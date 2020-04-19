Несмотря на то, что правительством России анонсирован уже третий пакет антикризисных мер поддержки экономики населения и бизнеса, многие из тех, кому они предназначены, разочарованы. К примеру, некоторые представители малого бизнеса опасаются брать кредит в банке, потому что не уверены, смогут ли они вернуть «тело» долга, даже под нулевой процент.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика России

Владельцы небольших кафе и ресторанов тоже задаются вопросами: «После того, как снимут карантин, не побоятся ли люди прийти в помещение с другими людьми, и как долго такой страх может продлиться?». В этих условиях, по мнению д. э. н., профессора кафедры экономики, директора Института экономики и управления промышленными предприятиями им. В. А. Роменца НИТУ «Московский институт стали и сплавов», финалиста Общероссийского конкурса «Лидеры России» Олега Калинского, готовых рецептов по борьбе с этим кризисом, нет. В интервью редакции ИА REGNUM он, тем не менее, дал конкретные антикризисные «рецепты».

ИА REGNUM: Олег Игоревич, согласны ли вы с утверждением, что кризис нагрянул внезапно?

Олег Калинский:Никто не был готов к кризису, вызванному пандемией коронавируса. Даже промышленно развитые страны с давно функционирующими институтами бюджетной и денежно-кредитной политики. Нужно признать, что многое делалось и делается сейчас в режиме реального времени, когда существует и недостаток информации, и ситуация меняется постоянно. Это очень важно осознавать, потому что готовых рецептов по борьбе с этим кризисом, нет. Есть, конечно, хорошо показавшие себя решения в период глобального финансово-экономического кризиса 2008−2009 гг., рецессии 2014−2015 гг., но и эти решения нужно трансформировать, а не использовать как кальку.

ИА REGNUM: Не могли бы вы рассказать нашим читателям о поддержке промышленности, поддержке малого и среднего бизнеса в условиях кризиса?

Олег Калинский: Для крупного бизнеса, многие предприятия которого являются непрерывно работающими, на мой взгляд, важна поддержка государства, которая бы содействовала обеспечению работников всеми средствами индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, дезинфецирующие средства и т. д.). Предприятия готовы их покупать, но до недавнего времени количество этих средств было очень ограниченным. Не все предприятия могли их приобрести. Сейчас есть улучшения, но не во всех регионах.

Второе. Многие крупные предприятия стали участниками таких механизмов промышленной политики, как специальные инвестиционные контракты, корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Эти механизмы направлены в том числе и на выполнение целей майских указов президента РФ В. В. Путина по увеличению несырьевого экспорта и получению большей доли на зарубежных рынках в сегментах товаров с наибольшей добавленной стоимостью. Сегодня эти контракты и программы крупные предприятия реализовать в согласованные государством сроки объективно не могут: у кого-то нет возможности привлечь финансирование в нынешних условиях, у кого-то подрядчики не могут выйти на объекты, так как их сотрудники сидят на карантине в других регионах. Все эти проблемы сдвигают сроки реализации проектов.

Нужно эти сроки законодательно удлинять, дать возможность предприятиям исполнить свои обязательства по созданию новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы, расширению объемов экспорта и введению новых производственных мощностей. Но в более поздний период. Нужно внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, чтобы предприятия не попали под штрафы за неисполнение своих обязательств по специнвестконтрактам, а по программам повышения конкурентоспособности, чтобы имели возможность позже запустить инвестиционные проекты, которые будут направлены на увеличение экспорта.

ИА REGNUM: Недавно мы подготовили интервью с руководителем одного из питерских предприятий. Он сказал, что как раз промышленности, малому бизнесу, мало помогают. А как вы считаете?

Олег Калинский: Вы правильно отметили, что значительные риски в нынешней ситуации существуют и обостряются для среднего и малого бизнеса. Традиционно, этот бизнес самый рискованный в России после начала формирования в стране рыночной экономики. Все кризисы малый и средний бизнес переживает наиболее остро. Я часто общаюсь со своими друзьями, которые управляют небольшими кафе и ресторанами, магазинами, мойками и другими малыми и средними предприятиями.

ИА REGNUM: В чем основная проблема?

Олег Калинский:Государство предоставляет налоговые «каникулы», госбанки дают беспроцентные займы. Но эти средства все равно нужно будет заплатить позже. То есть это — отложенные платежи, и многие мои знакомые опасаются брать кредит в банке, не зная, смогут ли они вернуть «тело» долга, даже под нулевой процент. Нет выручки, нет возможности платить заработную плату, и, самое печальное, непонятно, когда появится ясность и уверенность в том, что ситуация в экономике нормализуется. Например, никто из владельцев кафе не может сегодня четко сказать, вернутся ли к нему посетители даже после снятия режима самоизоляции. Не побоятся ли люди прийти в помещение с другими людьми? Как долго такой страх может продлиться?

Есть также проблема в отношениях арендодатель-арендатор. Многие представители малого и среднего бизнеса арендуют площади. В нынешних условиях платить прежнюю сумму аренды они объективно не могут, просят о снижении. А теперь представьте арендодателя, который не хочет идти на снижение платы, так как понимает, что, даже если бизнес арендатора восстановится, скидку в этот период он в будущем вернуть не сможет.

ИА REGNUM: Что делать?

Олег Калинский: Одно из предложений. В ряде регионов были приняты инициативы по снижению размера налога на имущество для собственников помещений, которые уменьшают ставку аренды для арендаторов в этот сложный период. На мой взгляд, нужно распространить эту инициативу на всю страну, прописать порядок, чтобы, например, арендодатель и арендатор заключили новый договор о меньшей ставки аренды, и этот договор был затем представлен в налоговые органы для снижения ставки налога на имущества.

Очевидно, что региональные бюджеты понесут потери из-за выпадающих доходов. Нужен федеральный механизм компенсации регионам таких потерь. И очень важно эту инициативу и все остальные инициативы государства по поддержке бизнеса, как малого, среднего, так и крупного, освещать в соцсетях, по телевидению, всеми возможными способами. Очень часто люди просто не знают, какие меры поддержки есть, и как ими воспользоваться. Здесь очень большая роль у таких организаций, как Агентство стратегических инициатив, Фонда развития промышленности, Российского экспортного центра, Корпорации развития малого и среднего предпринимательства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса все дни апреля 2020 г. в России объявлены нерабочими. Накануне, 28 апреля российский президент Владимир Путин, проводя совещание с главами регионов, заявил о том, что видит необходимость в продлении не рабочих дней до 11 мая включительно.

Сотрудники санкт-петербургского НПК «Палитра», как иронично высказался директор компании Владимир Туркатов, являются «профессиональными лакокрасочниками с новым антибактериальным уклоном». Им, как и представителям многих других малых предприятий, в условиях карантина и продолжительных нерабочих дней живётся весьма нелегко. Не исключено, что без должной поддержки это уникальное производство противовирусного средства «Битрилен» придётся остановить. Но люди не унывают, работают как могут (на предприятии не сократили ни одного из почти сотни работников), да ещё успевают активно помогать ветеранам знаменитой Дороги жизни.