Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь и распорядок практически всех жителей России. Так, новый формат пришлось опробовать всем школам страны: учеников перевели на дистанционное обучение, а новые возможности пришлось испытывать буквально «на ходу». С экранов телевизоров чиновники рассказывали о передовых технологиях и современных возможностях, однако чем на самом деле обернулась «дистанционка» для всех к ней причастных?

Edu.gov.ru Дистанционное обучение

Провальный старт

Сложности начались с первых дней дистанционного обучения. Так, столичные школьники и их родители начали массово жаловаться на сбои в «Московской электронной школе» (МЭШ) и «Российской электронной школе» (РЭШ), а учителя — на невозможность прикрепить файлы с заданиями в электронный дневник из-за выплывающего окошка с ошибкой.

« Проблемы с выдачей дистанционных заданий начались практически с первых дней. Невозможность добавить домашнее задание из базы МЭШ, невозможность прикрепить домашнее задание в виде даже обычного файла, плюс отсутствие канала обратной связи с учениками в виде прикрепления выполненного домашнего задания доводили учителей практически до истерик », — говорит учитель одной из школ Москвы Вячеслав Макушинский (имя изменено).

При этом постоянно возникающие проблемы с образовательными платформами признали на самом высоком уровне. Так, глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью изданию «Коммерсантъ» заявил, что «не все школы и не все учителя были к этому [дистанционному образованию] готовы»: «Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки. Проблем с учёбой возникло много».

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

Покажите личико!

Не успела российская образовательная система оправиться от массовых сбоев онлайн-платформ, впрочем, продолжающихся и по сей день, как её потряс новый скандал. В начале апреля, спустя менее чем через две недели после начала «дистанционки», издание The Washington Post сообщило, что в Сеть «утекли» данные тысяч бесед, проведённых на платформе Zoom, — причём как рабочих конференций и уроков, так и частных разговоров. Так, на YouTube и Vimeo были опубликованы беседы с лицами, голосами и частными данными как взрослых, так и детей, личные разговоры и частные контакты пациентов с врачами.

Американское издание отметило, что это стало возможным по причине существования возможности функции записи конференции — то есть пользователи, скорее всего, включили эту функцию и сохранили беседу в аудиоформате. При этом, отмечают журналисты, данные разговоры остаются в облачном хранилище компании Zoom. В прессе не исключили, что данные разговоры не имели защиты в виде паролей.

Хулиганству — бой?

С сервисом Zoom, в котором подавляющее большинство учителей проводит дистанционные уроки, связаны ещё несколько скандалов. Так, из ряда российских регионов поступили сообщения о том, что неизвестные хулиганы во время проведения урока запустили трансляцию видеороликов порнографического содержания, а в УСК по Саратовской области даже возбудили дело по статье 242 УК РФ («Незаконный оборот порнографических материалов»).

« В нашей школе с первых же дней использования сервиса видеоуроков от учителей поступили жалобы. Так, в одной из конференций старшеклассник начал выражаться нецензурно в адрес одноклассников, не реагируя на замечания учителя, после чего стал мешать проведению урока, рисуя непристойности на виртуальной доске. А в другой конференции молодой учительнице и вовсе пришло приватное сообщение с предложением интимных услуг — от несовершеннолетнего ученика, который зашёл в конференцию под «подставным» именем» , — делится впечатлениями от дистанционных видеоуроков учительница одной из школ на юго-востоке Москвы Марина Ломидзе (имя изменено).

По словам учительницы, после таких жалоб от учителей директор распорядился создать в Zoom «комнату ожидания», чтобы учитель сам мог давать одобрения на вход на видеоурок тем или иным ученикам, а школьникам поручили входить в онлайн-конференции только под своими именами и фамилиями.

Santeri Viinamäki Разбитый компьютер

Многообразие или единая платформа?

При этом стоит признать, что у Минпросвещения РФ действительно был запасной план на случай внештатных ситуаций — подобно той, которая пришла в Россию во второй половине марта. Для учителей и школьников уже функционировали, пусть и не без сложностей, государственные платформы «Российская электронная школа» и «Московская электронная школа», а также частные платформы — Маркетплейс образовательных услуг, «Яндекс.Учебник», «Школьная цифровая платформа» Сбербанка, Олимпиум, «Фоксфорд», «Учи.ру», Skyeng и другие. Свои учебники для пользования предоставило и издательство «Просвещение». А телеканал «Мособр ТВ» и вовсе запустил уроки по телевизору — специально для тех, кто не имеет доступа в интернет. Подобная система, кстати, была опробована и на территории соседней Украины — там во время пандемии коронавируса также стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн».

« Знали бы вы, сколько мы наслушались от родителей! Казалось бы, такое многообразие должно «развязать» руки и учителям, и родителям. Но со стороны родительского сообщества практически сразу началась буря возмущения: дескать, каждый учитель задаёт задания на удобной для него платформе, и родители попросту в них запутались. А школьное руководство приказало учителям и вовсе не ставить ученикам неудовлетворительные отметки, поскольку это, дескать, может демотивировать учеников, и без того «испытывающих стресс» от онлайн-уроков », — рассказал один из классных руководителей московской школы Дмитрий Воинов (имя изменено).

По его словам, классные руководители столкнулись и с массой других проблем: например, некоторые дети из социально нестабильных семей отказались от выполнения домашних заданий и участия в видеоуроках, а некоторые родители и вовсе заявили, что увозят детей на дачи и в деревни к бабушкам до конца учебного года без возможности выходить в интернет. В этой связи, с сожалением отметил Воинов, руководство школ нередко заставляет учителей «выдумывать» оценки для таких учеников, чтобы к концу учебного года в школах не было неаттестованных.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

Учитель — не груша для битья

В соцсетях в последние недели появились видеоролики, на которых записаны голосовые сообщения родителей с их впечатлениями от дистанционного обучения. Родители жалуются на то, что дети не в состоянии освоить учебную программу, а также сыплют проклятия в адрес учителей, которые «получают в интернете свою зарплату бесплатно».

Учитель Марина Ломидзе считает, что появившиеся видеоролики и их содержимое демонстрируют проявившийся в последние годы родительский стереотип о том, что учитель — это ленивый тиран, который не желает давать знания детям и хочет лишь сидеть в башне из слоновой кости и получать зарплату, превышающую сотню тысяч рублей: «Поверьте, нынешняя ситуация — такой же стресс для учителей, как и для родителей, и даже больше! Учителя вынуждены подстраиваться под детей, получать в режиме 24/7 выполненные задания от детей и тут же проверять их для выставления оценок, общаться с классными руководителями по поводу непосещения школьниками онлайн-уроков — и это лишь малая часть их работы, не учитывающая груза заданий со стороны школьной администрации».

Режим самоизоляции в России введён до 11 мая, однако специалисты полагают, что до конца учебного года школьников не будут переводить в оффлайн-формат. Остаётся надеяться, что в перспективе образовательная система России будет в большей степени готова к подобным событиям и учтёт ошибки «коронавирусной дистанционки».