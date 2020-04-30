В 1783 году Россия присоединила Крым. Турция в 1787 году начала войну, чтобы вытеснить Россию из Крыма и Причерноморья. Русские планировали послать в Средиземное море корабли Балтийского флота — поднять греков против Турции. В эскадру включили линкор архангельской постройки «Вышеслав». Одновременно на Россию готовился напасть шведский король Густав III. Шведы не могли успокоиться после потери Прибалтики. Англия и Франция убедили короля начать боевые действия до ухода русской эскадры — чтобы ослабить русских на юге. Шведы намеревались разбить русский флот, затем высадить 20-тысячный десантный корпус в районе Ораниенбаума и захватить Санкт-Петербург.

Гогландское сражение 1788 года. Картина Жана Луи Депре

Екатерина II в указе от 26 июня предписала командующему Балтийским флотом адмиралу Грейгу: «Король шведский вероломно и без всякаго объявления войны начал уже производить неприязненные противу Нас действия не только захвачением близь Нейшлота таможенной нашей заставы с ея служителями и одного судна с провиантом и другими вещами, но и войска свои ввел в границы наши… находим нужным, чтоб вы… по получении сего тотчас… с Божиею помощию следовали вперед искать флота неприятельскаго и оный атаковать…» (1).

Ситуация была нервная, несколько позже статс-секретарь А. В. Храповицкий записал в дневнике о военных переживаниях императрицы: «Великое беспокойство. Почти ночь не спали. Граф Безбородко плакал…» (2). Захват шведами Санкт-Петербурга не исключали — флот был силен на бумаге. По списку в нем состояло 46 линкоров, из них полностью боеготовых — только 19.

Половина Балтийского флота состояла из линкоров архангельской постройки с поморскими экипажами. Эти линкоры обладали высоким качеством и долгожительством — например, соломбальский «Ярослав» служил 25 лет! То были «рабочие лошадки» — 66−74-пушечные линейные корабли, ядро эскадры Грейга.

Николай Скрицкий, историк русского флота: «Эскадра С. К. Грейга состояла из 17 линейных кораблей с 1220 орудиями… Шведский флот под флагом генерал-адмирала герцога Зюдерманландского насчитывал 16 кораблей, 7 больших фрегатов… (всего 1336 орудий); вес бортового залпа шведов составлял 720 пудов против 460 у русских.

Когда в 17:00 русский авангард приблизился к шведскому… контр-адмирал Козлянинов начал пальбу… Команды 7 кораблей… вели бой против 12 шведских и вскоре нанесли им значительные повреждения… Около 21:00 шведский флот медленно стал поворачивать; русские также повернули и снова сблизились… «Ростислав» картечью и ядрами заставил к 22:00 спустить флаг и сдаться вице-адмиральский корабль «Принц Густав»… В 22:00 Грейг сделал сигнал прекратить стрельбу из-за ночной тьмы, густого дыма и удаленности отступающего противника.

В донесении от 14 июля Грейг… отмечал…: «Корабли… дивизии: «Всеслав», «Вышеслав», «Болеслав» и «Мечеслав», все наступили на неприятеля и дрались со всякою храбростию и много терпели в сражении. Но из них два первые: «Всеслав» и «Вышеслав» под командою Макарова и Эльфинстона, несравненно более нежели два последние…» (3).

Опытных шведских моряков разгромили экипажи из необученных рекрутов, с пушками липецкого завода, где выбраковывалось 80% орудий. Десятки пушек на русских кораблях треснули или взорвались в ходе боя.

Чертеж 66-пушечного линейного корабля типа «Азия» — таким был «Вышеслав»

Андрей Лукошков, историк русского флота: «Линейный корабль «Вышеслав» типа «Азия» входил в серию 66-пушечных кораблей, строившихся для Балтийского флота на Соломбальской верфи в Архангельске. С 1772 по 1796 г. там было построено 28 единиц… Корабль был заложен 27 июля 1778 г. и спущен на воду спустя 4 года — 21 мая 1782 года. Строитель М. Д. Портнов.

