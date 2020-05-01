Война: Карачаево-Черкесия – 1941-1945 гг
Так же, как и для всех граждан СССР, большая беда постучалась в дома жителей Карачаево-Черкесии 22 июня 1941 года. Вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский Союз нарушило мирные планы граждан, проживающих на территории нынешней республики — в Карачаевской автономной области и Черкесском национальном округе.
В первые же дни войны на призывные пункты пришло множество жителей, добровольно просившихся отправить их на защиту родины. Так, только из города Черкесска к 1 июля 1941 года было мобилизировано свыше 2000 человек, а за весь период мобилизации — около 8 тыс. горожан, что составляло тогда почти 20% населения города.
Всего из Карачаево-Черкесии было призвано на фронт свыше 46 тысяч человек, среди них около 800 женщин. Почти половина из них — 23 584 человека — не вернулась домой.
Погибли и пропали без вести 1187 жителей Карачаевского городского округа, 1627 жителей Хабезского района, 2502 — из Усть-Джегутинского, 690 — Урупского района, 512 — Прикубанского, 724 — из Ногайского, 1244 — из Малокарачаевского, 4087 — из Карачаевского, 5253 — Зеленчукского, 1261 — Адыге-Хабльского, 680 — Абазинского районов, 3817 — из Черкесского городского округа.
За проявленное мужество и отвагу более 15 тысяч воинов Карачаево-Черкесии награждены боевыми орденами и медалями. 19 человек стали Героями Советского Союза, еще девять — Героями России, семеро — полными кавалерами ордена Славы.
Среди Героев Советского Союза командир батальона Умар Хабеков, одним из первых форсировавший Дунайский канал, именем героя назван педагогический колледж в Черкесске, танкист Харун Богатырев, Халмурза Кумуков и Иосиф Лаар, повторившие подвиг Александра Матросова, уничтоживший около 50 офицеров вражеского штаба Замяхшари Кунижев.
Планы фашистского командования на горные перевалы Кавказа
Битва за Кавказ (1942−1943 гг.) — одна и крупнейших битв Великой Отечественной войны. Карачаево-Черкесия стала одной из преград, о которую сломали зубы фашистские захватчики.
В городе Черкесске к началу Великой Отечественной войны проживало всего около 29 тыс. человек. Отправив на фронт почти 20% своих жителей, город стал работать для обеспечения оборонительной мощи государства. На механическом заводе «Молот» наладили выпуск деталей для артиллерийского вооружения, мастерские Автотранса стали изготавливать шашки, производились корпуса для гранат и бутылки с горючей жидкостью, обувная и швейная фабрики — производили белье, телогрейки, сапоги, женщины-домохозяйки вязали варежки и носки для солдат.
«На 4 октября 1941 года по Черкесску было собрано 529 пар валенок, 729 ватных курток, 191 меховая шапка, 91 полушубок, 130 ватных брюк, 4907 килограммов шерсти», — говорится в справках о первых месяцах войны.
Город имел важное стратегическое расположение — через него проходила ветка железной дороги, которая выходила на магистраль Ростов — Баку. Кроме того, вся республика находилась на пути к перевалам Главного Кавказского хребта — здесь начиналась Военно-Сухумская дорога. В планах гитлеровцев было прорваться к бакинской и грозненской нефти, поэтому в направлении Черкесска были брошены силы хорошо подготовленных фашистских альпийских и горно-егерских дивизий 49-го горного корпуса.
По данным историков, «немцы на Кавказе имели девятикратное превосходство в танках и авиации, двойное преимущество в артиллерии и пятикратное в живой силе».
Оккупация
В конце лета 1942 года в результате ожесточенных боев за Черкесск, которые вели 2-я гвардейская и 275-стрелковая дивизии, а также другие части Советских войск, город был сдан. С 11 августа 1942 года началась оккупация Черкесска, которая продолжалась пять месяцев и семь дней — до 17 января 1943 года.
В период оккупации городу был нанесен огромный урон. Захватчики взорвали и сожгли основные предприятия города: электростанцию, мебельную фабрику, деревообрабатывающий завод, мясокомбинат, горпромкомбинат, разрушили производство завода «Молот», разместили казармы, госпитали и даже конюшни в зданиях школ, детских садов, больниц, уничтожили библиотеки и музеи, клубы.
В целом ущерб народному хозяйству всей Карачаево-Черкесии от оккупации составил около 3 млрд рублей. Фашисты разграбили и уничтожили колхозы, промышленные предприятия, угольные шахты. За пять месяцев оккупации гитлеровцы убили на территории Карачая и Черкесии более 9000 тысяч мирных жителей, среди которых были и дети.
Гитлеровцы превратили Черкесск в оборонительный рубеж, здесь располагались штаб и подразделения 667-го пехотного полка захватчиков, 370-я пехотная и 5-я авиаполевая дивизии, учебный полк, охранный и разведывательный отряды 1-й альпийской дивизии. В соседних населенных пунктах заняли позиции подразделения 2-й румынской горнострелковой дивизии.
Подполье и партизаны
Однако, оккупировав территорию нынешней Карачаево-Черкесии, фашисты встретили здесь серьезное сопротивление мирных жителей. Его возглавили члены Черкесского и Карачаевского комитета партии. Во главе партизан Карачаево-Черкесии были первые секретари обкомов партии Максим Романчук и Геннадий Воробьев, которые оба погибли, сражаясь за Родину.
По разным данным, в боях за перевалы Главного Кавказского хребта участвовало от 12 до 17 партизанских отрядов. Численность их составляла до 1200 человек, среди них — около ста женщин. Штаб партизанского движения докладывал, что партизаны уничтожили 1799 вражеских солдат и офицеров, 11 танкеток и бронемашин, 22 автомашины, взорвали 17 мостов, около 30 км телеграфно-телефонных линий и т. п.
Потери партизан оцениваются в 230 человек. Одна из партизанок, Марфа Кулакова — бригадир колхоза станицы Исправной, — была убита 26 августа 1942 года за доставку продуктов в Кировский партизанский отряд. Её подвиг оценен посмертно медалями «За отвагу» и «Партизану Отечественной войны» 1 степени.
Зурьят Тлисова — инструктор Хабезского района партии — была связной партизанского отряда «Красный кавказец». Немцы узнали об этом и расстреляли ее в сентябре 1942 года. Её наградили посмертно орденом «Красная звезда» и медалью «Партизану отечественной войны» 1 степени.
Погибла от рук гитлеровцев и Анна Голоколосова. Её схватили, когда она расклеивала листовки в станице Преградной. Немцы жестоко пытали ее и расстреляли.
Партизаны всячески нарушали планы гитлеровцев продвинуться дальше на Кавказ, что позволило подтянуть к перевалам войска Закавказского фронта.
Наступление
Оправившись от потерь первого года войны, к зиме 1942 года силы советских войск на Кавказе были умножены. Под командованием генерал-майора П. М. Козлова 37-я армия должна была освободить Черкесск, отрезав путь фашистам к узловой железнодорожной станции в Невинномысске и блокировав их со стороны нынешнего города Усть-Джегута. В составе армии были 2-я гвардейская стрелковая дивизия генерала Ф. В. Захарова, 351-я дивизия полковника Ф. М. Бобракова, 295-я дивизия генерал-майора А. А. Филатова и 389-я дивизия полковника Л. А. Колобова.
Фашисты серьезно готовились обороняться, заранее эвакуировав по железной дороге тяжелое вооружение, а также награбленное за период пятимесячной оккупации имущество. Как рассказывали очевидцы тех событий, помогла в освобождении Черкесска непогода. С 14 января разразился сильнейший буран, который спутал карты противника и позволил дивизиям советских войск обойти с юга Большое водохранилище. С севера у поселка Майский в течение двух дней шли бои, и в ночь на 17 января фашисты были выбиты из города.
Прошло 75 лет со дня Великой Победы, но память о войне не утихает в сердцах потомков. Боль за близких и родных и гордость за их подвиг — вот то что объединяет нынешних жителей Карачаево-Черкесии. Кавказ так и остался непокоренным, и в этом есть заслуга жителей маленькой республики, расположенной у подножия самой большой горы Европы.