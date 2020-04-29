Элиты всегда были объектом внимания и изучения. От их качества зависят судьбы народов и государств, они виновники их влётов и упадка, прорывов в будущее или застывания в ушедшем прошлом. Элиты — это те, кто стал лучшим в каком-либо деле, и с этой точки зрения мир делится на элиты и профанов, владеющих секретами и не подозревающих об их существовании.

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846

Элиты делятся на множество видов: административные, политические, спортивные, военные, коммерческие, инженерные, научные, творческие, сельскохозяйственные, властвующие, контрэлиты, педагогические, медицинские, рабочие, национальные, религиозные.

Есть элита криминальная, так называемая антиэлита. И потому логичным является интерес к качествам, отличающим элиту от неэлиты. Тут речь идёт, по сути, об ином антропологическом виде человека, и это стоит рассмотреть отдельно.

Сразу надо оговориться, что моральность или аморальность из критериев элитарности нужно вывести заранее, ибо мораль относительна и у каждого социального класса своя. Есть общие критерии (самопожертвование, стойкость, преданность своим, ненависть к чужим и к предательству), а есть и специфика.

Маттиас Стомер. Исав продает право первородства за чечевичную похлебку. 1599

К примеру, то, что является доблестью в разведсообществе (умение лгать, притворяться, подсматривать, красть, жертвовать другими, применять психологическое и физическое насилие), в других слоях общества является пороком. В разведке цель оправдывает средства, а в обществе — нет. И потому моральность не может быть критерием элитарности.

Критерии элитарности совпадают с критериями вхождения во власть, даже если это власть не административная, а духовная. Авторитет может быть у отшельника или писателя, одинокого учёного, они именно этим властвуют над умами, не имея формальных атрибутов власти. Элитность — это перечень свойств, которых нет у большинства. Рассмотрим сначала условия вхождения во власть (административная элита — самая наглядная субстанция).

1. Интеллектуальная развитость; 2. Мастеровитость; 3. Предприимчивость, инициативность; 4. Способность к управлению; 5. Тщательность в делах; 6. Кропотливость в расчётах; 7. Вхождение в группу с круговой порукой, общим языком и взаимопомощью; 8. Исповедание собственной веры; 9. Недопуск к себе ближе необходимого никого из прочих.

Отсутствие хотя бы одного из этих критериев делает вхождение во власть невозможным. Или в иерархии занимается не самое высокое место.

Леонид Соломаткин. Пирушка чиновников. 1880

Однако элита — это обладание особыми личностными качествами. Лучшим инкубатором элиты было дворянство, там воспитывался сложный, непримитивный эмоциональный строй, обострённое чувство свободы и собственного достоинства. Классическая элитарная культура — это дворянская культура, и осваивавший грамотность советский человек, выросший в лоне классической русской литературы Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Островского, Достоевского, Чехова, по меткому замечанию философа Александра Панарина, вырос в дворянской усадьбе, а не на фабрике или в коммунальной квартире.

В разных культурах дворянские принципы элитарности остались стандартными. Это: 1. Безукоризненные манеры как идеология; 2. Культура подавления эмоциональности (сдержанность — главная отличительная черта высших классов), проявление эмоций — это проявление слабости и уязвимости; 3. Понимание важности ритуалов. Система ритуалов как язык символов, ритуал важнее силы или денег; 4. Культурная гегемония через мягкое внедрение в массы своих ценностей.

Главной чертой элиты является умение в пору детского воспитания вырывать с корнем эмоциональную несдержанность. Отсюда вытекают другие свойства.

5. Двусмысленность во всём. Навык лицемерия, умения никогда не говорить, что думаешь. Выстраивать паутину множества смыслов, утаивая суть. Потому дворян специально не учили дипломатии, они и сформировали дипломатию с её профессиональными канонами.

6. Спокойствие. Умение сохранять рассудок, даже когда все вокруг его потеряли и в этом обвиняют тебя.

7. Психологическая устойчивость. Верить в себя, даже когда на тебя влияют те, кто в тебе сомневается.

Каменев Анатолий Иванович. Чиновник

8. Эмпатия. Умение понять другого, даже когда он тебе не нравится. Понять чужие сомнения (главное качество политика, военного, управленца, переговорщика и торговца).

9. Терпение. Уметь ждать и не мучиться в ожиданиях.

10. Трезвость. Умение принимать клевету, не клевеща самому («хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца», Пушкин).

11. Умеренная скромность. Не выглядеть слишком хорошо и не говорить слишком мудро, не возвышаться и не требовать к себе уважения. Не считать, что твоя праведность тебя возвышает.

12. Не цепляться за удачу и благополучие. Мечтать, но не становиться рабом мечты.

13. Уметь думать, но сознавать, что умение видеть суть ещё не главная сила. Мысль сама по себе не самоцель. Важнее навык, умение применять знание.

14. Одинаково спокойно встречать триумф и полный провал. Относиться к этим явлениям, как к самозванцам, с иронией.

15. Спокойно смотреть на то, как ломается всё, на что потрачена жизнь. Проиграв всё, наклониться, собрать инструменты и дерзко всё начать с начала, решительно оставляя за спиной потери.

16. Уметь всё, что выиграл, собрать в кучу и поставить на кон и, проиграв, начать всё с начала, ни слова не говоря о потерях.