Технические характеристики:

длина между перпендикулярами — 48,8 м.

ширина корпуса — 5,68 м.

глубина интрюма — 5,8 м.

Вооружение :

пушки калибра 30 фунтов (164 мм) — 26 шт.

пушки калибра 12 фунтов (121 мм) — 26 шт.

пушки калибра 6 фунтов (96 мм) — 10 шт.

единороги — 4 шт.

Экипаж — 460−550 человек.

В июле — августе 1782 г. корабль в составе отряда перешел из Архангельска в Кронштадт» (4).

Большинство корабельных мастеров во главу ставили скорость постройки в ущерб продолжительности службы корабля. В этом обвиняли выдающегося архангельского корабельного мастера 1803−1843-х годов А. Курочкина. Совместить скорость и качество удалось, пожалуй, одному Михаилу Портнову — дорогой ценой.

Израиль Быховский, историк русского флота: «Михаил Дмитриевич Портнов родился в Санкт-Петербурге в 1741 году в семье потомственных кораблестроителей. Родители определили двенадцатилетнего мальчика учеником… в Санкт-Петербургское адмиралтейство. …Когда Михаилу исполнился 21 год, его за умение и старательность произвели в корабельные подмастерья, присвоив сразу чин поручика…

Адмиралтейств-коллегия определила перспективного молодого кораблестроителя за границу. Портнов пробыл за рубежом почти пять лет, побывал на многих верфях Дании, Англии и Франции… Одновременно молодой кораблестроитель собирал сведения о новейших достижениях иностранной технологии кораблестроения.

Вернувшись в 1769 году на родину, Портнов представил… свой чертеж 66-пушечного корабля, при разработке которого использовал последние зарубежные достижения… Кораблю дали имя «Святой Георгий Победоносец» и в 1770 году спустили на воду… контр-адмирал Спиридов сделал этот корабль флагманом Средиземноморской эскадры…

Важным этапом кораблестроительной деятельности Михаила Портнова явилась его служба в Архангельском адмиралтействе… он наладил здесь серийную постройку кораблей и фрегатов… С той поры на Соломбальской верфи вошло в практику закладывать ежегодно от четырех до семи кораблей и за один год завершать их постройку…» (5).

Шведское ядро в борту «Вышеслава». Фото из «Реестра кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия РФ»

Портновское качество постройки корабля, крепость дисциплины и выучка офицеров и матросов спасло экипаж «Вышеслава» осенью 1789 года.

Андрей Лукошков, историк русского флота: «"Вышеслав»… 18 октября (1789 года) вышел из Ревеля на зимовку в Кронштадт. 19 октября при неблагоприятном ветре вынужден был встать на якорь у острова Родшхер, где корпус дважды ударился ахтерштевнем о камни. При попытке отбуксировать корабль был разбит гребной катер. Утром 20 октября при смене ветра корабль снесло на камни, где ударами о дно вышибло руль, лишив корабль управления… Обрубив якорь, корабль сдрейфовал на восток, где встал на новый якорь. При этом было спасено 5 датских моряков с погибшего судна, спасавшихся на шлюпке.

Днем 22 октября на помощь кораблю на 16 шлюпках прибыли жители острова Гогланд, с помощью которых удалось изготовить и построить «канатный руль» (уплачено 50 талеров)… но 23-го числа в полдень ветер усилился, и канатный руль оторвало… корабль продрейфовал… на запад от северной оконечности острова Гогланд. Там экипаж отдал последний якорь.

Шторм продолжался, и, чтобы удержать корабль на месте, срубили сначала фок-мачту, а затем и грот-мачту, которая, падая, сломала бизань-мачту и раздавила на палубе последнюю шлюпку… На следующий день около 11 утра к кораблю подошла датская яхта «Анна Катарина»… которая… приняла часть экипажа (в основном больных). Вскоре посланный на Гогланд на ялике офицер привел укрывшийся там под берегом голландский корабль «Катарина Мария», который взял на борт еще около 300 человек и ушел в Петербург.

