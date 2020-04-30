Война: Башкирия 1941–1945 гг
Свыше 710 тысяч жителей Башкирии ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из них были сформированы воинские части, которые внесли свой вклад в общую победу над фашизмом.
Особо отличилась знаменитая 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, которая была полностью сформирована из местных жителей. 78 воинов этого кавалерийского соединения были удостоены звания Героя Советского Союза, а пять героев стали полными кавалерами ордена Славы. Это воинское формирование во время войны прошло расстояние свыше четырех тысяч километров от Дона до Эльбы. Первым ее командиром стал генерал-майор Минигали Шаймуратов, ставший национальным героем Башкирии. Он погиб смертью храбрых с призывом «Вперед, потомки Салавата!»
Еще один уроженец Башкирии «Черный генерал» Даян Мурзин стал личным врагом Гитлера. Он организовал партизанское движение. Члены его бригады захватили в плен предателя генерала Власова. Партизаны, которыми командовал «Черный генерал», пустили под откос десятки фашистских эшелонов, взорвали 19 железнодорожных мостов, захватили фашистский аэродром в Моравии, в котором находились 18 боевых самолетов, ликвидировали либо ранили более четырех тысяч фашистов и 245 взяли в плен.
Воинские формирования, созданные в Башкирии, участвовали во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны. 200 тысяч солдат и офицеров наградили орденами и медалями. А 278 человек удостоились звания Героя Советского Союза, и 35 фронтовиков стали полными кавалерами ордена Славы.
При этом порядка 300 тысяч воинов не вернулись из боя, а около 50 тысяч жителей республики остались инвалидами.
По данным минтруда Башкирии, на 10 февраля 2020 года в регионе проживали 889 ветеранов Великой отечественной войны и 324 инвалида Великой Отечественной войны, а также 23 788 тружеников тыла.
На фабриках и заводах женщины, подростки и пенсионеры сменили мужчин, которые ушли на фронт. Так, на некоторых предприятиях число женщин доходило до 60−80 процентов от общего числа работающих на них.
В годы войны заводы Башкирии производили для фронта боеприпасы и военную технику. Они выпускали бронепоезда, а также оборудование для танков, авиации и для военных кораблей. Нефтеперерабатывающие предприятия давали фронту высокооктановое топливо. Свыше ста промышленных предприятий и десятки заводов, эвакуированных в республику, снабжали фронт всем необходимым.
В Башкирии начали производить хлорбензол, соду, соляную кислоту, хлор. Стартовало производство натурального каучука. Фабрики Башкирии производили для советских воинов снаряжение, одежду и обувь.
В Башкирию были эвакуированы порядка 250 тысяч человек. Так, одна Уфа приняла свыше 106 тысяч эвакуированных граждан. Людей обеспечили жильем и работой, а дети смогли учиться.
Врачи-ученые в столице Башкирии начали вырабатывать сыворотку, которая боролась с гангреной. Благодаря этому выздоровели десятки тысяч советских солдат и офицеров.
Осенью 1941 года в Уфу был эвакуирован исполнительный комитет Коммунистического интернационала — Коминтерна. Его члены ежедневно на 18 иностранных языках выводили в радиоэфир антифашистские передачи, которые слушали в Америке и оккупированной фашистами Европе.