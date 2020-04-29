Почти незаметно для широкой общественности на фоне пандемии коронавируса в конце апреля 2020 года были вынесены приговоры по уголовным делам сразу трёх банков, и все они связаны с присвоением и растратой средств в особо крупном размере. В одном из дел среди фигурантов оказались и бывшие сотрудники Центробанка России. ИА REGNUM проанализировало судьбу «ДС-Банка», который остался без лицензии четыре года назад.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Уголовное дело и приговор

Генпрокуратура России сообщила, что по одному из громких дел были осуждены свыше семи лиц. В их числе два теперь уже бывших сотрудника главного управления Банка России по Центральному федеральному округу — бывший глава правления «ДС-Банка» («Динамичные системы») Игорь Синюхин, экс-глава совета директоров Федор Цырульник и иные лица, в том числе советник главы правления Виктор Аверин, который до этого работал в четырёх других кредитных организациях — «Российский кредит», «Нота-Банк», «Транснациональный банк» и «Лефко-Банк».

Все фигуранты проходили по делу о хищении организованной группой 585 млн рублей с использованием служебного положения.

Следователи в суде доказали, что группа сотрудников «ДС-Банка» за 13 дней до отзыва лицензии заключила восемь кредитных договоров, по которым в восемь подконтрольных фирм было выведено свыше 0,5 млрд рублей.

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После этого деньги были переведены в 25 компаний на счета в других организациях.

«При этом за несколько дней до совершения хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи под предлогом технических проблем в системе дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику», — отмечали следователи.

Участников группы осудили к разным срокам лишения свободы — от четырёх до восьми лет. Ильдар Клеблеев, которого следствие называет фактическим собственником «ДС-банка», был осуждён к 8,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Четверо фигурантов свою вину признали, а двое сотрудничали со следствием, поэтому по ним дела выделены в отдельное производство и вердикт суда пока не оглашён. История не завершена. На сегодня установлены ещё трое соучастников многомиллионного хищения, расследование в отношении которых ещё ведётся.

Помимо дела «ДС-Банка», в конце апреля были рассмотрены ещё две банковские истории. По одной из них была осуждена к шести годам колонии общего режима бывший замглавы «Внешпромбанка» Екатерина Глушакова. Следователи называют её членом «организованной преступной группы, участники которой занимались систематическим хищением денежных средств кредитной организации». Банк прекратил свою работу в 2016 году, лишившись лицензии. Деньги похищали через выдачу заведомо невозвратных кредитов различным физическим и юридическим лицам. Всего по такой схеме с участием Глушаковой было выведено 33,6 млрд рублей, которые она должна будет вернуть. Ранее президент банка Лариса Маркус также была признана виновной в хищении более 113,5 млрд рублей. В цепочке было задействовано 286 фирм, зарегистрированных на подставных лиц.

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Также за растрату к трём годам колонии общего режима в конце апреля 2020 года приговорили и бывшего первого зампредседателя правления банка «Единственный» Павла Сычева. Следователи считают, что, используя своё служебное положение, он в 2014—2015 годы через выдачу кредитов подконтрольным организациям помог похитить свыше 774,9 млн рублей. По этому делу также был удовлетворён гражданский иск на сумму более 164 млн рублей.

Приговоры пока в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

«ДС-Банк»: история и владельцы

ООО Коммерческий банк «Динамичные Системы» создан в Москве в июле 2003 года. До 2012 года он назывался «АКЭФ-Банк». Компания делала упор на обслуживании корпоративных клиентов. Весной 2016 года на средства компаний и организаций приходилось около 66,7% источников фондирования.

В ЕГРЮЛ владельцами ООО числятся ООО «Финансово-консалтинговая группа «Агентство конкретной экономики и финансов» (доля 46,8%), Сергей Попов (9,9%), Евгений Прокофьев — 9,9%, Денис Максимов (индивидуальный предприниматель, занимающийся разработкой компьютерного программного обеспечения) — 9,9%, Николай Андреев — 8,7%, Дмитрий Першин — 4,6%, Артем Лексунов — 4,5%, Андрей Скрыпник (индивидуальный предприниматель, работает в розничной торговле) — 4,3% и Алена Лихачева — 1,19%. В январе 2018 года контролирующее банк ООО было ликвидировано. Компания работала с 1999 года, её единственным владельцем была кипрская компания «Порсен Коммершиал Лимитед». Позже следователи выяснили, что фактически контроль над банком был не у номинальных, указанных в реестре лиц, а у тех, кто и стал впоследствии фигурантом уголовного дела.

Отзыв лицензии и нарушения

Банк России лишил компанию лицензии 12 мая 2016 года. К тому моменту она была на 531-м месте по размеру активов в банковской системе РФ.

Отзыв лицензии регулятор объяснил недостоверностью отчётных данных, нарушениями профильного закона, а также рискованной кредитной политикой, при которой средства были размещены в низкокачественные активы. В сообщении ЦБ РФ отмечалось, что «кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций».

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Буквально через две недели после этого регулятор сообщил, что вскрылось сокрытие от надзорного органа оснований для назначения временной администрации. А это уже уголовно-наказуемое деяние. Материалы дела отправили в Следственный комитет РФ.

В июле 2017 года следователи раскрыли первые детали махинаций в лопнувшем банке и сообщили, что экс-глава совета директоров Федор Цырульник с мая 2016 года скрывается в Республике Маврикий. Позднее его объявили в международный розыск, а переправив в Россию, поместили под стражу.

Банкротство

Решением Арбитражного суда Москвы в сентябре 2016 года «ДС-Банк» был признан банкротом, и в отношении него открыли конкурсное производство. Отчёт управляющего рассмотрят 14 сентября 2020 года. Ещё в ноябре 2019 года суд привлёк к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, в том числе Ильдара Клеблеева, Виктора Аверина, Александра Вдовина, Игоря Синюхина, Федора Цырульника. Все они являются фигурантами уголовного дела о хищении средств из банка и должны будут выплатить 296 837 911,67 рубля по требованию конкурсного управляющего.

В ходе рассмотрения банкротного дела «ДС-Банка» также стало известно, что фирмы, через кредиты которым выводили средства, на сегодня или банкроты, или находятся в стадии ликвидации. А кредитные досье данных компаний пропали — прямо из кабинета кредитного отдела банка.