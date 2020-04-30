Выйти из заколдованного COVID-19 круга призывает «Провінція» (Черкассы). «Впервые на моей памяти главное управление статистики по Черкасской области открыло данные о причинах смертности за определенный период, — отмечает обозреватель издания. — В нашем случае, за январь-февраль 2020 года. Итак, за первые два месяца 2020 году в Черкасской области умерли 3423 человека. Все причины смертей перечислять не буду. Только самые распространенные: туберкулез — 14; ВИЧ — 11; злокачественные новообразования — 431; болезни нервной системы — 41; ишемическая болезнь сердца — 1403; грипп и пневмония — 40. А также: ДТП — 24; утопления — 6; самоубийства — 38; убийства — 10. Почему акцентирую внимание на этих печальных цифрах? Потому что с начала введения на Украине карантина мы загипнотизированно следим за количеством роста больных COVID-19. Однако если к цифрам смертей от коронавируса каждое утро в информационное пространство «выбрасывать» цифры по смертям от онкологии, ишемической болезни сердца, гриппа и пневмонии, ДТП, самоубийств… Вскоре мы получим множество сограждан с разбалансированной психикой. Но в то же время люди увидят, что по сравнению с другими болезнями COVID-19 — не самая большая беда. Страны, которые не пошли на уступки коронавирусной истерии (Швеция, Голландия, Белоруссия), не «завалены» инфицированными и умершими. Украинцам следует как можно быстрее выйти из заколдованного коронавирусного круга, в который мы себя сами поместили, и вернуться к нормальной жизни. При этом, конечно, личная гигиена — превыше всего».

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

Правительство запретило украинцам выезжать из страны на заработки, передает «Редпост» (Харьков). Данные меры будут работать до улучшения ситуации с пандемией коронавируса. «Поступают обращения о помощи в вывозе украинцев на работу в другие страны, но правительство руководствуется соображениями безопасности и здоровья граждан. В условиях пандемии любое путешествие — это опасность заболеть, особенно когда это путешествие самолетом, — сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. — Поэтому на этом фоне нелогичным кажется организовать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается эпидемия той или иной степени интенсивности». В то же время потребность в украинских работниках у стран-партнеров велика. И это, например, подтверждает ситуация, которая сложилась на польском рынке.

Европа хочет вернуть украинских гастарбайтеров, сообщает «Галичина» (Ивано-Франковск). Спецрейсы с украинскими работниками уже встретили в Финляндии. Прибывают всё новые и новые чартеры с Украины. Именно на украинцах, как оказалось, держатся тысячи финских ферм, и без украинцев урожая просто не будет. В Польше тоже придумали, как вернуть украинцев, несмотря на карантин. Там готовятся организовывать чартерные рейсы. Почему там так радуются рабочей силе с Украины? Наверное, потому что дешевая. И понятно, что украинцы воспользуются такой возможностью, ведь с начала эпидемии на Украине безработица выросла в десятки раз, а обещание власти создать более 500 тысяч рабочих мест, скорее всего, останется обещанием. И даже если в стране есть работа, она настолько низкооплачиваемая, что не дает возможности обеспечить семью самым необходимым.

Украинские гастарбайтеры

В правительстве подтвердили запрет выезда украинских заробитчан из страны, но каждый случай будут рассматривать отдельно, информирует Mukachevo.net (Мукачево). «Мы готовы готово рассматривать каждый такой запрос. Но принимать решение точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий. Власти принимающей стороны в лице работодателя должны обеспечить надлежащие условия проживания, труда, медицинского обслуживания», — говорится в сообщении кабинета министров.

Zaxid.net (Львов) рассказывает о том, как коронавирус заставил вернуться на Украину тех, кто строил себе рай за рубежом. Вот уже почти тридцать лет, как богатые украинцы живут по своим неписаным законам. Они, как правило, вахтовым методом грабят и эксплуатируют украинцев, а наворованное тщательно прячут на безопасном Западе. Побыл человек на «хлебной» должности несколько лет, перечислил в офшоры соответствующую сумму, чтобы хватило для себя, детей и внуков, и уже мог быть спокойным. Идеальным вариантом было купить себе не только элитную недвижимость в Лондоне, Вене, Испании или на Сардинии, но и отправить жить свои семьи в эти благословенные места, подальше от украинского ада. При этом стоит отметить еще одно обязательное условие для того, чтобы считаться украинской политической и экономической элитой — наличие гражданства еще несколько важных государств. Даже те, кто пришел к власти на пепелище Майдана, скупили дорогие виллы в Испании и отправили в Лондон своих детей. Подобное поведение напоминает деятельность колонизатора, главной задачей которого — выкачать всё самое ценное из колонии и вернуться доживать в метрополию. И здесь грянул его величество коронавирус. Буквально через мгновение все эти богатые и влиятельные почувствовали, что есть нечто такое, что может превратить золото в черепки. Нет, они не обеднели. Просто пандемия показала, что бывают ситуации, когда ты не имеешь никаких преимуществ. Что в немецкие и израильские клиники не попасть из-за карантина. Что для того, чтобы «соединиться» с семьей, нужно переселиться в другую страну и там остаться навсегда. Как только стало известно, что с коронавирусом не пошутишь, украинские сильные мира сего вынуждены были возвращаться из теплых краев. Впрочем, как только отступит эпидемия, богатые украинцы снова потянутся на юг. А зря.

