезского района, 2502 — из Усть-Джегутинского, 690 — Урупского района, 512 — Прикубанского, 724 — из Ногайского, 1244 — из Малокарачаевского, 4087 — из Карачаевского, 5253 — Зеленчукского, 1261 — Адыге-Хабльского, 680 — Абазинского районов, 3817 — из Черкесского городского округа.

За проявленное мужество и отвагу более 15 тысяч воинов Карачаево-Черкесии награждены боевыми орденами и медалями. 19 человек стали Героями Советского Союза, еще девять — Героями России, семеро — полными кавалерами ордена Славы.

Среди Героев Советского Союза командир батальона Умар Хабеков, одним из первых форсировавший Дунайский канал, именем героя назван педагогический колледж в Черкесске, танкист Харун Богатырев, Халмурза Кумуков и Иосиф Лаар, повторившие подвиг Александра Матросова, уничтоживший около 50 офицеров вражеского штаба Замяхшари Кунижев.

Хабеков Умар Хамидович, командир стрелкового батальона 301-го гвардейского стрелкового полка 100-й гвардейской стрелковой дивизии 9-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта, гвардии капитан

Герой Советского Союза Богатырёв Харун Умарович, заместитель командира 51-й гвардейской танковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта, гвардии майор

Планы фашистского командования на горные перевалы Кавказа

Битва за Кавказ (1942−1943 гг.) — одна и крупнейших битв Великой Отечественной войны. Карачаево-Черкесия стала одной из преград, о которую сломали зубы фашистские захватчики.

В городе Черкесске к началу Великой Отечественной войны проживало всего около 29 тыс. человек. Отправив на фронт почти 20% своих жителей, город стал работать для обеспечения оборонительной мощи государства. На механическом заводе «Молот» наладили выпуск деталей для артиллерийского вооружения, мастерские Автотранса стали изготавливать шашки, производились корпуса для гранат и бутылки с горючей жидкостью, обувная и швейная фабрики — производили белье, телогрейки, сапоги, женщины-домохозяйки вязали варежки и носки для солдат.

«На 4 октября 1941 года по Черкесску было собрано 529 пар валенок, 729 ватных курток, 191 меховая шапка, 91 полушубок, 130 ватных брюк, 4907 килограммов шерсти», — говорится в справках о первых месяцах войны.

Горный егерь вермахта ведет наблюдение у установленного на станке пулемета MG 34 на позиции на Кавказе. 1942

Горные егеря вермахта на вершине Эльбруса. В центре кадра — штандарт 1-й горной дивизии. Август — Сентябрь 1942

Город имел важное стратегическое расположение — через него проходила ветка железной дороги, которая выходила на магистраль Ростов — Баку. Кроме того, вся республика находилась на пути к перевалам Главного Кавказского хребта — здесь начиналась Военно-Сухумская дорога. В планах гитлеровцев было прорваться к бакинской и грозненской нефти, поэтому в направлении Черкесска были брошены силы хорошо подготовленных фашистских альпийских и горно-егерских дивизий 49-го горного корпуса.

По данным историков, «немцы на Кавказе имели девятикратное превосходство в танках и авиации, двойное преимущество в артиллерии и пятикратное в живой силе».

Солдаты 1-й горнострелковой дивизии вермахт. 22 декабря 1942 года

Немецкие солдаты на привале в горах Северного Кавказа. 22 декабря 1942 года

Оккупация

В конце лета 1942 года в результате ожесточенных боев за Черкесск, которые вели 2-я гвардейская и 275-стрелковая дивизии, а также другие части Советских войск, город был сдан. С 11 августа 1942 года началась оккупация Черкесска, которая продолжалась пять месяцев и семь дней — до 17 января 1943 года.

В период оккупации городу был нанесен огромный урон. Захватчики взорвали и сожгли основные предприятия города: электростанцию, мебельную фабрику, деревообрабатывающий завод, мясокомбинат, горпромкомбинат, разрушили производство завода «Молот», разместили казармы, госпитали и даже конюшни в зданиях школ, детских садов, больниц, уничтожили библиотеки и музеи, клубы.

Есаков Георгий Иванович, санитарный врач, видный организатор санитарной службы Карачаево-Черкесии. Попал на фронт командиром санитарной роты, а затем санитарного батальона, начальником санитарной службы. Войну закончил в Чехословакии

В целом ущерб народному хозяйству всей Карачаево-Черкесии от оккупации составил око­ло 3 млрд рублей. Фашисты разграбили и уничтожили колхозы, промыш­ленные предприятия, угольные шахты. За пять месяцев оккупации гитлеровцы убили на территории Карачая и Черкесии более 9000 тысяч мирных жителей, среди которых были и дети.

