Кризис COVID-19, уже унесший жизни более 227 тыс. человек и ставший причиной самого глубокого спада мировой экономики со времен Великой депрессии, неизбежно скажется и на геополитике. Хотя контуры того миропорядка, который сформируется по итогам пандемии, еще предстоит определить, очевидным кажется одно: коронавирус едва ли поспособствует нормализации отношений между США и Китаем, которые в скором времени будут характеризоваться все большим отчуждением и враждебностью, пишетМинксин Пей в статье, опубликованной 30 апреля в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Автор отмечает, что еще до нынешнего кризиса китайско-американские отношения «дышали на ладан», а вспышка коронавируса, можно сказать, стала для них «похоронным звоном». Из-за того что китайские власти первоначально «скрыли» информацию о новом вирусе, а также из-за того ущерба, который международным цепочкам поставок товаров нанес «внезапно» введенный в КНР карантин, в США осознали, что их отношениям с Китаем угрожают два фактора.

Во-первых, это его «репрессивная политическая система». Хотя для жителей США давно не секрет, какая идеологическая пропасть разделят политические системы США и Китая, большинство воспринимало эти различия как нечто абстрактное. Истории о «насильственном задержании сотен тысяч уйгуров и других мусульман в Синьцзяне, репрессиях и издевательствах над тибетцами и преследовании политических диссидентов» внушали страх, но были чем-то далеким. Для многих они были просто свидетельством превосходства американской системы.

Антикитайская акция протеста Уйгуров у Белого дома. Вашингтон

Вспышка COVID-19, которая стала причиной смерти более 60 тыс. американских граждан, нанесла удар по экономике и привела к массовой безработице, превратила эту абстракцию в реальность. Впервые простые американские граждане стали опасаться за свое экономическое и физическое выживание из-за «политических репрессий» в далекой стране.

Согласно недавнему опросу Harris, более 70% американцев считают, что Китай сообщил неточную информацию о последствиях вспышки. Более 75% уверены, что китайское правительство несет ответственность за распространение вируса, тогда как с точки зрения 55−60% опрошенных, в распространении коронавируса в США больше виновато правительство Китая, нежели власти США.

Во-вторых, это экономическая взаимозависимость, особенно зависимость США, от китайских цепочек поставок. До вспышки в США смотрели на эту проблему главным образом через призму торгового дисбаланса и потери рабочих мест. Теперь же они во многом видят в непропорционально большой роли китайского производства средств индивидуальной защиты и фармацевтических ингредиентов в мире опасную слабость своей национальной безопасности.

Тем не менее, хотя на фоне пандемии для граждан США и стали очевидны риски взаимодействия с однопартийным режимом Китая, нельзя сказать, что резкий всплеск взаимной враждебности был неизбежен. Напротив, он стал результатом решения правительств обеих стран воспользоваться кризисом для укрепления своих внутриполитических позиций.

Voachinese.com Съезд КПК

После того как на свет вышла информация о том, что Пекин не принял достаточно мер для сдерживания пандемии в Ухане, Коммунистическая партия Китая перешла в чрезвычайный режим. По мере сокращения числа новых выявленных случаев заражения правительство пошло на решительные дипломатические и пропагандистские шаги для восстановления своего имиджа. Так, Пекин отправил медикаменты и персонал в пострадавшие страны, такие как Иран, Италия и Филиппины. Внутри страны китайские власти стали превозносить собственные решительные действия, подстегивая националистические настроения и критикуя недостаточно решительные меры, принимаемые на Западе.

Тем временем Запад дал Китаю много поводов для такого поведения. Президент США Дональд Трамп, в частности, не смог должным образом ответить на вызов коронавируса, указывая на просчеты других, противореча себе и занимаясь откровенной ложью. После того как принимаемые меры оказались недостаточными и произошел обвал экономики США, из-за чего под вопросом оказались перспективы переизбрания Трампа, Республиканская партия стала самым активным образом возлагать вину на Китай. И многие в США с такой постановкой вопроса согласны. Так, по данным опроса Harris, более 50% опрошенных поддерживают Трампа в том, что коронавирус — это «китайский вирус».

Этот ядовитый коктейль идеологической враждебности, затянувшейся торговой войны, геополитического соперничества и политиканства, скорее всего, поспособствует дальнейшей эскалации двусторонней напряженности между Вашингтоном и Пекином. В США Конгресс, вероятно, примет закон, предписывающий вернуть развернутое в КНР производство товаров, которые считаются ключевыми для национальной безопасности. Кроме того, администрация Трампа, скорее всего, введет новые санкции, включая более жесткие ограничения на передачу технологий.

Поскольку такие карательные меры пользуются широкой общественной поддержкой — 71% граждан США хотят вывести производство из Китая — единственный реальный вопрос заключается в том, насколько суровыми они будут. Если учесть политические ставки, Трамп вряд ли проявит большую сдержанность. В конце концов, отношения США с Китаем станут самым важным вопросом внешней политики на ноябрьских выборах. Трамп уже начал нападать на своего предполагаемого кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джозефа Байдена, за его «мягкость» в отношении Китая. Со своей стороны, Байден также стал обвинять Трампа в мягкости.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

Что касается председателя КНР Си Цзиньпина, он вряд ли отступит. Ранее в этом месяце на заседании Постоянного комитета Политбюро (высшего руководящего органа КПК) он заявил, что Пекин должен готовиться к долгосрочным «изменениям во внешней среде».

Пока мир сталкивается с неизбежной общей угрозой, разгорающаяся холодная война между его двумя крупнейшими экономиками — это последнее, что кому-то нужно. Тем не менее если ни один из лидеров не изменит свой подход, такого результата будет сложно избежать. На самом деле, пандемия не только не стимулирует глобальное сотрудничество, но и может втянуть США и Китай в порочный круг эскалации, что приведет непосредственно к полномасштабному конфликту.