Одесский горсовет взмолился об ослаблении карантина, пишет «Таймер» (Одесса). Депутаты обратились к председателю областной государственной администрации с просьбой проинформировать центральные власти о том кризисе, в котором оказался регион из-за строгого карантина. Такое решение народные избранники приняли на своей сессии 29 апреля. Само обращение зачитала депутат Светлана Осауленко. Она отметила, что за время карантина, то есть с середины марта, малый и средний бизнес в Одессе уже понес колоссальный ущерб, а многие горожане оказались буквально на грани выживания, так как их материальные запасы на черный день практически истощены. «Целые отрасли бизнеса не функционируют, а многие предприятия уже открыться не смогут. Туристическая отрасль стоит, город недополучает колоссальные суммы», — подчеркнула депутат. Горсовет призвал центральные власти ослабить или совсем отменить коронавирусный карантин, добавляя, что сами эти ограничительные меры нередко несправедливы и попросту чреваты социальным взрывом. «Несправедливо, когда большие супермаркеты работают, в замкнутом пространстве, а рынкам на открытом воздухе работать запрещено. Как и летним площадкам кафе, хотя есть возможность развести их столы на безопасную дистанцию», — говорят одесские депутаты. По их убеждению, город уже отброшен в своем экономическом развитии «на десятилетия назад». При этом против продолжения запрета больших собраний в Одессе местные власти не возражают.

Sekator85 Набережная Одессы

На улице Грушевского под стенами кабмина началась акция протеста предпринимателей, сообщали 29 апреля «Волинські Новини» (Луцк). Они требуют прекращения карантина с 1 мая и дать возможность малому бизнесу «кормить свои семьи». Люди приехали на автомобилях и этим заблокировали проезд. Прибыли эвакуаторы, чтобы забрать машины, блокирующие проезжую часть, между протестующими и полицией произошла словесная перепалка. На месте очень много полиции и Национальной гвардии. Они окружили эвакуаторы и не подпускают к ним протестующих. Те заявляют, что карантин должен быть для всех. «Эпицентр» работает, «Рошен», «Макдональдс» работают, не работает только малый бизнес, если карантин, то для всех», — заявил Эльдар, владелец сети кофеен.

В Запорожской области начали работать рынки, информирует «Индустриалка» (Запорожье). На прошлой неделе мелитопольские предприниматели протестовали под стенами мэрии против закрытия на период карантина продовольственных и промышленных рынков. Похожие акции проходили по всей Украине. Особенно показательными были поступки фермеров, которые выбрасывали тонны нереализованных овощей, зелени и фруктов. В ответ правительство обещало вернуться к рассмотрению вопроса. В Мелитополе решили не дожидаться заседания и 28 апреля дали добро на возобновление работы продовольственных рынков. «Мы понимаем, что местные рынки — это альтернатива супермаркетам и возможность заработать нашим предпринимателям, дачникам и мелким фермерам, а также возможность пополнить продуктовую корзину пенсионерам по более низким ценам», — отметил на заседании секретарь Мелитопольского горсовета Роман Романов. При этом власти постарались обеспечить выполнение требований, которые были озвучены министерством здравоохранения в качестве условий для функционирования рынков в карантинных условиях. На входе на территории торговых площадок посетителям проводят температурный скрининг, предлагают обработать руки антисептиком, все торговые места оборудованы защитными экранами из пленки или пластика, и продавцы, и покупатели в масках или респираторах. Также администрация рынков напоминает горожанам о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Предприниматели, работающие на рынках Полтавы, провели автопробег в рамках всеукраинской акции протеста «Двойные стандарты: власть, ты с кем?» — пишет «Полтавщина» (Полтава). На 78 автомобилях участники акции двинулись по улице Маршала Бирюзова, выехали на улицу Соборности, сделали три круга вокруг Корпусного парка и вручили представителям Полтавской областной государственной администрации и городского совета свои требования — открыть рынки на территории области. При этом предприниматели обязуются соблюдать карантинные требования: обеспечить социальную дистанцию в помещениях, проводить дезинфекцию и обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. Кроме того, предприниматели потребовали освободить от налогообложения за период карантина, а также уменьшить ставки налогов в 2021 году.

