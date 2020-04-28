



Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Мало кто верил в скорейшее примирение воюющих сторон в Ливии. В то, что ливийские политические элиты способны на компромисс. Это стало окончательно ясно тогда, когда делегации от ливийских городов, племен, а также правозащитники и активисты заявили о поддержке Ливийской Национальной Армии (ЛНА) и ее руководителя Халифу Хафтара.

Политолог отметил, что «ливийский случай — не уникальный, именно военные во многих странах в трудные времена брали ответственность по управлению государствами на себя». Эксперт в качестве примера привел президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Вслед за этим Верховный совет племен опубликовал заявление, в котором объявил о вручении мандата военному ведомству «взять на себя ответственность за страну и сохранить права ливийского народа на безопасную и стабильную жизнь, обеспечить безопасность и экономический рост и равенство, а также положить конец страданиям людей и положить конец коррупции». Стало известно, что события стали идти в сторону «революционного сценария» после того, как накануне политической диалог сторон ливийского конфликта потерпел неудачу, стороны не достигли урегулирования кризиса по причине конфликта интересов. Так стали в Ливии просматриваться контуры египетского сценария прихода к власти ас-Сиси.

Напомним, что после свержения в Ливии в 2011 году режима Муаммара Каддафи в Триполи появилось правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа, а на востоке страны, в Тобруке, заседал однопалатный парламент — Палата представителей. Генерал Халифа Хафтар, чьи войска пользуются поддержкой парламента, уже больше года пытался установить контроль над Триполи. Ситуация, в которую активнее стали втягиваться иностранные государства, только осложнялась, приобретала многовариантность решений. Правительство Сараджа поддерживалось Катаром, Турцией и в определенной мере Италией. Хафтар пользуется поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, России, Иордании, Саудовской Аравии и Франции (как минимум в политическом и дипломатическом плане). Вот почему, когда Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, подписанного в декабре 2015 года, предусматривающего создание в Ливии органов власти, в частности Правительства национального согласия и Президентского совета (выполняет функции главы государства), и заявил, что принял управление государством на себя, пообещал, что Ливийская национальная армия будет работать над формированием гражданских государственных институтов, возникло немало вопросов.

Халифа Хафтар

Прежде всего ясно, что так называемого межливийского диалога, который ранее планировалось вести по трем направлениям — экономическому (Каир), военному (Женева) и политическому (Берлин), уже не будет по прежним сценариям. Посольство США в Ливии выразило сожаление в связи с заявлением Хафтара о переходе к нему управления страной, подчеркнув, что «изменения в политической структуре Ливии не могут навязываться в виде одностороннего заявления». В то же время недавно турецкое издание Aydinlik Gazetesi сообщало о тесном сотрудничестве США с Хафтаром под предлогом «необходимости борьбы с международными террористическими организациями в Северной Африке» и откровенно намекало на то, что если в Ливии «что-произойдет», то «не без закулисного участия США» с «прицелом выдавить из Ливии Турцию». По оценке издания, «все шло к разрядке после подписанного между Анкарой и Триполи меморандума о разграничении морских зон в Восточном Средиземноморье от 27 ноября 2019 года, которое обозначило четкие фланги». Поэтому неудивительно, что США «мягко» реагируют на действия Хафтара.

Его победа лишает турецкие компании доступа к заказам при восстановлении Ливии (прежде всего, в строительстве). В 2011 году нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал ставку на успех арабской весны, которая, как он думал, приведет к власти подобных ему правителей, то есть избранных на выборах неоисламистов и представителей «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сарадж и ополченцы в Ливии как раз репрезентируют наследие арабской весны, а некоторые ополченцы являются членами «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также Эрдоган — единственный, кто готов был оказывать военную помощь правительству в Триполи. Правда, некоторые эксперты утверждают, что появляется новое ливийского государство с новой конституционной декларацией, гражданским правительством, с новым премьер-министром и что вооруженные силы возьмут на себя власть в переходный период. Другие считают, что Хафтар запоздал и ему необходимо было брать власть в свои руки еще до того, как в Ливии Турция стала размещать свои военные подразделения.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган встречается с турецкими генералами

Что касается России, то она изначально занимала нейтральную позицию в ливийском вопросе и поддерживала процесс диалога. В ходе лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва намерена «продолжать оказывать помощь в урегулировании конфликта в Ливии и искать пути выхода из глубочайшего кризиса». Для России Ливия — это не Сирия, что видно по масштабам военного участия, которое нельзя даже сравнивать. Тем не менее, рассуждая теоретически, можно говорить о том, что Ливия могла бы стать «российским аванпостом на средиземноморском фронте НАТО». Скоро должны определиться другие внешние игроки. И Ливия станет в этом смысле для них очередной проверкой. Ситуация вокруг броска Хафтара на Триполи остается запутанной.