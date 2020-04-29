Пандемия коронавирусной инфекции может стать причиной сокращения потока иностранных рабочих в США, из-за чего может быть нарушена работа целой сельскохозяйственной отрасли, пишет Амелия Читам в статье, опубликованной 28 апреля Council for Foreign Relations.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Пандемия новой коронавирусной инфекции привела к закрытию многих предприятий и вынудила многих гражданин США работать из дома. Тем не менее иностранные сельскохозяйственные рабочие, отнесенные к необходимому персоналу, продолжают трудиться на полях и перерабатывающих предприятиях, несмотря на риск заразиться.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп стремится ограничить как легальную, так и нелегальную иммиграцию в страну, его администрация проводит политику, направленную на то, чтобы эти рабочие, многие из которых являются сезонными работниками или незарегистрированными иммигрантами, оставались на работе. В связи с этим возникает вопрос о стабильности цепочек поставок продовольствия в США, а также о том, что такие рабочие могут стать объектами жестокого с собой обращения.

Иммиграционная и таможенная полиция США

Какую роль играют иностранные рабочие в сельском хозяйстве США?

Иностранные рабочие составляют костяк сельского хозяйства США. На их долю в последние годы приходится около 70% полевых работников и почти 30% работников мясной и птицеводческой промышленности. В пищевой промышленности США работает более одного миллиона наемных сельскохозяйственных рабочих, и значительная часть этой рабочей силы находится в стране нелегально, хотя сотни тысяч рабочих-мигрантов, преимущественно из Мексики, ежегодно получают временные рабочие визы.

В частности, это такие визы, как H2A и H2B. Первая, H2A, позволяет иностранным фермерам выполнять временные работы, которые в противном случае делать было бы некому. В рамках аналогичной визовой программы, H2B, иностранцы могут получить тысячи рабочих мест на предприятиях по переработке мяса, птицы и рыбы. Эти визы обычно дают право на работу максимум на один год, хотя они могут быть продлены. Эти программы уже давно подвергаются критике за низкую оплату труда и эксплуататорское обращение с работниками, которые мало защищены. Сельскохозяйственные фирмы США говорят, что эти программы необходимы для того, чтобы заполнить рабочие места, на которые граждане США никогда не пойдут.

Как коронавирус повлиял на них?

Эксперты утверждают, что риск заражения иностранных сельскохозяйственных работников коронавирусом довольно велик, поскольку они часто работают в тесном контакте с другими, иногда без надлежащих средств индивидуальной защиты (СИЗ). Рабочие часто живут в тесных домах, где социальное дистанцирование невозможно, а языковые барьеры могут помешать им следовать федеральным рекомендациям здравоохранения. Из-за того, что основная часть таких рабочих входит в группу риска — чаще всего это мужчины старше сорока лет, многие из которых страдают от проблем со здоровьем, — COVID-19 может сказаться особенно негативно на иностранных рабочих.

Сельское хозяйство в США

На мясоперерабатывающих предприятиях, которые часто укомплектованы нелегальными иммигрантами, произошел настоящий всплеск случаев заражения коронавирусом. Некоторые заводы, принадлежащие крупнейшим американским продовольственным конгломератам, были вынуждены временно закрыться, что, по некоторым оценкам, привело к сокращению мощностей по производству свинины и говядины примерно на одну пятую.

Несмотря на опасность, существует большое число стимулов, заставляющих иностранных рабочих продолжать работу. Многие не имеют права на пособие по безработице и должны оказывать финансовую поддержку родственникам. С этим связаны опасения, что заразившиеся могут не обращаться за лечением. Ситуация особенно остра для работников, не имеющих документов, поскольку им сложнее получить медицинскую помощь, а также им может грозить депортация.

Как отреагировала администрация Трампа?

Администрация Трампа нашла способ разрешить десяткам тысяч иностранных рабочих оставаться в стране и продолжать работать, хотя она пыталась ограничить другие формы иммиграции. Сложившаяся ситуация подчеркивает то, что Трамп должен был, с одной стороны, обеспечить поставки продовольствия в США, для чего нужно привлекать больше иностранных рабочих, сохраняя, с другой, американские рабочие места во время рекордного роста безработицы.

В прошлом месяце официальные лица объявили работников сельского хозяйства необходимым персоналом, освободив их от запретов на въезд из других стран. Хотя большинство визовых функций было приостановлено, обработка виз H2A и H2B продолжается. Администрация ослабила ограничения на выдачу виз H2A, временно облегчая владельцам виз смену работодателей и позволяя им оставаться в стране дольше трех лет. Хотя Трамп и говорил о том, что он может принять исполнительный указ, приостанавливающий иммиграцию, но тот указ, который был всё же принят, затрагивал гораздо более узкий спектр мигрантов и не касался виз для гастарбайтеров.

Cbp.gov Таможенная служба США

Тем не менее угрозу для иностранных рабочих представляют другие меры. Официальные лица, по некоторой информации, рассматривают возможность снижения заработной платы работающих по визе H2A иностранцев, которая установлена правительством и в настоящее время составляет от $11 до $15 в час. Целью этого сокращения будет ослабление финансового давления на фермеров, сильно пострадавших от пандемии.

Угрожает ли пандемия цепочке поставок продовольствия в США?

По утверждению экспертов, в США вряд ли закончится продовольствие. Тем не менее коронавирус нарушил баланс цепочек поставок. На самом деле, в некоторых местах проблемы с продовольствием имели место, поскольку поставщики закрытых ресторанов и школ не имеют связи с розничными магазинами. В результате некоторые фермеры, не имеющие рынка для своей продукции, начали уничтожать яйца, сливать молоко и отправлять фрукты и овощи в компост. Основная проблема на сегодняшний день — это эффективное распределение продуктов питания, а не их производство.

Тем не менее есть опасения, что шок от пандемии может подорвать сельскохозяйственное производство и сделать сельскохозяйственный труд еще более нестабильным. Для фермеров, выращивающих продукцию, это происходит в неподходящее время, поскольку они готовятся к пиковому летнему сезону сбора урожая. Хотя некоторые аспекты цепочки поставок пищевых продуктов механизированы, продукты часто должны собираться вручную, чтобы не испортить продукцию.

Негры на хлопковых плантациях США. 1913

И до пандемии для выполнения этой работы не хватало рабочих из-за неуклонного сокращения числа рабочих из Мексики. По некоторым оценкам, такая ситуация уже обходится экономике США ежегодно в миллиарды долларов. Некоторые производители сельхозпродукции обеспокоены тем, что связанные с пандемией страхи, экономические сбои и задержки с выдачей виз могут помешать иностранным рабочим приехать в США, что резко усугубит нехватку рабочей силы.