Российская оперная певица Светлана Касьян и все её родные переболели коронавирусом. В интервью ИА REGNUM она призналась, что никому бы не пожелала пережить тот десятидневный ад, который довелось пережить ей. К тому же, когда вся семья попала в больницу, не пристроенной оказалась пятилетняя дочка. Знакомые и друзья отказывались её приютить из опасений заразиться SARS-CoV-2.

Цитата из instagram Светланы Касьян Оперная певица Светлана Касьян

Между тем в интернете продолжают распространять информацию о том, что никакого COVID-19 попросту не существует и людям платят деньги за то, чтобы они про него рассказывали. Светлана Касьян, которая едва не умерла от двусторонний пневмонии, также дала советы тем, кто мог заразиться новым вирусом.

Цитата из instagram Светланы Касьян Оперная певица Светлана Касьян заразилась коронавирусом в Москве

ИА REGNUM: Светлана, расскажите когда все началось?

Светлана Касьян: 24 марта я почувствовала недомогание, ночью была ломота, озноб, жар. Так сильно ломило тело, что я ни на минуту не могла уснуть. И на следующий день было такое плохое самочувствие и кашель, что я была вынуждена отменить все свои дальнейшие выступления и концерты и вызвала врача на дом. Врач сразу направил на КТ лёгких, так как услышал хрипение и сип, в общем ему всё очень не понравилось.

КТ лёгких буквально за день-два с момента появления кашля показало двустороннюю пневмонию, произошло поражение практически всех сегментов. Меня мгновенно госпитализировали и, не дожидаясь результатов теста, врачи начали лечение, как от коронавируса.

ИА REGNUM: То есть вам не сделали тест на SARS-CoV-2?

Светлана Касьян: С тестами у нас большая проблема: существует огромное количество ложноотрицательных и ложноположительных тестов, к тому же делают их очень долго. За это время, пока придёт результат, человек может скончаться. У меня было очень тяжёлое течение, доктора говорили, что очень легко может наступить летальный исход, потому что лёгкие были очень сильно поражены. В случае с моей мамой — на 80%. Это очень серьезно, и в какой-то момент она не могла сама дышать.

И у меня на протяжении 8−10 дней такой кризис был, что подключились боли в животе, организм не принимал этих сильных препаратов, которыми нас лечили. Несколько раз врачи меняли терапию, потому что ничего не помогало, температура не сбивалась, не наступало никакого улучшения.

ИА REGNUM: Вас подключали к ИВЛ?

Светлана Касьян: Меня хотели подключить, но обошлось. Хотя в какой-то день я еле дошла даже до ванной комнаты в больнице. В 2:00, не успев даже дотянуться до красной верёвочки вызова врача, потеряла сознание, ударившись затылком об кафель. И всю ночь врачи возвращали меня к жизни. Давление было 65 — 70 — 40, и не поднималось выше, и все показатели были практически как у мертвеца. Это очень серьезный и страшный вирус.

У кого-то всё может протекать очень легко. Я знаю одного знакомого, у которого просто на протяжении недели была температура 37,3 и всё прошло, как обычный грипп, при том что он старше меня. И таких случаев гораздо меньше, потому что этот вирус сразу дает пневмонию, поражение происходит мгновенно, буквально за два дня! И я теперь понимаю, как люди могут умирать.

ИА REGNUM: Светлана, когда наступило улучшение? Выходит, что постепенно выходить из состояния, когда нечем дышать, вы стали спустя 10 дней после начала заболевания?

Светлана Касьян: Это были самые страшные 10 дней в моей жизни. Врачи — герои, они реально спасают пациентов, несмотря на то, что пока не знают наверняка, чем лечить. Как я уже сказала, мне несколько раз меняли терапию, прежде чем пошло хоть какое-то улучшение. В случае с моей мамой три раза меняли терапию. И они пробуют, ищут, меняют антибиотики от коронавируса. У нас, также как в Европе, применяют одни и те же препараты, в том числе от малярии и СПИДа. Последствия, конечно, сильно сказываются на печени, почках и организме в целом.

ИА REGNUM: Как проходит ваше восстановление?

Светлана Касьян: Сейчас я восстанавливаюсь. Но со спортом пока получается не очень, максимум, на что хватает, это 10 минут зарядки, спасают дыхательные упражнения.

Результаты теста, между тем, пришли только через две недели. И если бы мы не лечились, я бы не знаю, чем все закончилось.

ИА REGNUM: Какой совет вы можете дать тем, кто подозревает, что заболел?

Светлана Касьян: Мой совет всем, кто почувствовал недомогание, — сделайте КТ лёгких. В моём случае всё протекало очень тяжело. У моего мужа, напротив, было хорошее самочувствие, наблюдалось лишь лёгкое покашливание, но, учитывая что в такое время года возможна аллергия, его состояние было нормальным. Но после прохождения КТ оказалось, что у моего мужа тоже двусторонняя пневмония. Его тоже госпитализировали, потому что все это очень страшно.

Когда вся наша семья месяц назад попала в больницу в тяжелом состоянии с коронавирусом, моя доченька в пять лет осталась одна. А те, к кому я обращалась, — отказывали. И я их не осуждаю, возможно, я сама бы испугалась. К счастью, спасла старая подруга. Несмотря на то, что у неё есть свои дети, она заботилась о моей девочке, пока мы не выздоровели.

Также рекомендую всем очень серьезно отнестись к такой проблеме, как коронавирус. Это неизвестный и очень опасный вирус! И я чуть ли не убить готова тех, кто говорит, что его не существует! А ведь таких в социальных сетях очень много! Многие ещё пишут о том, что людям платят деньги за то, чтобы рассказывали о несуществующей болезни.

И ещё: мы заразились в Москве, по контакту со знакомыми, которые привезли вирус из Италии. И буквально за несколько дней до моего заболевания я уже наверняка была носителем вируса. Но те, с кем я общалась, они не заразились, потому что я соблюдала все меры предосторожности. И это на самом деле может помочь — дистанция, маски, мытье рук и всё то, что сотни раз было сказано. Всё это может помочь оградить вас и ваших близких. Всем здоровья!

Цитата из instagram Светланы Касьян Оперная певица Светлана Касьян заразилась коронавирусом в Москве

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 апреля 2020 г. в 85 регионах России зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 11 619 человек.