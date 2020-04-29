Воронежская область сделала свой вклад в общую Победу советского народа над фашистской Германией и её сателлитами.

Красноармейцы в машинном зале ВоГРЭС. 1942

Воронеж награждён орденом Отечественной войны I степени. «За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны и успехи в развитии народного хозяйства наградить город Воронеж орденом Отечественной войны I степени» — Указом Президиума Верховного совета СССР от 6 мая 1975 года. Также Указом Президиумом Верховного совета СССР от 10 мая 1986 года награждён орденом Ленина «За большие заслуги трудящихся города в революционном движении, их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, и в связи с 400-летием со времени основания наградить город Воронеж орденом Ленина».

В 2008 году Воронежу было присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Население

По данным переписи 1939 года, в Воронежской области до войны проживали 3 млн 472,8 тыс. человек, после освобождения региона от оккупации в 1943 году численность жителей сократилась почти на миллион — до 2 млн 508,9 тыс. человек. Воронеж оказался в числе тех городов, где зафиксированы самые высокие потери среди городского населения в годы войны — они составили 19,8% от предвоенной численности населения.

Воронежцы уходили на фронт, уже начиная с первых дней войны, всего воевать с врагом отправились около 560 тысяч жителей региона, в том числе около 47 тысяч жителей Воронежа.

В народном ополчении в годы войны участвовали около 200 тысяч человек. Только осенью 1941 года на территории Воронежской области действовало уже 165 партизанских отрядов. Партизаны активно действовали в период оккупации, а зимой 1942−1943 годов помогали Красной армии в освобождении территории области от фашистско-немецких захватчиков — за этот период партизаны провели 47 операций.

На фронтах Великой Отечественной войны погибли 329 тыс. 697 жителей Воронежской области, в том числе 32 тыс. 229 — уроженцев Воронежа.

365 воронежцам за героизм во время Великой Отечественной войны были присвоены звания Героя Советского Союза, 65 стали полными кавалерами ордена Славы.

Экономика

С первых же дней Великой Отечественной войны промышленность Воронежской области была переориентирована на работу для фронта. Основная машиностроительная промышленность была сосредоточена в областном центре. В частности, Авиационный завод сосредоточился на выпуске штурмовиков Ил-2: в 1941 году за образцовое выполнение задания правительства по выпуску боевой техники завод был награжден орденом Ленина. В октябре 1942 года завод пришлось эвакуировать в Куйбышев. За годы войны воронежские авиастроители выпустили более 15 тысяч самолетов Ил-2 — 42% от всех построенных штурмовиков этой модификации.

Именно в Воронеже на свет появились легендарные реактивные установки БМ-13 «Катюша» — их серийный выпуск освоил Воронежский экскаваторный завод имени Коминтерна: в августе — сентябре 1941 года предприятие отправляло в Москву по 10−12 «Катюш», последнюю партию завод отправил в октябре 1941 года — 18 установок. Тогда же, в октябре 1941 года, завод имени Коминтерна был эвакуирован на Урал. На свердловском «Уралэлектроаппарате» и на предприятии «Дормаш» воронежцы выпускали «Катюши», батальонные минометы, боеприпасы.

Вагоноремонтный завод имени Тельмана с августа 1941 по февраль 1942 года построил шесть зенитных бронепоездов, отремонтировал 778 пассажирских и 1380 грузовых вагонов. В феврале 1942 года, когда фронт подошёл к Воронежу, предприятие эвакуировали в Омск. Территория завода спустя несколько месяцев была разрушена гитлеровскими обстрелами.

Воронежский механический завод, в годы войны называвшийся дизельным, уже в начале войны был эвакуирован в Андижан (Узбекская ССР): здесь воронежские специалисты наладили выпуск авиационных моторов для легких самолетов и за все годы войны выпустили более 30 тысяч авиадвигателей.

Воронежский «Электросигнал» с начала войны наладил производство продукции для фронта, на предприятии также развернули призывной пункт Коминтерновского райвоенкомата и разместили военный госпиталь. Осенью 1941 года предприятие было эвакуировано в Новосибирск, где воронежские специалисты разработали коротковолновые радиостанции типа РБМ, долгое время не имевшие аналогов. В то же время в Воронеже на территории предприятия развернули производство радиостанций для фронта радиусом действия до 15 километров. В январе 1942 года здесь разместился фронтовой ремонтный завод — приводилась в порядок повреждённая военная техника.

Ключевые сражения в Воронежской области

Бои на территории Воронежской области велись с конца июня 1942 года и до конца февраля 1943 года. При этом бомбардировкам Воронеж подвергался периодически с начала войны. 28 июня 1942 года началась Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция советских войск. В июле войска противника захватили западную (правобережную) часть Воронежа, линия фронта разделила город на 212 дней.

МАММ. МДФ Освобождение Воронежа. 1942—1943

МАММ. МДФ Освобождение Воронежа. 1942—1943

Семен Фридлянд. Война в Воронеже. В районе ВОГРЭС начальник разведки лейтенант Блохин, уточнив огневые точки противника, отправляет донесение с разведчиком Жамолетдиновым. 1942

Оборона Воронежа длилась до 25 января 1943 года: советские войска прикрывали Москву на южном направлении и оказывали сопротивление венгерским дивизиям противника. В декабре 1942 года Красная армия начала наступательную операцию «Малый Сатурн» (16—30 декабря 1942 года), в результате которой были освобождены Кантемировский, Богучарский и другие южные районы области.

Полностью Воронежская земля была освобождена от врага в ходе Острогожско-Россошанской (13—27 января 1943 года) и Воронежско-Касторненской наступательной операции (24 января — 17 февраля 1943). Силами Воронежского фронта были разгромлены 2-я немецкая, а также 8-я итальянская и 2-я венгерская армии. Именно в ходе боёв на Дону в январе 1943 года были разгромлены элитные части итальянской армии — альпийские стрелки, и в итоге — 8-я итальянская армия. В Воронежской области самое крупное поражение за всю историю было нанесено венгерской армии — из 203 тыс. человек погибло 80 тыс., были ранены более 25 тыс. человек.

Семен Фридлянд. Война в Воронеже. Уничтожение немецкого десанта на ул. Менделеева. 1942

Одна из улиц города Россошь в первый день после изгнания оккупантов. 16 января 1943

МАММ. МДФ Советские войска въезжают в Воронеж. 25 января 1943 г

В 11:00 25 января 1943 года в результате ожесточенных боёв правобережная часть города была полностью очищена от оккупантов.

В ходе боёв войска противника потеряли около 320 тысяч солдат и офицеров, однако цена тоже оказалась высокой — на Воронежской земле погибли около 115 тыс. советских воинов. На территории Воронежа в 46 братских могилах покоятся останки 26 тыс. 791 защитника города.

После оккупации Воронеж оказался почти полностью разрушенным, и буквально через несколько недель, после возвращения в свои дома, воронежцы приступили к восстановлению города. Уже в 1944 году было восстановлено более 263,3 тыс. кв. м строений, к началу 1945 года в городе уже заработали более 150 магазинов, бани, столовые, школы и детсады и даже кинотеатры. Было построено 156 км водопровода, три насосные станции, восстановлено 42 км трамвайных путей, 72 трамвайных вагона, 152 электросети, телефонная станция, телеграф, радиостанция, пять радиоузлов.