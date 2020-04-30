Пандемия показала лживость «исключительности» США – American Conservative
С приходом пандемии коронавируса идея американской исключительности, с помощью которой на протяжении долгого времени оправдывались многие спорные шаги Вашингтона, показала свою иллюзорность и пагубность, пишетДэниел Ларисон 30 апреля в статье для The American Conservative.
Ларисон отмечает, что в сердце американской исключительности лежит американское же высокомерие, вызванное убежденностью, что США лучше остального мира. И благодаря этому превосходству, уверенны сторонники идеи американской исключительности, Вашингтон имеет как право, так и обязанность брать на себя непропорциональную роль в международных делах.
В США фраза «американская исключительность» давно стала в обсуждениях вопросов внешней политики синонимом согласия с гегемонией США, а при необходимости служила для оправдания неправомерных действий Вашингтона. Комментатор Сонджонг Сонг указывал в 2015 году, что «американская исключительность — это вера в то, что США «качественно» отличаются от всех других стран». На практике же это означает то, что Вашингтон не считает себя связанным теми же правилами, которые применяются к другим государствам, оставляя за собой право вмешиваться везде и всегда.
Кроме того, американская исключительность стала в США инструментом проверки идеологической чистоты, с помощью которого можно было определить, достаточно ли определенные политические лидеры поддерживают интервенционистскую внешнюю политику Белого дома. Главная цель указаний на американскую исключительность в дебатах о внешней политике состояла в том, чтобы очернить менее воинственные политические взгляды как непатриотичные и выходящие за все рамки морали и приличий.
Эта идеологема часто использовалась как политическая дубина. Так, в предыдущем десятилетии критики администрации Обамы пытались поставить под сомнение согласие бывшего президента с этой идеей. С тех пор она стала объединяющим фактором для приверженцев американского первенства, к какой бы партии они ни принадлежали.
Чем активнее США своей политикой доказывали, что «американская исключительность» — пагубный миф, противоречащий реальности, тем чаще можно было слышать эту фразу, используемую для защиты выбранного курса. Если десятилетие начиналось с того, что ястребы-республиканцы обвиняли Обаму в неверии в эту «исключительность», то закончилось оно тем, что ряд ястребов-демократов вновь взяли на вооружение свое дискредитированное видение внешней политики. Эти два лагеря могут различаться в акцентах, но объединяет их уверенность в наличии у США особых прав и привилегий, которых не может быть у других стран. В результате США начали ненужные войны, взяли на себя чрезмерное бремя участия в международных делах и попрали права других государств, одновременно поздравляя себя со своей большой добродетельностью.
Современная версия американской исключительности неразрывно связана с верой в то, что США являются «незаменимой нацией». Согласно этой точке зрения, без «лидерства» США другие страны не смогут или не захотят реагировать на крупные международные проблемы и угрозы. В последние несколько месяцев можно было увидеть, насколько оторвана от реальности эта вера.
Со стороны США не было никакого значимого лидерства в борьбе с пандемией. По большей части союзники Вашингтона справились довольно хорошо и сами. В отсутствие «лидерства» Белого дома многие другие страны продемонстрировали, что им действительно не нужны США. Эта «незаменимость» — это сказка, которую в США любят рассказывать самим себе.
Если 22 года назад тогдашний госсекретарь Мадлен Олбрайт называла США «незаменимой нацией», благодаря чему они «вынуждены применять силу» и могут «заглядывать в будущее дальше, чем другие страны», то теперь она уже не так уверена. Так, в недавнем интервью The New York Times Олбрайт заявила, что «исключительность» не означает то, что США должны действовать «в одиночку».
После двух десятилетий катастрофических провалов, которые пролили свет на слабости и глупости США, даже она не смогла бы найти в себе прежний энтузиазм. Никто не смог бы, оглядываясь назад на последние 20 лет внешней политики США, честно сказать, что США «заглядывают в будущее дальше, чем другие страны». США не только не лучше, чем другие страны, предвидят и готовятся к будущим опасностям, но судя по тому, как страна оказалось неготовой к пандемии, США на самом деле далеко позади многих государств, которые, как предполагали в Вашингтоне, они «возглавляли». Невозможно противопоставить официальную риторику самовосхваления той реальности, в которой власти оказались неспособны защитить своих граждан от бедствий.
То, как плохо страна показала себя перед лицом пандемии, не только обнажило многие серьезные недостатки страны, но и вызвало кризис веры в устоявшуюся мифологию, которую американские политические лидеры и эксперты продвигали десятилетиями. При этом, как показала недавняя статья в The New York Times, многие считают, что «фундаментальная убежденность в американской исключительности» была поколеблена только сейчас.
Напротив, США не могли играть свою «особую роль», особенность которой, скорее, воображаемая, чем реальная, вечно. Это было возможно только в определенный период истории страны, который нужно понять и из которого нужно извлечь уроки. Тем не менее необходимо признать, что он носил временный характер и закончился некоторое время назад.
При этом пока американские лидеры «похлопывали себя по спине» за просвещенное «руководство» остальным миром, они пренебрегали насущными потребностями собственной страны и позволили многим частям государственной системы прийти в упадок. Кроме того, во имя такой «помощи» были разрушены многие страны.
Американская исключительность была сказкой, которой лидеры США оправдывали свое пренебрежение страной. Сказка была лестной, но в конечном счете она оказалась мишурой, которая отвлекала от защиты собственной страны и народа. В интересах США отбросить эту хвастливую фантазию и научиться жить как нормальная нация.