Гитлеровцы превратили Черкесск в оборонительный рубеж, здесь располагались штаб и подразделения 667-го пехотного полка захватчиков, 370-я пехотная и 5-я авиаполевая дивизии, учебный полк, охранный и разведывательный отряды 1-й альпийской дивизии. В соседних населенных пунктах заняли позиции подразделения 2-й румынской горнострелковой дивизии.

Красноармейцы на позиции обороняют горный перевал на Кавказе. 1942

Подполье и партизаны

Однако, оккупировав территорию нынешней Карачаево-Черкесии, фашисты встретили здесь серьезное сопротивление мирных жителей. Его возглавили члены Черкесского и Карачаевского комитета партии. Во главе партизан Карачаево-Черкесии были первые секретари обкомов партии Максим Романчук и Геннадий Воробьев, которые оба погибли, сражаясь за Родину.

Артиллерийский расчет 76,2-мм пушки ЗиС-3 ведет огонь по врагу на Северном Кавказе. Июнь 1943 года

Советский командир осматривает немецкий танк Pz.Kpfw. IV, захваченный на Кавказе. 1942

По разным данным, в боях за перевалы Главного Кавказского хребта участвовало от 12 до 17 партизанских отрядов. Численность их составляла до 1200 человек, среди них — около ста женщин. Штаб партизанского движения докладывал, что партизаны уничтожили 1799 вражеских солдат и офицеров, 11 танкеток и бронемашин, 22 автомашины, взорвали 17 мостов, около 30 км телеграфно-телефонных линий и т. п.

Красноармейцы конвоируют группу немецких солдат, плененных на Кавказе. 1942

Потери партизан оцениваются в 230 человек. Одна из партизанок, Марфа Кулакова — бригадир колхоза станицы Исправной, — была убита 26 августа 1942 года за доставку продуктов в Кировский партизанский отряд. Её подвиг оценен посмертно медалями «За отвагу» и «Партизану Отечественной войны» 1 степени.

Зурьят Тлисова — инструктор Хабезского района партии — была связной партизанского отряда «Красный кавказец». Немцы узнали об этом и расстреляли ее в сентябре 1942 года. Её наградили посмертно орденом «Красная звезда» и медалью «Партизану отечественной войны» 1 степени.

Голоколосова Анна Андреевна

Погибла от рук гитлеровцев и Анна Голоколосова. Её схватили, когда она расклеивала листовки в станице Преградной. Немцы жестоко пытали ее и расстреляли.

Партизаны всячески нарушали планы гитлеровцев продвинуться дальше на Кавказ, что позволило подтянуть к перевалам войска Закавказского фронта.

Транспортировка советской 76-мм дивизионной пушки Ф-22 по горной дороге. 1942

Советские горные стрелки на марше в горах Кавказа. 1942

Красноармейцы ведут огонь из разрушенного здания в боях за населенный пункт на Северном Кавказе. Боец слева вооружен противотанковым ружьем системы Симонова (ПТРС-41). 1942

Наступление

Оправившись от потерь первого года войны, к зиме 1942 года силы советских войск на Кавказе были умножены. Под командованием генерал-майора П. М. Козлова 37-я армия должна была освободить Черкесск, отрезав путь фашистам к узловой железнодорожной станции в Невинномысске и блокировав их со стороны нынешнего города Усть-Джегута. В составе армии были 2-я гвардейская стрелковая дивизия генерала Ф. В. Захарова, 351-я дивизия полковника Ф. М. Бобракова, 295-я дивизия генерал-майора А. А. Филатова и 389-я дивизия полковника Л. А. Колобова.

Расчет советского 82-мм миномета ведет огонь по противнику во время боев за Кавказ. 1943

Советский горный стрелок В.М. Коломенский. Вооружен пистолетом-пулеметом ППШ-41 с рожковым магазином. Главный Кавказский хребет. 1943

Фашисты серьезно готовились обороняться, заранее эвакуировав по железной дороге тяжелое вооружение, а также награбленное за период пятимесячной оккупации имущество. Как рассказывали очевидцы тех событий, помогла в освобождении Черкесска непогода. С 14 января разразился сильнейший буран, который спутал карты противника и позволил дивизиям советских войск обойти с юга Большое водохранилище. С севера у поселка Майский в течение двух дней шли бои, и в ночь на 17 января фашисты были выбиты из города.

Urupadm.ru Памятник героям-партизанам А. Голоколосовой и Н. Андрейчук в ст. Преградная

Председатель Совета старейшин рода Байтоковых Джашарбек Байтоков Мемориал участникам Великой Отечественной войны в высокогорном ауле Верхняя Мара Карачаево-Черкесии

Прошло 75 лет со дня Великой Победы, но память о войне не утихает в сердцах потомков. Боль за близких и родных и гордость за их подвиг — вот то что объединяет нынешних жителей Карачаево-Черкесии. Кавказ так и остался непокоренным, и в этом есть заслуга жителей маленькой республики, расположенной у подножия самой большой горы Европы.