В условиях пандемии еще острее встает вопрос продления США и Россией соглашения СНВ-III, разрыв которого может знаменовать собой возвращение эпохи международной нестабильности, чреватой ядерной войной, пишут американский дипломатРоуз Гетемюллер и посол РФ в СШААнатолий Антонов в опубликованной 28 апреля статье для Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM PC-24 «Ярс» на параде в Москве

Десять лет назад США и Россия подписали договор СНВ-III — соглашение о контроле над ядерными вооружениями, в переговорах по которому авторы участвовали как главы соответствующих делегаций своих правительств. С тех пор СНВ-3 сыграл центральную роль в поддержании мира и предотвращении опасной гонки вооружений между двумя странами, которые вместе обладают 90% мирового ядерного оружия.

Однако теперь у договора СНВ-III возникли проблемы: если не принять каких-либо мер по его продлению, срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Его разрыв будет иметь тревожные последствия для безопасности США, РФ и остального мира. Такое развитие событий может привести к возвращению ядерной конкуренции и вызвать взаимное подозрение, которые подтолкнут мир к уровню ядерной опасности, невиданному на протяжении многих десятилетий.

Новая пандемия коронавируса должна стать мощным напоминанием хрупкости международной системы. Как раз сейчас неподходящий момент для подрыва или ослабления других ключевых компонентов этой системы, особенно в ядерной сфере. Продление срока действия договора СНВ-III продемонстрировало бы, что мировые державы способны работать вместе для уменьшения общих угроз. Разрыв этого соглашения стал бы страшным признаком того, насколько опасным стал мир.

Американская баллистическая ракета «Минитмен» в шахте

Золотой стандарт

Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, как он был официально назван, получил наименование СНВ-III, поскольку он заменил СНВ, первый Договор о сокращении стратегических вооружений между Вашингтоном и Москвой, подписанный в 1991 году и завершивший свое действие в 2009 году. (Ядерное оружие межконтинентальной дальности и договоры, которые его ограничивают, называются «стратегическими», поскольку с помощью такого оружия каждая сторона может представлять прямую угрозу для центральной части другой, ставя под вопрос само ее существование). После почти года интенсивных переговоров СНВ-III был подписан в апреле 2010 года, вступив в силу в феврале 2011-го. Он стал разумным военно-политическим компромиссом, который отвечает интересам не только США и России, но и международного сообщества в целом.

После десятилетия его реализации очевидна та конструктивная роль, которую СНВ-III играет в поддержании двустороннего ядерного баланса. Окончательный документ, — по праву называемый «золотым стандартом» договоров о разоружении, — пережил все остальные двусторонние соглашения о контроле над вооружениями. По сути, сегодня это единственный юридический инструмент, который сдерживает новую гонку стратегических ядерных вооружений.

Благодаря СНВ-III появилась возможность прозрачным и поддающимся проверке образом осуществлять сокращение ядерных вооружений. К 2018 году общее количество боеголовок сократилось на треть, а количество средств доставки — ракет и бомбардировщиков, которые доставляют боеголовки к своим целям, — более чем вдвое. В рамках договора каждая сторона может иметь до 700 средств доставки и 1 тыс. 550 боеголовок.

Документ не запрещает США и РФ модернизировать системы стратегического ядерного оружия, но общее количество должно сохраняться в этих пределах. Таким образом, договор способствует поддержанию стратегического баланса: ни одна из сторон не имеет большего арсенала, с помощью которого она может напрямую угрожать территории другой. И цель эта благодаря договору достигается без подрыва способности любой из сторон сохранять ядерное сдерживание в будущем.

Vitaly V. Kuzmin Российская мобильная пусковая установка комплекса «Тополь-М»

Договор СНВ-III также играет важную роль в обеспечении взаимной прозрачности и предсказуемости, поскольку в договоре были заложены принципы равенства и баланса интересов. Его режим проверки является взаимным и очень эффективным. По состоянию на конец марта 2020 года американские и российские группы провели 328 инспекций на местах, посетив базы ракет, подводных лодок и бомбардировщиков друг друга. Обе стороны также обменялись 19 тыс. 815 уведомлениями о состоянии своих систем вооружений. (Такое уведомление отправляется, например, если ракета направляется на объект технического обслуживания). Таким образом, каждая сторона знает текущую расстановку стратегических ядерных сил другой.

В качестве проверки этих регулярных уведомлений две страны обмениваются полными данными о своих стратегических ядерных силах два раза в год с подробным описанием количества ракет и боеголовок, развернутых в эти конкретные даты. Они также обмениваются телеметрией по ряду ракет, запускаемых на ежегодной основе, чтобы обеспечить прозрачность программ испытаний ракет. Кроме того, когда Вашингтон и Москва расходятся во мнениях по поводу вопросов, возникающих во время реализации договора, существует двусторонняя консультативная комиссия, в которой эти разногласия могут быть разрешены.

В целом СНВ-III зарекомендовал себя как важнейший инструмент укрепления стратегической стабильности и доверия. И помимо целей США и целей национальной безопасности России, документ стал сигналом миру о том, что две страны полны решимости укреплять глобальный мир и безопасность и твердо поддерживать жизненно важный международный институт — режима Договора о нераспространении ядерного оружия. Такая поддержка может заложить фундамент дальнейшего сокращения ядерных вооружений в соответствии с приверженностью стран ядерному разоружению, согласно статье VI этого договора.

Пугающий сигнал

По условиям СНВ-III, документ может быть продлен на срок до пяти лет — до 2026 года. Добиться этого было бы несложно, американским властям даже не потребовалось бы отправлять договор обратно в Сенат для новой его ратификации. Президент России Владимир Путин указал, что российская сторона готова продлить СНВ-III без каких-либо предварительных условий. Ничто не мешает президенту США Дональду Трампу сейчас же объявить об этом.

Как и любой договор, СНВ-III не может стать решением всех проблем, связанных со стратегической стабильностью. Не в этом была его цель. Нужны будут другие переговоры для адаптации режима контроля над вооружениями к современным военно-политическим и технологическим реалиям. Продление СНВ-III даст время и пространство для таких переговоров.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция Президента России Владимира Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Дональда. Хельсинки. 2018 Трампа

Если СНВ-III не продлить, 2021 год ознаменует собой начало периода непредсказуемости. Важнее то, что понимание каждой стороной стратегических ядерных арсеналов другой стороны будет ослабевать, а дефицит доверия будет лишь нарастать. Поскольку каждая сторона понимает меньше, обе державы будут вынуждены заниматься больше подготовкой к негативным вариантам. По мере того как количество ядерных материалов будет возрастать на фоне ослабления каналов связи и прозрачности, всё больше будет риск случайного использования ядерного оружия, а также вероятность того, что кризис быстро перерастет в ядерный конфликт.

Конец СНВ-III также послужил бы пугающим сигналом международному сообществу, переживающему пандемию. Предсказуемость в военных делах имеет особое значение в данный момент. Будучи крупнейшими ядерными державами в мире, США и РФ в течение пяти десятилетий были лидерами в сфере ограничения ядерного оружия и технологий. Сейчас как никогда важно обеспечить, чтобы ядерная война, в которой нельзя было победить, никогда бы не началась. В то время, когда миру нужны сила, уверенность и дух сотрудничества, чтобы оправиться от пандемии, США и Россия могут помочь в этом. Нет лучшего способа послать такой сигнал, чем пойти на продление СНВ-III.