Будущее нашей экономики, и в особенности промышленного производства, — это то, что волнует сегодня больше всего не только владельцев бизнесов, руководителей и работников предприятий, но и правительство страны.

Фото из личного архива Ольга Пелехатая — Председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию системы закупок

Сегодня, когда мы ещё не вышли из карантина, когда одна часть предприятий бездействует, а другая продолжает работать и восстанавливает технологические цепочки, уже очевидно, что в ближайшем будущем, после окончания пандемии, страна столкнётся с новыми вызовами, обусловленными ликвидацией или банкротством предприятий, сокращением рабочих мест и ростом безработицы, трансформацией целых отраслей экономики и сфер предпринимательской деятельности.

Убеждена, что победу в глобальной мировой борьбе за достойное место на карте мира одержит то государство, которое обладает большей территорией, обширными сырьевыми и человеческими ресурсами, развитой эффективной экономикой, находящейся на полном самообеспечении при закрытых границах, и которое будет иметь то здравоохранение, которое сможет контролировать и нейтрализовать вызовы, подобные сегодняшней пандемии, а также любые иные катаклизмы и чрезвычайные ситуации.

Этим критериям в полной мере отвечает наша страна. У России есть все ресурсы и все условия для того, чтобы производить внутри страны всё то, что необходимо ей для процветания и благополучия жителей.

История учит: те страны, которые ничего не производят или производят мало, рано или поздно становятся зависимыми от экономик других стран, а потому — управляемыми.

Что же мешает этому и что нужно сделать, чтобы производство стало по-настоящему эффективным?

Эту многосложную задачу мы решаем не один год, предлагая всё новые и новые рецепты. Что у меня однозначно не вызывает сомнений, так это уход от сырьевой зависимости, построение стимулирующей производство эффективной налоговой системы, уменьшение зависимости от импорта машин, оборудования, полуфабрикатов, сырья и так далее, аналоги которых производятся или могут производиться в нашей стране. Но это — глобальные меры.

А есть меры, которые способны дать относительно скорый результат и особенно актуальны на этапе выхода из карантина, чтобы вдохнуть жизнь в оказавшиеся в ступоре предприятия и не дать уйти в малоэффективное или даже в обречённое на неудачу русло, те меры и механизмы, которые, возможно, будут предлагаться для выходящих из кризиса предприятий.

Речь идёт о том, чтобы по аналогии с интернетом создать по всей территории страны так называемую «промышленную паутину». Подчеркну, что это — задача не на один год, и она должна быть обеспечена государственной поддержкой в лице профильных министерств и ведомств, отраслевых ассоциаций, административным ресурсом и широким участием в проекте регионов, которое могла бы обеспечить такая организация с разветвлённой региональной сетью, как ТПП РФ.

Эпицентром всей этой работы должен, безусловно, стать каждый конкретный производитель конечного продукта, являющийся отправной точкой в создании «промышленной паутины», а дальше взаимодействие всех звеньев по технологической цепочке. Именно конечный продукт — это продукт, обеспеченный реальными, а не дутыми денежными средствами.

И именно поэтому в сторону и в интересах производителя и должен быть направлен вектор всей государственной и общественной поддержки. Нужно широкое внедрение в этот проект современных информационных и цифровых технологий, создание доступных быстродействующих баз данных и многое другое. Например, координатором подобного проекта мог бы стать, в случае поддержки, Минпромторг России.

Если проиллюстрировать звенья цепочки на примере медицинской промышленности, которую представляет «М. К. Асептика», то для производства какого-то абстрактного нового продукта они выглядят следующим образом: специалистам необходимо найти и установить производственные связи с большим числом потенциальных производителей сырья, полуфабрикатов, работ, услуг из различных регионов страны. Для этого необходимо проверить их благонадежность, финансовое состояние, эффективность участия в закупочной деятельности, взять и испытать образцы, провести технологические и иные исследования на безопасность и совместимость, а также провести конъюнктурные и логистические исследования.

На этапе изготовления образца изделия необходимо установить связи с учеными, техническими специалистами, врачами, которые также участвуют в разработке продукта и которые в том числе станут его потребителями.

Для любого промышленного производства необходимо большое количество высокопроизводительных станков, нужны производственные линии. Всё это должно быть отечественным, и, если какую-то продукцию наша страна не производит, нужно стремиться в первую очередь к тому, чтобы зарубежные аналоги стали производить в России. Тогда страна по-настоящему имеет шанс стать независимой.

Пройдясь по цепочке, всегда можно будет выявить те ее звенья, которые базируются на импортном производстве, и дать сигнал тем, кто сможет наладить выпуск аналогов с фактически гарантированным рынком сбыта.

И, что особенно важно, нужно политическое решение относительно того, что если в России производится собственная конкурентоспособная продукция, аналогичная зарубежной, то она должна являться приоритетной. Рост промышленного производства однозначно приведёт к сокращению безработицы и появлению новых высококвалифицированных рабочих мест.

Тот положительный опыт, который приобрела медицинская промышленность, отрабатывая постановление правительства № 102 в отношении импортозамещения, должен быть взят на вооружение и распространён и на другие отрасли.