17. Уметь говорить с толпой, не марая себя ложью и не теряя душевной чистоты.

18. Уметь заставить себя держаться, даже когда в тебе ничего не осталось и когда не видишь в этом прока.

19. Уметь общаться с высшими мира сего, сохраняя простоту души и привычек.

Павел Андреевич Федотов. Завтрак аристократа. 1850

20. Идеология принадлежности к классу защитников.

21. Не сотвори себе кумира. Люди для тебя что-то значат, но никто не значит слишком много.

22. Не склоняться перед молвою, когда правда, которую ты говоришь, перевирается подонками, чтобы заставить дураков терпеть.

23. Религиозное убеждение в своём превосходстве.

24. Неформальная сеть себе подобных. Спортивная практика вперемешку с учёбой.

25. Экстремальная бдительность и наблюдательность как стратегия индивидуальной самозащиты.

26. Неуязвимость и размытость позиции. Раздвоение личности на секретного себя и себя публичного. Лучшая практика для разведчика — обладание двумя жизнями одновременно, и никто не может понять, какая настоящая. Идеальный джентльмен — идеальный шпион (Ким Филби и «Кембриджская пятёрка»).

27. Не разговаривать слишком громко или с дрожащим голосом. Никогда не плакать и не играть в детские игры в детстве, чтобы не выглядеть как ребёнок.

28. Никогда не быть слишком настойчивым, это делает уязвимым (демонстрация высокой точки нужды).

29. Не показывать подлинный энтузиазм к чему-либо, это делает открытым к критике.

30. Держать осанку. Манеры — это вежливость и тонкий вкус как чувство гармонии и меры. Это основа воспитания элиты, её отличие от простолюдинов. Воспитание характера — это воспитание манер и внешнего вида.

31. Джентльмен никогда не обманывает и держит слово. Обманывать — это терять лицо.

32. Обряд посвящения — это прохождение через ритуал как знак подчинения группе. Иерархия в группе выстраивается через множество символов и привилегий. Сохранение символов юношества на всю жизнь.

Посвящение в масоны. Франция, 1745

33. Понимание дисциплины как средства воспитания Личной Силы.

34. Элита говорит иначе, чем прочие. Речь медленная, бархатная, в изобилии используются слова, которые никто не знает. Это социальный фильтр. Смысл в том, чтобы другие люди, кроме твоего круга, тебя не понимали.

35. Подавление индивидуальной идентичности в пользу групповой. Групповая сплочённость. Ученики тренируются, как члены одной клики, они должны быть одним целым. Это монолитная группа, размышляющая и выглядящая одинаково.

36. Умение концентрировать внимание и удерживать его на нужном объекте дольше, чем на это способны все прочие.

37. Патриотизм, командный дух, лидерские качества, правильный способ говорить и одеваться.

38. Империи нужны уверенные в себе функционеры, на которых можно положиться.

Таковы свойства тех, кто принадлежит к элите, и нынешних элитариев легко проверить на соответствие этому перечню. Можно быть технократом, можно функционером, можно внезапно разбогатеть, но это не элита, а истеблишмент. Для выращивания элиты нужны среда, селекция и время.

Это особое, изменённое состояние сознания. Англосаксонская и китайская цивилизации смогли вырастить свою элиту, которая сформировала истеблишмент и держит его в стратегическом повиновении. Все прочие заняты копированием чужих выигрышных моделей поведения, но без опоры на свою почву это не приносит успеха.

Элита способна разлагаться, и потому Россия два раза в ХХ веке пережила крах государственности. Китай не раз переживал такой кризис государства и элит, Британия сейчас находится в периоде упадка.

Пир во время чумы. Якоб Йорданс. Праздник бобового короля. 1645

В России сложность в том, что истеблишмент занимает места элиты, пытаясь выполнять её функции и играя её роль, но не являясь ею по сути. Если элита сгнивает раз в 200−250 лет, то истеблишмент — раз в 50 лет. Места в элите и в истеблишменте могут совпадать, а могут и разделяться.

Революции не формируют элиту, а меняют истеблишмент. Революция — плод кризиса элиты. Элита — это плод многовековой селекции, она создаёт смыслы и задаёт стандарты. Когда народ копирует чужие обычаи, это главный признак отсутствия собственной элиты. В этом случае местная элита превращается в призрак, и никакие признаки завоевания вершины социальной пирамиды не делают удачливых выскочек элитой.

Настоящая элита начинается с осознания Миссии, выходящей за пределы её жизни и не позволяющей уклониться от выпавшего жребия. Поэтому отличия советской элиты начала коммунистического проекта и до 60-х годов и его заката (70−80-е) видны невооруженным взглядом.

Элита не может возглавлять распад и регресс. И если виден успех, то это первый признак того, что часть истеблишмента начала трансформироваться в жизнеспособную элиту. Все прочие критерии элитарности неточны и потому не отражают действительность адекватно.

Сегодня в России, благодаря курсу Владимира Путина последних двадцати лет, мы видим начало формирования государственной, а не компрадорской элиты. Конечно, этот процесс опять-таки, как мы видим, долгосрочный и непростой. Либералы, продавшие страну Западу в «благословенные» 90-е, активно сопротивляются и не ходят уходить с насиженных мест. Но наша борьба, борьба за будущее страны является залогом успеха.