Рынок Южный. Львов

В Черновцах группа предпринимателей Калиновского рынка устроила акцию протеста под зданием городского совета и областной государственной администрации, рассказывают BukNews (Черновцы). Они потребовали определиться с возможностью работы продуктовых рынков в период карантина. Предприниматели жалуются на то, что местные власти, объявив о запрете торговли на рынках, не дали им возможности сбыть свою продукцию, отчего у них в контейнерах портятся продукты. Предприниматели пообщались с мэром Черновцов Алексеем Каспруком и первым заместителем председателя ОГА Богданом Ковалюком. Последний обвиняет мэра в том, что Каспрук устранился от принятия решения, которое бы позволило работу продуктовых рынков в городе. Каспрук заявляет о том, что решение по рекомендации органам местной власти запретить деятельность базаров принимала областная комиссия, которую возглавлял именно Ковалюк. По словам мэра, изменить это решение может только она.

В Ровно просят закрыть рынок Дикого, передает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Соответствующая петиция на сайте горсовета стремительно набирает необходимое количество голосов. Заметим, что выселить рынок за пределы города просили также в 2018 году. Против выселения выступает мэр Ровно Владимир Хомко: «Сразу скажу, независимо от того, сколько подписей будет в этой петиции, я ее отвергну. Закрыть рынок Дикого невозможно. Рынок должен быть там, куда людям удобно добираться. Особенно бедным людям, пенсионерам. Да, он не украшает город, но пока будет такой низкий уровень заработка у людей, до тех пор они будут ходить на рынки. Как только разбогатеем, пойдем в супермаркеты или на хорошие рынки. Более того, это частная собственность, нельзя владельцу сказать «забери то» или «измени это». За столько лет в этот рынок много вложили, но там все равно ориентируются на небогатый слой населения. И этим людям, которые туда ходят, легко туда добраться. Это может быть политическая провокация, чтобы возмутить людей. На рынке Дикого работает несколько тысяч человек, представьте себе — закрыть этот рынок».

Мэр Николаева Александр Сенкевич встретился с торговцами рынков и пообещал льготы предпринимателям, информируют «НикВести» (Николаев). В городе прошел митинг в защиту малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса. Акция торговцев началась с автопробега возле Центрального железнодорожного вокзала, после митингующие собрались на Соборной площади под мэрией. Через некоторое время к активистам вышел Сенкевич и выступил с заявлениями, в частности о том, что решение о закрытии рынков принимал кабинет министров, а также отметил, что они начнут работу только при соблюдении карантинных мер. Как пример мэр озвучил необходимость расчерчивать линии на торговых площадках, чтобы люди соблюдали дистанцию. После его заявления среди митингующих раздался смех, однако мэр подчеркнул серьезность карантинных мер. Сенкевич заявил, что администрации рынков Николаева уже готовятся к открытию: закупают бесконтактные термометры, дезинфекторы и чертят линии для соблюдения дистанции среди покупателей. Позднее мэр провел встречу с инициативной группой протестующих, где пообещал предпринимателям различные налоговые льготы на период карантина для поддержки бизнеса. Он добавил, что «черный список» предпринимателей, которые не снизили или не убрали стоимость аренды для своих съемщиков, также пополняется, и они не могут рассчитывать на льготные послабления. Также мэр отметил, что с 11 мая в Николаеве могут начать работать открытые площадки, а именно кафе и рестораны.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

Туристический сезон-2020 на Украине будет провальным, прогнозирует «Новий день» (Херсон). Сорванным оказалось в этом году начало курортного сезона на Арабатской Стрелке в Геническом районе. По оценкам правительства, потери украинского туристического сектора от пандемии коронавируса уже достигают 1,5 миллиарда долларов. Государство должно поддержать отрасль. Внутренний туризм имеет больше шансов на быстрое восстановление, чем выездной. Для поддержки его разработан законопроект №3377, который предлагает освободить субъекты хозяйствования от налогов на добавленную стоимость, прибыль, единого социального взноса, на жилую недвижимость и земельный, а также отменить туристический сбор до конца 2020 года. И ввести налоговые льготы на оплату аренды земли государственной и коммунальной собственности.