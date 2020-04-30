Свыше 710 тысяч жителей Башкирии ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из них были сформированы воинские части, которые внесли свой вклад в общую победу над фашизмом.

Улица Ленина. Уфа. Республика Башкортостан. 1945

Особо отличилась знаменитая 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, которая была полностью сформирована из местных жителей. 78 воинов этого кавалерийского соединения были удостоены звания Героя Советского Союза, а пять героев стали полными кавалерами ордена Славы. Это воинское формирование во время войны прошло расстояние свыше четырех тысяч километров от Дона до Эльбы. Первым ее командиром стал генерал-майор Минигали Шаймуратов, ставший национальным героем Башкирии. Он погиб смертью храбрых с призывом «Вперед, потомки Салавата!»

Минигали Мингазович Шаймуратов

(сс) SaganZ На месте гибели майора Минигали Шаймуратова

Памятник Минигали Шаймуратову

Еще один уроженец Башкирии «Черный генерал» Даян Мурзин стал личным врагом Гитлера. Он организовал партизанское движение. Члены его бригады захватили в плен предателя генерала Власова. Партизаны, которыми командовал «Черный генерал», пустили под откос десятки фашистских эшелонов, взорвали 19 железнодорожных мостов, захватили фашистский аэродром в Моравии, в котором находились 18 боевых самолетов, ликвидировали либо ранили более четырех тысяч фашистов и 245 взяли в плен.

«Черный генерал» Даян Мурзин

Воинские формирования, созданные в Башкирии, участвовали во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны. 200 тысяч солдат и офицеров наградили орденами и медалями. А 278 человек удостоились звания Героя Советского Союза, и 35 фронтовиков стали полными кавалерами ордена Славы.

При этом порядка 300 тысяч воинов не вернулись из боя, а около 50 тысяч жителей республики остались инвалидами.

По данным минтруда Башкирии, на 10 февраля 2020 года в регионе проживали 889 ветеранов Великой отечественной войны и 324 инвалида Великой Отечественной войны, а также 23 788 тружеников тыла.

(сс) ZUFAr Боевой путь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

(сс) Aidar254 Знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

На фабриках и заводах женщины, подростки и пенсионеры сменили мужчин, которые ушли на фронт. Так, на некоторых предприятиях число женщин доходило до 60−80 процентов от общего числа работающих на них.

В годы войны заводы Башкирии производили для фронта боеприпасы и военную технику. Они выпускали бронепоезда, а также оборудование для танков, авиации и для военных кораблей. Нефтеперерабатывающие предприятия давали фронту высокооктановое топливо. Свыше ста промышленных предприятий и десятки заводов, эвакуированных в республику, снабжали фронт всем необходимым.

Секретарь МГК ВЛКСМ Г. М. Рагульский передаёт представителю воинской части лейтенанту А. В. Кочетову самолёты, построенные на средства тружеников Башкирской АССР. 1943

В Башкирии начали производить хлорбензол, соду, соляную кислоту, хлор. Стартовало производство натурального каучука. Фабрики Башкирии производили для советских воинов снаряжение, одежду и обувь.

В Башкирию были эвакуированы порядка 250 тысяч человек. Так, одна Уфа приняла свыше 106 тысяч эвакуированных граждан. Людей обеспечили жильем и работой, а дети смогли учиться.

Немецкая аэрофотосъемка. Уфа. 1941-1943

Врачи-ученые в столице Башкирии начали вырабатывать сыворотку, которая боролась с гангреной. Благодаря этому выздоровели десятки тысяч советских солдат и офицеров.

Осенью 1941 года в Уфу был эвакуирован исполнительный комитет Коммунистического интернационала — Коминтерна. Его члены ежедневно на 18 иностранных языках выводили в радиоэфир антифашистские передачи, которые слушали в Америке и оккупированной фашистами Европе.