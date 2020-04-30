Для борьбы с коронавирусной инфекцией в городах России ввели различные профилактические меры. Одна из них — это дезинфекция общих мест в многоквартирных домах. Определить, обрабатывается ли ваш подъезд, достаточно просто — запах хлорки не спутаешь ни с чем. В Тюмени контракт на 38,4 млн рублей, по которому ежедневно нужно обрабатывать 4 тысячи 320 домов, получило одно единственное микропредприятие. Дело уже обернулось громким скандалом и прокурорским представлением как в адрес мэра, так и в адрес гендиректора компании-исполнителя. ИА REGNUM выяснило подробности контракта, а также, кому принадлежит фирма, которая получит бюджетные миллионы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

С середины марта в Тюменской области действует режим повышенной готовности. Одной из профилактических мер для борьбы с инфекцией, по решению оперативного штаба, была определена дезинфекция подъездов жилых домов и мест общего пользования. Реализовать эту задачу должны были управляющие компании, которым пообещали выделить необходимые дезинфицирующие средства, а жителям дали слово не увеличивать тариф за обслуживание из-за этого. К слову, такие меры и обещания были и в других регионах.

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Внимание прокуратуры

29 апреля 2020 года Генпрокуратура РФ на своём сайте сообщила, что мэр Тюмени и директор ООО «Эсфинанс» получили прокурорские представления «об устранении нарушений закона». Сообщалось, что ещё в начале апреля 2020 года между департаментом городского хозяйства и частной компанией был заключен контракт на проведение профилактической дезинфекции помещений общего пользования. При этом дезинфекцию должны проводить ежедневно в 4320 домах.

Прокурорская проверка показала, что заказчик не уделил «должного внимания наличию у организации достаточного штата работников, материальной базы, опыта и плана проведения большого и нестандартного объёма предстоящей работы, что повлекло ненадлежащее исполнение работ по контракту и претензии».

О контракте

В апреле 2020 года в качестве помощника управляющим компаниям, пользуясь послаблением закона о госзакупках, через закупку у единственного поставщика определили одну частную фирму.

Контракт, исполнение которого и стало основанием для прокурорский проверки, был подписан 10 апреля с ООО «Эсфинанс». Его стоимость — 38,43 млн рублей, куда входит и цена всех расходников.

«Правовым основанием для заключения контракта является п. 9 ч. 1 ст. 93 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункт 16 постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п «О введении режима повышенной готовности», протокол заседания оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции на территории города Тюмени №6 от 08.04.2020 года», — отмечалось в документе.

Сегодня, 30 апреля 2020 года, истекает срок действия данного контракта. По его условиям, исполнитель должен был ежедневно с 8 до 17−00 проводить профилактическую дезинфекцию мест общего пользования «с применением дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке» в 4320 домах. Уточнялось, что обрабатывать должны входные группы, включая блок вызова домофонов, межквартирные и межэтажные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры (за исключением чердаков, подвалов, технических этажей), все поверхности (стены, потолок, пол, оконные и дверные проёмы, двери), а также поверхности предметов, в том числе поверхности почтовых ящиков, противопожарных щитов.

Проверять, как исполняется контракт, заказчик должен был также ежедневно, но выборочно — не более 1% домов, указанных в адресном перечне.

Первыми претензии к работе высказали жильцы домов, которые обратились в СМИ, а публикации последних уже стали основанием для прокурорской проверки.

По условиям контракта, оплата по нему должна производиться «по каждому этапу за фактически оказанные услуги после окончания оказания услуг по этапу на основании счета в течение двух дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приёмки оказанных услуг». Пока неизвестно, переведены ли средства по данному контракту и в каком объёме.

О компании

Кто же получил многомиллионный контракт, который должны оплатить из бюджета города? По данным ЕГРЮЛ, микропредприятие «Эсфинанс» с основным видом деятельности — комплексное обслуживание помещений было зарегистрировано в Тюмени 27 июля 2015 года. Среднесписочная численность сотрудников, по открытым данным, на начало 2019 года составила семь человек. Уставный капитал компании — 10,5 тыс. рублей. Директор и владелец 95,24% доли — Алексей Игоревич Самкаев. Владелец оставшейся доли — Сергей Грубляк.

В активе Алексея Самкаева также есть компания «Сибирь-Ассист», которая ведёт деятельность в области здравоохранения с 2007 года. Владелец 50% доли Ирина Ярцева. ООО «Сибирь-Ассист» была исполнителем восьми госконтрактов на сумму свыше 5 млн рублей. Они были заключены с тюменскими поликлиниками на оказание услуг по функциональным и ультразвуковым методам исследования.

1cardioclinic.ru Ирина Ярцева

Примечательно: в сентябре 2018 года почётным консулом Республики Корея в Тюменской области был назначен предприниматель Игорь Самкаев. Данные основного владельца «Эсфинанс» как раз совпадают с данными сына консула.

Игорь Самкаев ранее был депутатом Тюменской городской думы, а также занимал различные руководящие должности в ОАО «Запсибкомбанк». На сегодня Самкаев-старший является не только почётным консулом, но и главой фонда содействия танцевальной деятельности «Золотые ворота Сибири» (учредитель — ООО «Творческая корпорация «САМИ», полностью принадлежащее Игорю Самкаеву). В его активе также доли как минимум в семи коммерческих компаниях, включая 75% доли в созданном в конце марта 2020 года ООО «Алебашево» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом).

Прочие контракты

Несмотря на прокурорское представление и претензии к исполнению контракта в Тюмени, фирма «Эсфинанс» за апрель 2020 года стала исполнителем по ещё двум схожим соглашениям. В них речь снова о бюджетных расходах.

С муниципальным учреждением «Единый расчётный центр» контракт подписали 13 апреля 2020 года на сумму более 589,9 тыс. рублей. По нему компания Самкаева-младшего должна ежедневно проводить дезинфекцию в 168 многоквартирных домах Заводоуковского городского округа в течение 20 дней после подписания контракта. Стоит отметить, что в округ, помимо города Заводоуковска, входят несколько сёл, деревень и посёлков, дома которых также попали в перечень.

10 апреля 2020 года был подписан контракт с МКУ «Стройзаказчик» на 1,689 млн рублей на ежедневную обработку почти в 200 многоквартирных домах Ялуторовска. Срок этого контракта истекает сегодня, 30 апреля.

Компания в этих случаях снова выступала единственным поставщиком, то есть был применен бесконкурентный способ выбора подрядчика для муниципальных контрактов.

В целом же «Эсфинанс» выступало поставщиком в 27 государственных контрактах на сумму свыше 61,419 млн рублей.