Около 16 часов 24 октября волнением оборвало канат последнего якоря, и корпус корабля понесло к финскому берегу, занятому неприятельскими войсками. В этой ситуации командир — капитан 1-го ранга Ф. И. Тизигер приказал оставшимся членам экипажа перейти на яхту, после чего в 18 часов лично зажег огонь вблизи крюйт-камеры и покинул дрейфующий корабль. В 19 часов на корабле произошел взрыв, и он начал тонуть» (6).

Нет сомнения, что, несмотря на многочисленные повреждения, корпус корабля выдержал бы шторм и, при условии буксировки, «Вышеслав» был бы спасен. Только угроза захвата корабля шведами у берегов Финляндии потребовала его уничтожения. Что и было исполнено при образцовом порядке в экипаже. Портнову же высокие требования к работникам, сырью, поставщикам материалов, самому себе, обошлись дорого.

Израиль Быховский, историк русского флота: «Портнов построил в Архангельске 31 линейный корабль, из которых 17 были 74-пушечными, значительно усиливающими мощь отечественного флота.

У Портнова учились мастерству ставшие позднее видными кораблестроителями Осип и Иван Амосовы. Особенно много забот было у Портнова в 1791 году — весной того года он успешно спустил на воду сразу пять судов: три корабля и два фрегата. Но сверхнагрузки оказались все же не по силам пятидесятилетнему человеку. Той же весной он умер от разрыва сердца. Михаила Дмитриевича Портнова похоронили на Соломбальском кладбище, где покоится прах многих архангелогородских кораблестроителей» (7).

Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества среди обследованных ими в Финском заливе около 600 затонувших кораблей осмотрели останки «Вышеслава».

Пушка-единорог на корме «Вышеслава». Фото из «Реестра кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия РФ»

Андрей Лукошков, историк русского флота: «Затонувший корпус был обнаружен случайно финскими гидрографами… в 2000 г. Лишь в 2011 г. первыми на корабль погрузились М. Иванов и С. Паакаринен, которые провели его первичный осмотр и фотографирование некоторых элементов.

Полузамытый в грунт корпус стоит на ровном грунте на глубине 48 метров носом на запад без крена… несмотря на имевший место в 1789 г. взрыв и пожар, корпус сохранил свою целостность… носовая оконечность сохранилась очень хорошо и возвышается над грунтом на 3,5 м. Кормовая оконечность разрушена, и ее обломки возвышаются примерно на 1,1−1,5 м… в результате взрыва и пожара верхняя палуба разрушена, и все внутреннее пространство завалено ее дезинтегрированными элементами, среди которых лежит множество чугунных пушек разных калибров… За кормой частью на грунте сконцентрировано большое количество полуразвалившихся и замытых в осадок бочек, вероятно, водяных… корпус тонул кормой вперед, в результате чего корма была разрушена при ударе о грунт, а находившиеся в трюме бочки сместились в кормовую часть. Борта корабля сохраняют свою целостность… ниже уровня шпигатных труб… Привлекают внимание застрявшие в бортах пушечные ядра, принадлежность которых пока не ясна, то ли шведские, попавшие во время Гогландского сражения, то ли русские, разлетевшиеся вокруг при взрыве корабля.

Можно с уверенностью сказать, что корпус и остатки линейного корабля «Вышеслава» являются наиболее хорошо сохранившимся российским линейным кораблем XVIII столетия. наиболее целым памятником российского флота XVIII в» (8).

Даже после взрыва крюйт-камеры и 230 лет пребывания под водой линкор архангельской постройки «Вышеслав» по сохранности корпуса — лучший среди сотен других деревянных кораблей. Портновское качество!

Бочка с «Вышеслава». Фото из «Реестра кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия РФ»

Примечания: