Перед 75-летним юбилеем Победы мне, как любому жителю нашей страны, есть что рассказать о родственниках, приближавших её самой высокой для себя ценой. Сведения собирались по крупицам, частично — в последние годы благодаря обнародованию архивов, действиям поисковых отрядов, книгам и интернету.

Василий Петрович Цоц

Цоц Василий Петрович

Дед ушёл на фронт отцом пятерых детей. Василий Петрович воевал в 53-й стрелковой бригаде, сформированной в Саратовской области. Бригада находилась в составе 2-й ударной армии, которой командовал небезызвестный Андрей Власов. Как известно из истории, 2-я УА попала в окружение и пыталась прорваться из него через небольшой участок в районе населённого пункта Мясной Бор Новгородской области. В июне 1942 года в этих местах погиб, а официально пропал без вести, Василий Петрович. По рассказу односельчанина, сумевшего выбраться и ставшего очевидцем его гибели, советские солдаты создали коридор в несколько сотен метров, но немцы сузили место прохода, блокировав дорогу. Дед, подобравшись к группе противника, взорвал гранату, подорвав себя и ещё несколько человек.

Василий Петрович Цоц

На портале «Память народа» опубликован именной список безвозвратных потерь 53-й стрелковой бригады в Чудовском районе Ленинградской области в июне 1942 года, в него внесено в том числе и имя моего деда. Мясной Бор, расположенный на границе Чудовского района, вошёл в историю как место гибели десятков тысяч советских, немецких и испанских (в составе вермахта) солдат и известен как Долина смерти.

Вскоре немецкая армия полностью закрыла коридор, а Власов в июле 1942 года был взят в плен, где объявил о создании Русской освободительной армии. Он стал символом предательства и коллаборационизма. Но поступку Власова предшествовала настоящая, сворачивающая рассудок трагедия.

О Василии Петровиче рассказывают как о человеке весёлом, лёгком в общении, решительном. Он оставил после себя четырёх сыновей и дочь.

Асташков Михаил Никитович

Дед родился рядом с Миллерово Ростовской области. В 1943 году был ранен, проходил лечение, а после учился на курсах танкистов. В феврале 1945 года младший лейтенант Асташков отправился на фронт командовать танковым взводом 1-й гвардейской танковой бригады 2-го Белорусского фронта Красной армии. По другим документам, весной 1945 года под началом деда воевал взвод в 1-й танковой бригаде Войска Польского. Примечательно, что обе бригады в это время действовали совместно в Восточной Европе, на территориях Польши и Чехии.

Михаил Никитович Асташков

В первые два месяца разлуки дед писал бабушке письма, полные любви, в которых в том числе дал имя моей маме, появившейся на свет в августе 1945 года. Но с апреля связь оборвалась. До конца жизни бабушка считала Михаила Никитовича погибшим, хранила его письма. И лишь несколько лет назад, благодаря поисковикам и архивным документам, удалось выяснить его настоящую судьбу. Подробно об этом написано в рассказе моей сестры Елены Гвозденко «Живы будем… Чудо».

В апреле 1945 года дед был тяжело ранен под Данцигом (современный Гданьск, Польша) и полностью лишился ноги. По известным только ему причинам он решил прервать общение и ни разу не увидел свою дочь. После госпиталя вернулся в Ростовскую область, где позже завёл семью и детей. С ними удалось установить связь и обменяться фотографиями.

В апреле 1945 года был награждён орденом Отечественной войны I степени.

Борис Леонидович Виноградов

Брат моей бабушки Анастасии Леонидовны Цоц (Виноградовой) прошёл путь от сына раскулаченного сельского священника из Лысогорского района Саратовской области и семинариста до генерал-майора Красной армии. Некоторые вехи его биографии я узнал из книги Дениса Соловьёва «Все генералы Сталина». Виноградов был призван в РККА в 1919 году в возрасте 19 лет. Во время Гражданской войны участвовал в многочисленных боевых действиях с белогвардейцами и отрядами Махно. В апреле 1941 года вступил в должность заместителя начальника штаба Дальневосточного фронта по организационно-мобилизационным вопросам и в Великую Отечественную войну служил на Дальневосточном фронте. В августе 1942 года был назначен начальником штаба 35-й армии. В 1943 году получил звание генерал-майора и в сентябре приступил к командованию 264-й стрелковой дивизией. Дивизия отличилась в советско-японской войне, получив почётное наименование «Уссурийская». Борис Виноградов награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова II степени, а также медалями. После войны преподавал дисциплину оперативного искусства в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (сейчас — Военная академия Генерального штаба ВС РФ) в Москве.

Борис Леонидович Виноградов

Борис Леонидович помогал бабушке, оставшейся вдовой с пятью детьми. Его генеральскую гимнастёрку с красной подложкой перешили в детскую рубашку, которую сначала носил мой отец, а после, в дачные сезоны, и я.